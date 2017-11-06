《路透晚报》--11月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月12日，白俄罗斯明斯克，秋叶满地。REUTERS/Vasily Fedosenko

[重大数据或新闻]

--美国德州萨瑟兰泉教堂枪击案造成至少26人死亡

美国当局称，一名枪手周日闯入德克萨斯州东南部小镇萨瑟兰泉(Sutherland Springs)的一座教堂开枪，造成至少26人死亡和20人受伤。嫌犯身穿防弹背心，手持冲锋枪，单独一人闯入威尔逊县萨瑟兰泉的第一浸信会教堂并开枪。执法部门官员在记者会上表示，受害者年龄从5岁到72岁。嫌犯开车逃离现场，稍晚在瓜达卢佩县发现已死亡。

正在日本访问的美国总统特朗普表示，他在关注事态的进展。特朗普正在对亚洲进行为期12天的访问。

--特朗普称推动日本实行“互惠”贸易，两国联盟是亚洲安全基石

数十年来对日本存在“巨额贸易逆差”，美国总统特朗普周一誓言与日本之间发展一种自由、平衡的贸易关系，但他表示美国与亲密盟友日本之间的关系“比以往任何时候都要好”。

“很多年以来，美国都苦于对日本的巨额贸易逆差，”特朗普在12天亚洲之行的第二日与美日两国商界领袖召开会议时表示。特朗普的亚洲之行重点是贸易和朝鲜核与导弹计划。

--日本央行总裁黑田东彦称，对经济增长和通胀前景抱有信心

日本央行总裁黑田东彦周一表示，经济正在积聚增长动能，加大了通胀率达到2%目标的可能性。这一表态强化了市场对于日本央行未来将不会出台额外刺激举措的预期。他表示日本央行正密切关注长期超宽松货币政策的经济影响，尤其是这种政策可能会令金融机构获利遭遇的冲击。

并称日本央行未来可能检视ETF的购买速度。在回答名古屋商界领袖提问时补充说，“眼下，我认为不需要作任何改变”。

--沙特王储藉肃贪巩固大权，逮捕Alwaleed王子等高官

沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。三名高层官员周日对路透表示，共有11名沙特王子、四名现任部长及数十名前部长被拘捕。

分析师表示，此次清除行动不仅仅是出于反腐，而是为消除王储萨勒曼雄心勃勃的改革计划的反对者。他的改革计划受到沙特年轻一代的拥护，但受到了那些守旧人士的抵制。

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利准备提前退休，最快本周宣布

纽约联邦储备银行总裁杜德利准备提前退休，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年以新面貌示人进一步奠定基础。据熟悉相关计划的两名消息人士，纽约联邦储备银行的董事们已经组成了一个委员会，寻找杜德利的继任者。他明年将在2019年1月任期届满之前离职。根据周日率先报导这一消息的CNBC，杜德利可能最快在本周宣布退休，一旦提名替补人选，最早将会在2018年春天离职。

--德国9月工业订单意外上升，机械、汽车及资本财需求强劲

德国经济部发布的数据显示，德国9月工业订单意外上升，得益于机械、汽车和其它资本财商品的需求强劲，这表明德国这个欧洲最大经济体在第三季表现稳健。9月工业订单增长1.0%，8月增幅也被上修到4.1%。路透此前的预估为减少1.5%。整体订单增长受到对资本财的需求上涨推动，来自欧元区客户的订单飙升14.1%。

--日本10月服务业PMI升至逾两年最高，因新订单激增

日本10月服务业活动增速为逾两年最快，因新订单大幅增加，说明第四季经济动能在增强。调查显示，10月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)从9月的51.0升至53.4。这是该指数连续第13个月高于荣枯分水岭50，也是2015年8月以来的最高水平。10月新业务指数也从前月的52.0快速攀升至53.8，创下2013年5月以来的最快增速。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘持平，银行股疲势抵消迅销涨势

日本股市日经指数周一收盘持平，银行股疲势抵消了权重股迅销的涨势。斯巴鲁下调年度获利预期后走低。日经指数收盘基本持平于22,548.35点，此前一度升至1996年6月以来的盘中高位22,644.68点。东证股价指数跌0.1%至1,792.66点。JPX-日经400指数持平，报15,905.43点。

--中国股市：沪综指反弹收升，短期回调动力减弱消费板块领涨

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日大盘早盘延续调整走势，午后出现逐波拉升，食品饮料、家电、医药板块等大消费板块领涨。沪综指收报3,388.17点，涨16.43点或0.49%；沪深300指数收报4,020.89点，涨0.71%。

--香港股市：恒指扳回稍早跌幅而收平，因大陆投资者逢低吸纳

香港股市收盘持平，扳回稍早大幅跌势，因大陆投资者逢低吸纳腾讯控股和建设银行等绩优股。恒生指数早盘一度重挫1.6%，但收盘时扳回多数跌幅，最终收于28,596.80点。恒生国企指数跌0.7%，报11,524.64点，亦扳回稍早跌幅。

--汇市：美元涨势暂歇，此前录得2017年最大单周涨幅

美元周一几无变动，此前美元录得今年年内最佳周线表现，引发投资者了结获利，同时外界担忧美国经济状态以及税改计划能否定调。但美元兑日圆在亚洲时段一度跳涨至八个月高位；上周公布的美国就业数据并不好，伦敦的交易员因此更加谨慎。0913GMT，美元指数跌0.07%至94.870。

--欧元债市：德债收益率触及近两个月低点，聚焦欧洲央行债券赎回数据

指标德国公债收益率(殖利率)周一触及近两个月来最低，投资人等待欧洲央行公布数据，数据可能透露欧洲央行未来资产购买焦点何在的线索。德国10年期公债收益率跌2个基点，至约两个月低位0.34%。西班牙、葡萄牙和意大利公债收益率均下跌1个基点。

--国际油市：油价触及2015年以来高位，受市场趋紧及沙特肃贪消息影响

国际油价周一早盘触及2015年7月以来高位，因市场趋紧；沙特王储周末开展反贪行动，拘留多名要员，以巩固权力。0808GMT，布兰特原油期货涨0.66%或0.41美元，至62.48美元；美国原油期货涨0.66%或0.37美元，至56.01美元。

--全球金市：现货金小跌，因美元走坚及美国升息前景得到巩固

黄金价格周一守在上个交易日触及的一周低点附近，因美国公布的经济数据大都乐观，巩固了美联储12月加息前景，推动美元上涨。0810 GMT，现货金基本持平于每盎司1,269.66美元。金价上周五触及一周低位1,265.16美元。美国12月期金涨0.06%报每盎司1,270美元。

--金属期市：伦敦期铜和期镍续涨，得益于电动车相关需求前景

伦敦期镍和期铜周一延续涨势，在上周伦敦召开一片光明的行业会议结束后，人们乐观看待电动车潜在需求。0801GMT，伦敦期镍上涨1.30%报每吨12,890美元，接近上周触及的13,000美元上方两年高点。上海期镍上涨2.51%。LME期铜涨0.99%至每吨6,963美元。(完)