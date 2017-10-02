《路透晚报》--10月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区9月制造业PMI终值为2011年2月来最高，获益于新订单增长

欧元区9月制造业活动创2011年初以来最佳表现，在新订单增速加快的推动下，动能料可持续进入10月。IHS Markit欧元区9月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至58.1，8月为57.4，尽管略低于初值58.2，但仍为2011年2月来最高，亦远高于荣枯分界线50。

--西班牙加泰罗尼亚街头暂时平静，首相霍伊面临重大宪政危机

西班牙加泰罗尼亚周日举行独立公投，最快可能本周宣布独立，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)面临数十年来最大宪政危机。加泰罗尼亚首府巴塞隆纳周一的街头平静，但多家报纸评论文章表示，这场公投势必引爆西班牙政府与加泰罗尼亚之间的重大冲突。受西班牙情势疑虑影响，西班牙政府借款成本周一大幅上升、股市重挫、欧元大跌。西班牙股市指标IBEX指数早盘下跌1.3%，银行股领跌。

--央行短观调查：日本第三季大型制造业者信心创10年高位

日本央行短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。日本央行季度短观调查报告显示，9月大型制造业景气判断指数为正22，轻松超过预估中值正18，也创下2007年9月以来的最高水准。分析师称，调查结果较预期强劲。大型制造业景气判断指数很可能受到日圆贬值与企业获利强劲的推动而上升。

--英国君主航空停止运营，11万名旅客滞留海外

英国君主航空公司(Monarch Airlines )周一停止运营，迫使当局启动该国和平时期规模最大的人员接回行动，将成千上万滞留海外的旅客接回。君主航空成为英国被政府接管的规模最大航空公司，取消了大约30万个未来预定。英国民航局称，政府已经要求民航局租赁逾30架飞机，接回大约11万君主航空在海外的客户。

--新加坡物流巨头普洛斯斥资28亿美元收购欧洲同业Gazeley

亚洲最大的仓储运营企业普洛斯(GLP)同意以大约28亿美元收购欧洲物流平台Gazeley。这是GLP首次挺进欧洲市场，也凸显出这个活络行业的整合。普洛斯所收购的物产为Brookfield Asset ManagementBAMa.TO关联基金所持有，遍布四个国家，可出租仓储的总面积共计3,200万平方英尺(300万平方米)。

--日产汽车曝出质检不合规范，打击股价重挫逾5%

日本日产汽车股价跌至五个月最低，此前该公司宣称，有数万辆为日本市场生产的汽车质检流程不合规范。日产上周称，将暂停6万辆汽车在政府机动车登记系统的初步注册，此前国土交通省发现六家国内工厂进行最终质检的人员没有日产的授权。

--美国拉斯维加斯惊传枪击事件，20人丧生逾百人受伤

一名拉斯维加斯男子周日在赌场大道一场乡村音乐节活动持枪扫射，造成至少20人丧生，100多人受伤，嫌犯随后遭警方击毙。拉斯维加斯警方称，凶手独自犯案。

[市场摘要]

--日本股市：美股和乐观数据提振日经指数小涨，但大选疑虑令涨势受限

日本股市日经指数周一上涨，得益于美股升势拉动和日本乐观经济数据的提振，不过投资者对即将到来的日本大选持谨慎态度，令市场涨势受限。日经指数收高0.2%至20,400.78点。

--中国及香港股市因假期休市。

--汇市：加泰罗尼亚局势打压欧元走低，美债收益率上扬推高美元

欧元兑美元下跌。西班牙加泰罗尼亚地区周日的独立公投引发骚乱，打压欧元。与此同时，美国公债收益率上扬则推动美元全线走高。但许多分析师表示，这对于欧元的影响料有限，因现阶段多数投资人并不担心此次公投会对整体欧元区带来严重的负面影响。0822GMT，欧元兑美元下跌0.64%至1.1736，逼近8月中旬以来最低。欧元兑瑞郎跌至三周低位1.1407瑞郎。美国10年期公债收益率升至2.371%，为7月中旬以来最高；美元指数上涨0.6%至93.588。

--欧元债市：西班牙公债收益率激升，此前加泰罗尼亚独立公投遭暴力镇压

西班牙与德国借贷成本之差周一创下近四个月来最阔，因投资者对西班牙警方暴力镇压加泰罗尼亚自治区的独立公投感到不安。西班牙公债收益率盘初涨7个基点，至1.69%，为7月中以来最高水准，而指标德债收益率涨2个基点。西班牙公债收益率大涨带动意大利公债收益率升至两个半月高点，当日涨5个基点至2.22%。欧元兑美元跌约0.5%。

--国际油市：油价下挫，第三季涨势强劲

油价下滑，第三季上涨20%后稍作停顿，之前的调查显示石油输出国组织(OPEC)9月产量小幅上升。0819GMT时，美国原油期货跌0.16美元，或0.31%，至每桶51.51美元。12月布兰特原油下跌0.16美元，或0.28%，至56.63美元。第三季美国原油录得2016年第二季以来的最大涨幅，布兰特第三季上涨约20%。

--全球金市：金价跌至近七周低点，美元和股市涨势打压金价

金价跌至近七周最低点，因美元和股市上扬，与此同时，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的预期增强，也拖累金价。0817GMT，现货金跌0.46%，至每盎司1,273.28美元，稍早触及8月中旬以来最低点1,272.35美元。美国12月期金跌0.71%，报每盎司1,275.7美元。

--金属期市：伦敦期铜小涨，市场进入假期淡静交投模式

伦敦金属交易所(LME)期铜在淡静交投中小升，头号金属消费国--中国因本周适逢国庆假期而缺席市场。0818GMT，伦铜期铜上涨0.27%，报每吨6,498.5美元。伦铜在7-9月期间总计上涨9.2%，为连续第五个季度录得季线涨幅。(完)