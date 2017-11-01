《路透晚报》--11月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月25日，美国洛杉矶，暮色中的城市天际线。REUTERS/Lucy Nicholson

[重大数据或新闻]

--特朗普即将公布下任主席人选之际，美联储料不会调整政策

外界对于下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席人选的猜测愈发热烈之际，美联储周三料将维持利率不变，但可能指出经济增强，其愈发接近下月升息。美联储自1月以来已升息两次，目前外界预期年底前其还将升息一次。投资者几乎排除本周会议采取行动的可能。美联储将在1800GMT公布最新政策声明。

市场将关注这次会议，以确认美联储是否准备在12月升息，不过注意力将很快转向2018年2月美联储主席叶伦任期届满后，谁将执掌美联储。

--独家：美国寻求与朝鲜进行直接外交接触，尽管特朗普不屑一顾

美国国务院一名高级官员周二表示，美国正私下与朝鲜(北韩)进行直接外交接触，尽管美国总统特朗普曾公开宣称，此类会谈是浪费时间。这名官员称，美国谈判代表Joseph Yun已经与朝鲜驻联合国代表团进行过接触。

--原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举；高院传唤其作证

已被解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)同意西班牙中央政府接管该自治区时所提的改选日期，但称将继续争取独立。

西班牙高等法院向普伊格蒙特和原自治区政府13名成员发出传票，要求他们在周四和周五到马德里作证。高院开始处理针对这些人的叛乱、煽动及背信罪的指控。

--芝商所将推出比特币期货，助其价格创出纪录新高

全球最大的衍生品交易所运营商--芝加哥商业交易所(CME)集团称，将在今年稍晚推出一种比特币期货合约，在该数字货币的合法化道路上迈出重大一步，并助其价格创下了纪录新高。

该期货合约将以现金结算，基于芝商所CF比特币参考汇率(BRR)--这是一个每天公布一次的比特币美元价格参考汇率。芝商所目前正与芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司争当提供比特币相关交易的首家传统金融市场。

--日本10月制造业PMI终值上修，表明需求强劲仍可支撑经济增长

一项民间调查修正数据显示，日本10月制造业活动扩张速度快于最初预期，表明需求强劲程度仍足以支撑经济增长。10月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.8，初值为52.5，9月终值为52.9。该指数连续第14个月保持在50的荣枯分水岭上方。

--韩国10月出口强劲有望助力经济继续增长，但通胀温和

韩国10月出口连续第12个月增长，得益于记忆体芯片销售激增，表明这个亚洲第四大经济体在加速增长。10月出口较上年同期增长7.1%，远低于9月的增长35%，但工作日日均出口额达25亿美元，超过9月的23.5亿美元。

10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.8%，这个升幅低于路透调查预估的1.9%，也低于韩国央行2%的通胀目标。10月通胀率降至10个月来最低水平，压低了未来数月升息的呼声。

--本田汽车第二季营业利润下降32.9%，但上调全年获利预估

本田汽车公布第二季营业利润下降32.9%，因诉讼和解费用抵消了销售增长的影响。这家日本第三大车企公布，7-9月当季营业利润为1,529亿日圆(13.4亿美元)，低于上年同期的2,280亿日圆，也略低于分析师的预估中值1,538.4亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.86%创21年高位，企业业绩强劲提振市场人气

日本股市周三再创21年高位，受助于日本企业获利乐观，例如索尼和日东电工等出口商。日经指数涨1.86%，收报22,420.08点，此前一度升至1996年7月以来的最高位22,455.92点。

--中国股市：沪综指小幅收升，市场分歧加大3,400点关口现反复争夺

中国股市沪综指小幅小升。分析师指出，今日大盘在3,400点整数关口附近出现反复争夺，此前领涨板块出现冲高回落迹象，导致市场震荡加大。目前市场流动性有偏紧迹象，场内对资金紧张的担忧加剧，令大盘上冲存在后顾之忧。沪综指收报3,395.91点，涨2.57点或0.08%；今日上海A股成交额为2,318亿元人民币，上日为1,996亿元。

--香港股市：收高1.2%，创近一个月最大涨幅

香港股市在11月首日强劲上涨，并创近一个月最大涨幅。在全球经济稳健的背景下，亚洲股市触及十年高位。香港恒生指数收盘升1.2%至28,594.06点。恒生国企指数涨1.1%，报11,636.49点。

--汇市：美元在美联储公布政策决定前小涨，新西兰元跳升

美元小涨，投资者静候美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议的结果，以期从中寻找未来收紧政策的线索；之前受困的新西兰元大幅反弹，受强劲就业数据提振。0902GMT，美元指数上涨0.06%至94.611，但仍低于上周五所及的三个月高位95.150。

--欧元债市：欧美货币政策前景分化，德债/美债收益率差拓宽至4月来最阔

10年期德国公债与美国公债收益率(殖利率)之差周三扩大至接近4月以来最阔水准，稍晚美国联邦储备委员会将公布会议决定，料将强化12月升息预期。10年期美国/德国公债收益率之差拓宽至202个基点，接近上周创下的六个月高位204个基点。

--国际油市：布兰特原油接近两年高位，因OPEC减产执行率提高

布兰特原油接近两年高位，石油输出国组织(OPEC)大幅提高减产协议执行率，俄罗斯也遵守了减产协议。

0856GMT，布兰特原油报每桶61.55美元，较前收盘涨0.61美元，或1%；美国原油报每桶55.11美元，上涨0.73美元，涨幅1.34%。目前较6月触及的2017年低位上涨了近30%。

--全球金市：金价小涨，关注美联储会议声明

金价小幅上涨，市场人士等候美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束两日政策会议后的声明，以寻找美联储货币政策立场方面的暗示。美联储下任主席人选、英国央行周四政策会议以及将于周五出炉的美国就业数据，也都是市场关注的焦点。

0857GMT，现货金涨0.35%至每盎司1,275.67美元。美国12月期金上升0.46%至每盎司1,276.40美元。

--金属期市：期镍飙升，受车用电池厂商需求攀升前景提振

中国期镍早盘涨停，尾随隔夜伦敦盘升势，此前因电动车电池制造商有新的需求而使镍前景转为乐观。周二伦敦金属交易所(LME)三个月期镍获得强劲的买需，今日中国上期所期镍早盘便快速上涨。

0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨3.05%，至每吨12,670美元，延续隔夜大涨5%的升势。伦敦期镍目前位于2015年年中以来高位。LME期铜上涨1.81%，报每吨6,962.50美元。(完)