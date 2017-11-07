《路透晚报》--11月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月16日，英国伦敦，金丝雀码头人流如织。REUTERS/Tom Jacobs

[重大数据或新闻]

--澳洲央行按兵不动并乐观看待经济增长，警告通胀仍将偏低

澳洲央行周二连续第14次政策会议维持利率在记录低点不变，而且在通胀率持续偏低且负债累累的消费者保持谨慎的情况下，央行在未来几个月可能都将保持观望。

澳洲央行结束月度会议后，维持对经济增长率在未来几年将升至3%左右的预期，同时失业率料将从当前的5.5%下降。然而，央行对消费和通胀仍坚持较为谨慎的论调。

--英国将提交新议案帮助该国在退欧后实施独立的贸易政策

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府表示，将在周二向议会提交一项议案，使得英国在退出欧盟后实施独立的贸易政策。

英国政府称，这项贸易提案包含的条款将帮助英国在退欧后将现有的欧盟自贸协定转为英国自贸协定。该提案还将赋予一些权力，以确保英国企业能够继续获得其他国家的政府合同，并创建一个新的贸易机构保护企业抵御倾销等不公平贸易行为。

--英国截至10月三个月房价涨幅创下2月以来最大

英国主要房屋贷款机构Halifax公布数据显示，截至10月的三个月房价涨幅为2月以来最大。8-10月房价较上年同期上涨4.5%，高于7-9月房价的4.0%涨幅，符合市场的平均预估。10月房价较前月上涨0.3%，慢于9月的0.8%，但略高于路透调查预估的0.2%。

--日本9月经通胀调整薪资同比下降0.1%，为连续第四个月下滑

日本厚生劳动省周二公布，日本受薪者经通胀调整的 9月薪酬较上年同期下降0.1%，为连续第四个月下降；这表明薪资未能跟上物价涨速，可能影响消费者通胀。受薪者整体现金所得较上年同期增长0.9%，高于8月的增长0.7%，为2016年7月以来最快增速。

消息人士对路透称，为应对这种情况，政府正在考虑扩大税收优惠措施范围，将加薪企业也纳入，以期达到3%的整体薪资增幅。

--“天堂文件”曝光后，欧盟将加快讨论避税天堂黑名单

多位官员表示，欧盟成员国周二将加快讨论避税天堂黑名单的计画，此前最新泄露的文件让全球各地富裕个人及机构的投资曝光。

这个主题将包含在欧盟财长月度会议的议程中；此前多家媒体报导引用“天堂文件”说法，该文件的内容大部份是由知名海外法律事务所Appleby所泄漏，内容涵盖许多财务文件。两名欧盟官员向路透表示，目前正与世界上部分地区持续对话，以确保他们遵守欧盟税务透明的准则。

--德国9月工业生产降幅大于预期，但前景正面

德国经济部称，该国9月工业生产降幅比预期的要高出一倍，但第三季工业生产整体增长0.8%，且未来几个月应进一步增长。8月德国工业生产曾大幅上升。

周二的数据显示，9月工业生产环比下降1.6%，8月则为上升2.6%，当时创下了逾六年最高升幅。细分项目显示，工厂的资本财生产出现大幅下滑。经济部并称工业部门仍旧“非常活络...整体而言，未来数月工业生产应会进一步扩张。”

--专访：新西兰总理阿德恩称不担心本币近期贬值

新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)周二表示，对于近期新西兰元贬值，她“完全”不担心。自9月选举以来，新西兰元已贬值逾5%，主因工党领导的新政府在央行政策目标方面的调整计划存在不确定性。

“这些波动都在六个月的波动率范围内，”阿德恩说。“当然，我想大概我们的出口市场现在也不会抱怨。”并表示现在还无法判定跨太平洋伙伴关系协定(TPP)成员国本周能否达成协议。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.7%至近26年高位，因业绩强劲的预期吸引外资

日股日经指数周二跳涨至26年新高，由于预期日本企业业绩强劲，外资纷纷买进日股，美股走强也支持市场人气。日经指数收涨1.7%报22,937.60点，为1992年1月以来最高收位。东证股价指数上涨1.2%至1,813.29点。

--中国股市：沪综指放量收升，周期股和金融股带动大盘重上3,400点

中国股市沪综指放量收升。分析师指出，今日大盘在周期股和金融股等权重板块带动下，重上3,400点整数关口，成交量同步放大。沪综指收报3,413.57点，涨25.40点或0.75%。沪深300指数收报4,054.25点，涨0.83%。

--香港股市：恒生指数收升1.4%创10年高位，搭上全球乐观看多热潮

香港股市触及10年高位，跟随国际股市走势；在全球乐观情绪下，美国股市再创纪录高位，亚股亦升至10年高位。周一因沙特肃贪行动引发的焦虑情绪已消散，巩固中港股涨势料将持续的看法。恒生指数上涨1.4%至28,994.34点，创2007年12月以来最高收位。国企指数上涨1.1%至11,645.53点。

--汇市：欧元限于窄幅区间交投，经济数据提供支撑

欧元下跌，但仍处在近期交投区间内，因最近公布的经济数据好于市场预期，令投资者对于压低欧元心存疑虑。研究机构Sentix周一公布，随着德国在全球经济成长热潮中领跑，投资人对德国的信心在11月升至纪录新高。0858GMT，欧元/美元跌0.36%至1.1567。美元指数涨0.31%至95.062。

--欧元债市：德债收益率守在两个月低点附近，受ECB再投资数据支撑

德国10年期公债收益率(殖利率)守在两个月低点附近，上日欧洲央行公布的新数据证实，未来一年到期债券的再投资资金将为欧元区债市提供极大支撑。欧元区债市早盘交易中，德国10年期公债收益率持平于0.34%，距周一触及的两个月低点不远。欧元区多数公债收益率持平至略微下跌，意大利10年期公债收益率跌1个基点，至1.76%，距周一触及的10个月低点仅咫尺之遥。

--国际油市：油价基本守住涨势，上日触及约两年半高位

油价基本守住涨势，上日录得六周来最大单日涨幅，受沙特王储通过肃贪巩固大权以及沙特和伊朗之间紧张情势升温影响。0816GMT，美国原油期货涨0.07%或0.04美元，报每桶57.39美元。该合约周一大涨3%，创9月底来最大百分比涨幅。布兰特原油期货涨0.22%或0.14美元，报64.41美元。该合约周一收高3.5%，也创下约六周来最大百分比升幅。

--全球金市：金价下滑，投资者在沙特相关担忧推高金价之后了结获利

金价微幅下跌，因上日金价上涨近1%后投资者锁定获利。沙特部分皇室成员及高官受贪腐指控被捕引发担忧，避险买盘推动金价昨日上涨。0825 GMT，现货金跌0.27%，报每盎司1,278.02美元。周一金价跳涨近1%，录得9月25日以来的最大单日涨幅，并收于100日移动均线上方，这通常被技术性交易员视为看涨信号。美国12月期金GCcv1跌0.23%，报每盎司1,278.7美元。

--金属期市：沪镍在涨跌互见的市场中上扬，得益于电动车蓬勃发展的前景

期镍在中国金属期货中涨幅居前，继隔夜伦敦市场大涨后继续上扬，因电动汽车的电池市场显现正面需求讯号。上海期镍主力合约收高1.17%，报每吨102,930元人民币(15,538.01美元)，略低于周一所创一年高点。不过LME期镍回落，0820GMT时报每吨12,845美元，交易员称，这是因为期镍周一上涨1.5%后出现了获利了结。(完)