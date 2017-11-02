《路透晚报》--11月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月24日，法国比亚里茨，夕阳下的大西洋。REUTERS/Regis Duvignau

[重大数据或新闻]

--英国央行或进行2007年以来首次升息，前路难以预料

英国央行周四料将进行2007年以来的首次升息，从而踏入难料前路的境地；此时经济增长似乎比过去20年历次升息之前都要疲软。去年英国公投退欧后，英国央行8月将利率下调至0.25%的纪录低点。

上周接受路透调查的分析师几乎全部预计，英国央行将在周四把利率从0.25%上调至0.5%。多数预计明年不会再升息，70%的分析师认为，即便升息一次也将是错误的。后一种观点在市场中也很普遍。

--美国众议院共和党议员周四将公布税改议案

美国众议院共和党议员预计将于周四公布一份有足够灵活性的税改议案，但其内部对于如何弥补减税提议造成的税收损失存在严重分歧。

原定于周三公布的税改议案被推迟一天后，议员们已经制定了计划，寻求在10年内减税至多6万亿美元，但他们可能不会说明如何弥补由此造成的税收损失。

当被问到税改议案是否包括将公司税税率从35%永久性下调至20%时，众议院筹款委员会主席Kevin Brady对记者称：“这是我们的目标，我认为要分几步来实现。

--德国10月制造业活动继续以六年半来最快速度扩张--PMI

今日公布的调查显示，10月德国制造业活动继续以六年半来最快的速度扩张，暗示该行业将为第四季经济成长做出贡献。Markit德国10月制造业采购经理人指数(PMI)为60.6，与9月持平。

--沙特能源部长称，产油国将继续致力于降低原油库存

沙特能源部长法力赫表示，产油国的重点将是继续致力于降低原油库存。法力赫在曼谷召开的第七届亚洲能源部长级圆桌会议期间对记者称，石油输出国组织(OPEC)不以油价为目标，而是聚焦于基本面。OPEC将于11月30日在维也纳总部召开下次会议。

--美国未参与的跨太平洋伙伴关系协定谈判接近尾声

跨太平洋伙伴关系协定(TPP)除美国外的11个国家接近达成全面自由贸易协定，此前新西兰同意修订不受TPP约束的法律，来实施外资购房禁令。该协定计划取消11国之间工业品和农产品关税，去年其贸易总额达到3,563亿美元。

此举还将使成员国接近取得重大胜利，有利于下周在越南中部城市岘港举行的亚太经合组织(APEC)峰会上敲定自由贸易协定。

--瑞士信贷第三季净利2.44亿瑞郎，一级资本充足率降至13.2%

瑞士第二大银行--瑞士信贷公布第三季净利为2.44亿瑞郎(2.442亿美元)，这是CEO谭天忠(Tidjane Thiam)任期内首次连续三季取得净利。截至9月底的三个月归属于股东的净利较上年同期暴增495%，不过要稍低于路透调查分析师预计的获利2.64亿瑞郎。普通股一级资本充足率从第二季的13.3%降至13.2%。

--壳牌石油第三季获利增长近50%，高于分析师预估

皇家荷兰/壳牌石油集团公布，第三季基本净利增长近50%，超出分析师预估。基于现行供应成本(CCS)并剔除特殊项目后，该公司第三季归属股东的净利为41亿美元，壳牌提供的分析师预估为36.2亿美元。上年同期净利为27.2亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数攀升至21年新高，本田和索尼因获利前景乐观大涨

日本股市日经指数在长周末前延续强劲涨势并触及21年新高，投资者追捧矿业股以及本田汽车和索尼等获利前景乐观的股票。

日经指数收涨0.5%，报22,539.12点，为1996年6月末以来的最高收位，此前一度高见22,540.25点。

该指数全周累计涨2.4%，为连续第八周录得涨幅，创下日本首相安倍晋三在2012年末启动安倍经济学改革以来的最长连涨期。日本金融市场周五将因假期休市。

--中国股市：沪综指收低，个股普跌短线调整压力加大

中国股市沪综指收低。分析师指出，今日大盘震荡下跌，个股普跌。股指此前在突破3,400点后，量能始终未能得到有效的配合，场内仍属存量资金博弈，且近期资金面趋紧，上攻力度不足导致大盘回落，短线调整压力加大。料后市大盘仍将在3,350点-3,400点间震荡整理为主。 沪综指收报3,383.31点，跌12.60点或0.37%；今日上海A股成交额为2,097亿元人民币，上日为2,318亿元。

--香港股市：收跌，投资者等待美联储下任主席提名和可能的H股政策调整

香港股市下跌，受全球市场的紧张情绪拖累，投资者等待美国的重要政策事件，以及英国央行可能进行的逾10年以来的首次升息。投资者也在衡量香港潜在政策调整的影响。这些调整可能会改变在香港上市的内地企业的股票结构。

恒生指数和恒生国企指数均下跌0.3%，分别收报28,518.64和11,598.36点。

--汇市：美元下滑，投资者等待新鲜数据的刺激

美元下跌，回吐本周稍早部分涨幅。美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三一如预期维持利率不变后，投资者对美元进行获利了结，市场广泛预期美联储下次会议将会升息。

美元兑日圆下跌0.1%至114.09，上日上涨0.5%，且逼近周五所及的7月以来高点114.450。美元指数下滑0.2%至94.67。

--欧元债市：政府公债收益率攀升，静候英国央行政策会议

欧元区政府公债收益率(殖利率)上涨，因英国央行准备十年来首次加息，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)亦按部就班料在年底升息。西班牙和法国的公债标售亦略微推高了欧债收益率，继欧洲央行上周表示延长货币刺激措施后，多数欧元区公债收益率跌至数月低点。

--国际油市：油价小跌，OPEC牵头减产且美国市场收紧

油价小跌，尽管产量上升但美国原油库存下降，同时石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动持续令市场收紧。0843GMT，指标布兰特原油期货转为下跌，报每桶60.24美元，较上日收盘价下跌0.25美元。自6月底触及2017年低位以来，布兰特原油已上涨逾三分之一。

美国原油期货跌0.19美元，报每桶54.11美元，但较6月触及的年内低位仍高出约30%。

--全球金市：现货金触及一周高位，关注美联储下任主席人选

现货金升至一周高位，受助于美元走弱以及中国散户投资者的需求增长。目前市场在等待美国宣布下一任美联储主席人选。美国料于今日稍晚公布该人选。

0846GMT时现货金上涨0.15%至每盎司1,275.95美元，稍早曾升至10月26日以来最高1,281.43美元。美国期金微跌0.05%至每盎司1,276.60美元。

--金属期市：沪镍大涨5.4%，创逾两年来最高收位

沪镍劲升5.4%，创逾两年来最高收位，跟随伦敦期镍稍早涨势，市场预期电动汽车带来的新需求，推升镍市。矿业分析师和矿企高管称，电池制造商愈发倾向于使用镍作为电动汽车的电池原料。

上海期镍继周三跳涨6%涨停之后，周四进一步上涨，收报每吨101,450元人民币(15,374.94美元)，为2015年6月以来最高收位。

0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍下跌1.37%，至每吨12,610美元。LME期铜下跌0.38%，报每吨6,903.50美元。(完)