《路透晚报》--12月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年12月7日，梵蒂冈，圣彼得广场的圣诞树。REUTERS/Alessandro Bianchi

[重大数据或新闻]

--英国与欧盟就退欧关键问题达成一致，谈判有望进入下一阶段

欧盟执委会周五宣布，与英国的退欧谈判已经取得足够进展，可以开始有关未来双方关系的第二阶段谈判，有关爱尔兰边境问题的僵局已经解决。

英国和欧盟的联合报告称，双方已经就财务结算、公民权利以及英国退欧后如何避免在爱尔兰和北爱尔兰之间出现硬边界的问题达成一致。关于北爱尔兰问题，报告称，除非双方另有协议，英国将保持北爱尔兰的法律与欧盟内部市场以及关税联盟的法律一致，以避免设立边境的必要性。

--美国11月非农就业岗位料强劲增长，薪资也有望反弹

根据路透对分析师们的调查，美国劳工部周五将公布的非农就业数据可能显示就业岗位增长强劲，薪资也可能反弹，因为飓风对数据造成的扭曲逐渐消退，显现出一幅经济健康增长的画面。分析师们称，这种情况下不需要特朗普总统提议的财政刺激政策。11月非农就业岗位料增长20万个。10月大幅增长了26.1万个。

失业率预计保持在17年低点4.1%不变，11月的平均时薪预计增长0.3%。10月则持平。平均时薪年增幅将从10月的2.4%上升至2.7%。

--日本第三季GDP增速为初值两倍，出口料推动经济持续扩张

修正后的数据显示，由于资本支出大幅增加，日本经济第三季增速是原先估计的两倍。而且受惠于出口旺盛，经济料将继续扩张。7-9月经济环比增长年率上修为2.5%，高于1.5%的中值预期以及1.4%的初值。

另有数据显示，10月份实质薪资在近一年来首次上涨，为消费者支出增加带来了一些希望。

--德国10月出口意外下滑且进口跳增，拖累贸易顺差缩窄

德国联邦统计局数据显示，10月出口意外下滑，进口跳升，导致贸易顺差缩窄，进一步显示德国经济第四季开局疲软。10月经季节调整出口较上月小跌0.4%，而强劲内需则推动进口按月跳增1.8%。经季调后贸易顺差缩窄至199亿欧元，低于路透调查此前预估的218亿欧元。未经调整的数据显示，德国经常帐盈余降至181亿欧元。

--韩国企划财政部称，出口强劲将推动经济持续复苏

韩国企划财政部表示，强劲的出口将继续带动该国经济增长。企划财政部在经济评估月报中称，半导体及电子元件出货正在带动出口复苏，且是未来数月持续支持经济增长的力量。报告称，预期中的美联储升息、以及与朝鲜有关的风险，为经济带来不确定性。

另外韩国还表示，政府整顿高负债企业的努力，将侧重于加强对这些企业财务表现的监督，以防止企业破产和被迫纾困。

--消息：东芝和西部数据原则上同意解决芯片业务纠纷

直接了解谈判情况的消息人士表示，东芝及其业务合作伙伴西部数据已经在原则上同意解决有关东芝出售芯片业务的纠纷。

其中一位消息人士称，东芝董事会已经批准了解决方案的框架，并计划在下周达成最终协议。两位消息人士称，根据讨论中的解决方案，西部数据将放弃要求阻止上述交易的仲裁请求，换取允许它投资于一条明年启动的高级闪存芯片生产线。

东芝发言人称，公司对解决纠纷持开放态度，但不会公布讨论细节或董事会会议详情。

--神户制钢铜及铜合金无缝管被取消日本工业规格认证--政府

日本经济产业省称，神户制钢所旗下Shinko Metal Products所生产的铜及铜合金无缝管被取消日本工业规格(JIS)认证。神户制钢已经承认，约有500家客户所接到的产品存在数据造假，这是日本最大的制造业丑闻之一。

[市场摘要]

--日本股市：收涨1.4%受房地产和芯片类股支撑，但周线持平

日本股市收盘上涨，大盘多数板块上扬，跟随美股隔夜涨势。日本显示器公司(JDI)跳升，因市场寄望苹果可能在一款新智能手机上使用液晶技术。日经指数收盘上涨1.4%至22,811.08点，仍稳稳站在日经指数12月期货JNIc1与期权合约的结算水平22,590.66点上方。东证股价指数上涨1.0%，至1,803.73点，33个类股中有32个上涨。

--中国股市：沪综指收升，短线超跌及贸易数据胜预期引发大盘反弹

中国股市沪综指收升，终止此前连续四日跌势。分析师指出，大盘此前连续走低后已经超跌，加上今日公布进出口数据优于市场预期，投资者对短期经济走弱的担忧得以减轻，引发大盘出现反弹，料大盘短线有望围绕3,250点至3,300点之间反复震荡筑底。沪综指收报3,289.99点，涨17.94点或0.55%；沪深300指数收报4,003.38点，涨0.81%。

--香港股市：恒指收高1.19%，受腾讯控股反弹及中国贸易数据提振

香港股市创下两周最大涨幅，受腾讯控股大幅反弹带动，另受益于中国11月贸易数据优于预期提振。恒生指数收盘时涨336.66点，或1.19%，报28,639.85点；恒生国企指数涨1.25%，报11,289.57。

--汇市：英镑上涨欧元小跌，英国与欧盟就退欧关键问题达成一致

英镑上涨，欧元小跌，英国与欧盟就退欧关键问题达成一致，谈判有望进入下一阶段。美元指数走高，周线亦可能上涨，因美国通过法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。0849GMT，英镑/美元涨0.2%，欧元/美元跌0.26%，美元指数涨0.17%至93.957。比特币在Bitstamp交易所下跌4.18%至15,905.90美元，之前曾创下16,666.66美元的纪录高点。

--债市：欧元区公债收益率上扬，英退谈判取得进展削弱避险买需

欧元区公债收益率(殖利率)上扬，因英国与欧盟的退欧谈判传出取得突破的消息，削弱公债避险魅力。德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.31%，从本周所及三个月低点0.29%上涨。德债收益率本周料略微收涨，这将是一个月来首次周线上涨。其他欧元区长债收益率亦大多上升约3个基点。

--国际油市：油价持稳，中国需求抵消美元走强影响

油价持稳，美元走强带来拖累，但石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动已然令今年市场收紧之际，中国对原油的需求大增提供支撑。0818 GMT，美国原油期货报每桶56.87美元，较上日结算价涨0.18美元或0.32%。布兰特原油期货报每桶62.48美元，涨0.28美元或0.45%。

--全球金市：金价小幅上涨，上日触及逾四个月低点后低接买盘涌入

黄金在亚洲交易时段小幅上涨，隔夜金价跌破近期交投区间并触及逾四个月低点后，投资者逢低买入。0821 GMT，现货金上扬0.1%至每盎司1,247.54美元，上交易日触及7月26日来的低点1,243.71美元。美国期金跌0.3%至1,249.3美元。

--金属期市：沪铜逆转收升，受中国贸易数据利多激励

上海期铜逆转收升，稍早数据显示中国11月铜进口量跳升。中国11月未锻轧铜及铜材进口量环比增加40%以上，表明冬季限产措施推高了进口。上海期交所主力期铜合约收涨0.51%，报每吨51,700元人民币(7,813.92美元)。0830 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.27%，报每吨6,581.50美元。(完)