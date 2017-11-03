《路透晚报》--11月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年6月27日，美国纽约，曼哈顿天际线。REUTERS/Brendan McDermid

[重大数据或新闻]

--美国10月就业岗位料大增31万个，恢复飓风打断的趋势

美国10月就业增长可能大幅反弹，改变9月与飓风相关的颓势，进而令美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息更加笃定，即便薪资增长可能放缓。

路透调查预计，劳工部周五公布的报告将显示10月非农就业岗位增长31万个，为2015年10月以来最大增幅。9月非农就业岗位减少3.3万个，为七年来首次下降，因休闲和酒店业创纪录地减少11.1万个岗位。

--苹果预计假日季营收远超预期，iPhone X开卖各地专卖店出现排队潮

美国苹果预计，假日购物季当季营收将大幅超过市场预期，缓解了投资者对备受期待的iPhone X生产延迟的担忧。iPhone X周五开始在全球发售；苹果周四公布业绩之后不久，悉尼苹果门店外就有约350人排队等待。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)对路透称，公司对iPhone X的生产进度“十分满意”，称“每周的产量都在上升，这在爬坡阶段是非常重要的。”苹果股价盘后上涨4%，触及历史新高。

--西班牙一法官对加泰独立运动领袖发出拘捕令，料进行审判

一位西班牙法官对九名加泰罗尼亚分离主义领袖发布逮捕令，可能就推动加泰罗尼亚独立对他们进行审判。

前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)的律师表示，针对他当事人的逮捕令也已发布；不过西班牙高等法院一名高级官员对此予以否认。目前暂不清楚两种说法不一的原因。

--英国央行副总裁称升息信号并非升息承诺

英国央行副总裁布罗德班特周五表示，央行发出的有关可能需要再升息两次才能让通胀回归正常的信号，并不是承诺。

“由于我们预测的前提假设中所有其他因素多数将达不到目标，我们预期可能将再升息两次才能让通胀回归正常水平，与此同时起到支撑经济的作用，”布罗德班特对BBC电台表示。“这不是承诺，决不会是承诺，也不是总裁昨日所说的意思。”

--韩国企划财政部长官称密切关注汇率变化，韩元上涨似乎过快

韩国企划财政部长官金东兖表示，政府正密切关注汇率变化，因近期韩元/美元似乎升值过快。

他并承诺，一旦发生与朝鲜有关的风险，将采取政策措施稳定金融市场。

--法国兴业银行第三季净收入下滑15%，增加3亿欧元诉讼准备金

法国兴业银行表示，未来几周或几个月将能够解决与美国当局的两起司法纠纷，该行增加3亿欧元(3.5亿美元)作为诉讼准备金。该行公布第三季净收入下滑15%至9.32亿欧元，低于路透调查中分析师们预估的10亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市：逢假期休市。

--中国股市：沪综指震荡收跌，钢铁、有色金属等周期股领跌大盘

中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日大盘震荡走低，指数逐级下挫，周期股和权重股持续疲弱，对大盘形成拖累，尾盘跌幅有所收窄。临近年底，部分资金离场观望心态渐浓，导致大盘获利套现压力加大，但沪综指60日均线3,347.22点附近存在一定支撑力度。沪综指收报3,371.74点，跌11.57点或0.34%；该指数全周累计下跌1.32%；今日上海A股成交额为2,072亿元人民币，上日为2,097亿元。

--香港股市：收盘上涨，尽管中国经济存在放缓疑虑

香港股市收涨，因中国经济放缓疑虑被美股上涨、以及中间派人士获任美联储主席提名等乐观气氛所抵销。恒生指数上涨0.3%至28,603.61点，国企指数持平于11,602.40点。恒生指数周线上涨0.6%，国企指数则是下跌0.4%。

--汇市：美元呈现区间波动，美国非农就业数据将成关键

美元呈现区间波动，周线则是呈现跌势，市场正在等待美国就业数据以摆脱近期区间，部分分析师称美元或许已经暂时触顶。

澳元跌幅居前，在澳洲公布令人失望的零售销售数据后下跌0.5%。英镑兑美元周四重挫之后，周五跌至一个月低点。

美元指数小升0.1%，至94.817，由周四触及的一周低点94.411回升。澳元兑美元下跌0.5%，至0.7651美元。

--国际油市：减产支撑油价上扬，但分析师警告OPEC应延长减产时间

油市上涨，受石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动及需求强劲支撑，但分析师警告称，可能需要延长减产时间以抵御美国产量增加的影响。

0853GMT，布兰特原油期货报每桶61.06美元，上涨0.44美元，或0.73%。布兰特原油已较6月所及2017年低点上涨约37%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.38美元或0.7%，至每桶54.92美元，较6月触及的2017年低点上涨30%左右。

--全球金市：金价小涨，美国就业数据出炉前美元持稳

金价持坚，但局限在低于上日高位的窄幅区间之内，美国就业数据今日稍后出炉之前美元持稳。

0855GMT，现货金小涨0.01%至每盎司1,275.70美元，料将录得三周来首次周线上涨。金价上日触及大约两周高位1,284.10美元。美国12月期金小跌0.14%，至1,276.30美元。

--金属期市：伦敦期镍上涨，周线有望录得近10%的涨幅

伦敦期镍价格周五再度上涨，本周周线有望录得近10%的涨幅，且年初至今有望上涨27%，因外界预期电动汽车电池需求看涨。

0856GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.83%，至每吨12,710美元。LME期铜上涨0.32%，报每吨6,951.00美元。(完)