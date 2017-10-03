《路透晚报》--10月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--全球股市改写纪录新高，欧亚股市尾随美股刷新收盘高位的升势

欧洲及亚洲股市周二上涨，尾随美股创下收盘纪录高位的涨势，MSCI明晟全球市场指触及纪录高位，乐观经济数据提振美债收益率和美元，尽管油价疲弱对一些市场领域造成打击。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨，扳回亚洲盘稍早跌势。欧洲主要股指盘初在三个月高点附近盘旋，因西班牙股市跌势放缓，且金融股走强。

--英国9月建筑业PMI意外跌落荣枯分界线，创14个月低位

英国建筑业活动创自2016年英国公投决定退欧以来的最大降幅，因对经济前景的担忧使得新业务减少。IHS Markit/CIPS英国9月建筑业采购经理人指数(PMI)从8月的51.1降至48.1，远低于路透调查中所有预估，且为2016年7月以来最低。受数据远逊于预期影响，英镑应声下挫。

--贝恩资本拟以14亿美元收购日本第三大广告商ADK所有股权

美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)表示，拟以1,520亿日圆(13.5亿美元)收购日本第三大广告公司Asatsu-DK Inc(简称ADK)。这将是日本今年最大的股权收购案之一。贝恩资本计划以每股3,660日圆从WPP等现有股东手中收购ADK全数股份，此价格较周一收盘价溢价15.4%。贝恩资本说将在周二启动要约收购，并计划将该公司下市。

--日本央行短观调查显示企业通胀预期低迷

日本企业9月的通胀预期较三个月前略微回落，表明经济还继续面临通缩思维的考验，令人担忧。日本央行调查显示企业预计未来一年消费者物价将上涨0.7%，低于三个月前预期的增长0.8%。企业还预计未来三年消费者物价年增幅为1.1%，持平于前次调查。

--香港8月零售销售货值按年升2.7%，乐观消费情绪支持市道继续回暖

香港8月份零售业总销货值按年增长2.7%，比前一个月4%的升幅有所放缓，消费情绪维持乐观支持零售业继续回暖。8月零售销货量则按年上升3.2%，亦略低于7月份修订后4.5%的升幅。政府发言人表示，零售业销售在8月份按年进一步温和增长，主要是在全民就业的情况下，受消费情绪维持乐观所支持，监于就业和收入情况良好及访港旅游业回稳，零售业销售的短期前景应维持正面。

--澳洲央行维持利率于纪录低点，暗示在政策方面保持耐心

澳洲央行宣布维持隔夜拆款利率于记录低位1.50%不变，并暗示不急于追随全球央行的紧缩脚步，因澳洲面临通胀疲弱和本币坚挺问题。澳洲央行亦对薪资增长缓慢和强势澳元表示担忧。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨逾1%至两年高位，得益于美股涨势和日圆走软

日本股市上涨逾1%至两年高位，追随美股因数据显示美国经济强劲所带动的升势，与此同时日圆走软亦提振整体人气。日经指数收涨1.1%报20,614.07点，为2015年8月中以来最高收位。东证股价指数涨0.7%报1,684.46点，亦为2015年8月中以来最高收位。

--中国股市因假期休市。

--香港股市：恒指收高2.25%，中国央行自明年起定向降准提振银行股

香港股市收高，内地银行股领涨，此前中国人民银行宣布自明年起对普惠金融实施定向降准政策；与此同时，材料股获得中国经济数据的支撑，这些数据显示制造业活动优于预期。恒生指数收盘大涨2.25%报28,173.21点，创下自2016年5月以来最大单日百分比升幅。恒生国企指数劲扬3.62%报11,305.38点，创下自2016年4月以来最大单日百分比涨幅。

--汇市：美债收益率跳升，推动美元连续第二天走高

美元连续第二天走高，因美国制造业活动数据表现强劲，推动美债收益率走高，进而促使投资者部分削减持有的过多美元空仓。美元指数上涨0.2%，至93.74，为8月17日以来高位。美元上涨令利差交易中颇受青睐的澳元和新西兰元等货币承压，澳元跌至逾两个月来最低。

--欧元债市：公债收益率小升，因强劲美国数据强化美联储升息预期

欧元区借款成本小升，因强劲的美国数据强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年再升息一次的预期。南欧国家债券表现继续欠佳，加泰罗尼亚周日独立公投遭西班牙警方镇压后，西班牙政治情势紧张。欧元区债券收益率早盘大多上升1-2个基点。德国指标10年期公债收益率上升1个基点至0.46%。西班牙10年期公债收益率上升近2个基点至1.70%。

--国际油市：油价连跌第二日，因供应过剩忧虑萦绕不去

油价连续第二日下跌，进一步流失第三季大涨的动能，因有迹象显示全球原油供应过剩情况可能不会像多头希望的那样快速消除。0852GMT，美国原油期货跌0.02美元，至每桶50.56美元，上交易日收跌1.09美元或2.1%。布兰特原油持平，报每桶56.12美元。

--全球金市：黄金价格跌至七周低点，因美元持坚

黄金价格跌至七周低点后几无变动，乐观经济数据和强劲的美债收益率令股市和美元在亚洲时段保持强势。0851GMT，现货金近持平，报每盎司1,270.48美元，稍早触及8月中以来最低位1,267.76美元。美国期金12月合约下跌0.22%至每盎司1,273美元。(完)