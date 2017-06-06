《路透晚报》--6月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本4月实质薪资持平，物价上涨抵消名义薪资涨幅

日本4月实质薪资较上年同期持平，物价上涨抵消了名义薪资的上涨，而且可能损伤家庭的购买力。4月经通胀调整后实质薪资较上年同期持平，3月修正为同比下降0.3%。4月名义受薪者现金所得较上年同期增加0.5%，为四个月来最大升幅 。3月名义薪资修正后为持平于上年同期。另一项数据显示，4月家庭消费降幅高于预期，暗示消费者支出持续落后于其他经济领域的改善。

--澳洲央行坚持乐观展望，尽管承认第一季经济表现可能不佳

澳洲央行连续第10个月维持利率不变，对经济状况的看法乐观，尽管承认上季经济成长放缓程度可能大于预期。澳洲央行维持隔夜拆款利率于纪录低位1.50%不变，符合外界的广泛预期。央行的乐观基调提振澳元兑美元接近10日高位0.7500。从期货市场来看，年底之前澳洲央行下调隔夜拆款利率的可能性只有五分之一。

其他数据显示，政府支出仅小幅提振了第一季经济增长。第一季净出口将实质国内生产总值(GDP)拉低0.7个百分点，拖累程度超过预估。第一季经常帐赤字降至逾15年最低，但仍令投资者失望，他们此前希望澳洲实现经常帐盈余。

--欧元区6月Sentix投资者信心指数升至28.4，创近10年最高

调查显示，6月欧元区投资者信心升至近10年最高水准，受欧元区经济数据表现乐观支撑。6月Sentix研究集团的欧元区投资者信心指数从5月的27.4点升至28.4点，触及2007年7月以来最高水平，高于路透调查预估中值27.5。投资人对欧元区现况更有信心，现况分项指数由5月的34.5升至36.0。

--卡塔尔及其邻国的外交争端恐招致数以十亿美元计损失

卡塔尔与其海湾邻国之间爆发的外交争端可能导致贸易和投资减缓，同时在地区各国疲于应对低油价难题之时推高借款成本，因此将带来数以十亿美元计的损失。卡塔尔主权财富基金估计握有3,350亿美元资产，因此沙特阿拉伯等国决定切断与其陆海空交通联系后，卡塔尔看起来可免于爆发经济危机。但如果争议拖延数月，卡塔尔的部分经济部门可能遭遇重创；这一前景已推动卡塔尔股市周一大跌超过7%。目前还不清楚沙特是否能说服更多国家与卡塔尔断交。但沙特可能会试图强迫外国企业在与卡塔尔做生意，还是与沙特从事生意往来之间做个选择。

--一联邦雇员被控泄露有关大选黑客攻击的绝密文件--消息

美国司法部周一起诉一名联邦签约雇员将保密材料发送至一家新机构，消息人士向路透证实这家新机构为The Intercept。现年25岁的Reality Leigh Winner被控从佐治亚州的一处政府设施中带走保密信息。在指控被宣布前不到一小时之前，The Intercept公开了一份来自美国国家安全局的绝密文件，其中描述了俄罗斯在去年总统大选几天之前企图对至少一家美国投票软件供应商发动网络攻击、并向超过100家地方选举办公室发送鱼叉式钓鱼(Spear phishing)邮件的情况。美国联邦调查局(FBI)和美国司法部未立即回复置评请求。

--美国驻华临时代办因不满特朗普退出巴黎气候协议而离职

美国高层官员表示，美国驻中国大使馆临时代办阮大为(David Rank)已经离开国务院，原因在于特朗普政府决定退出2015年签署的巴黎气候协议。美国国务院发言人证实阮大为离开，但称无法证明推特上所说他辞职是因为感觉无法正式通知中国关于上周美国退出巴黎协议的决定。特朗普选择的下一任驻华大使为艾奥瓦州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)，预计将在本月稍晚到任。

[市场摘要]

--日本股市：收低1%至两万点关口下方，受日圆走强和美股下跌拖累

日本股市日经指数周二收跌，未能守住20,000点关口，美国股市下滑和日圆走强打击人气。日经指数收跌1%报19,979.90点。东证股价指数跌0.8%至1,596.44点，JPX-日经400指数跌0.9%至14,235.25点。

--中国股市：沪综指收盘小涨，但观望气氛浓厚令A股成交再创四个月新低

中国股市沪综指收市小升，A股成交再创四个月新低。分析师指出，昨日引领反弹的中小市值个股今日涨势稍缓，场内缺乏明显热点，且短期内尚存一些不确定因素，市场上观望气氛更加浓厚，股指整日维持窄幅波动，尾市才出现一波小反弹行情。

沪综指收报3,102.13点，涨10.47点或0.34%。今日上海A股成交额为1,277亿元人民币，此前成交额低点仍为2月3日的1,078亿元，上日成交额为1,433亿元。沪深300指数报3,492.88点，涨0.7%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,484.6点，涨0.64%，成交12,558手。沪股通和深股通分别净买入8.9亿元和净买入12.3亿元。

--香港股市：收于23个月新高，拜地产股大涨所赐

香港股市恒生指数强力上涨，触及26,000点大关，并收于23个月新高，地产股继续走强推高大盘。恒生指数涨0.5%，收于25,997.14点。恒生国企指数涨0.1%，报10,606.26点。

--汇市：美债收益率下跌提振日圆上涨，关注重大风险事件

美元兑日圆跌至六周低点，因更多令人不安的经济数据出炉，打击美国公债收益率跌向关键低点，而且本周将迎来几项重大风险事件。周四英国将举行大选，欧洲央行召开会议，美国前联邦调查局(FBI)局长科米出席参议院委员会作证。这促使资金流向传统避险货币日圆。美元兑日圆下跌0.7%至109.56日圆，创4月21日以来最低。欧元兑日圆下跌0.8%至123.35日圆。

--欧元债市：欧元区公债收益率追随油价下跌，地缘政治紧张局势升温

欧元区公债收益率触及数周低点，因从中东到美国的地缘政治紧张局势令通胀前景蒙阴。法国10年期公债收益率跌至1月初以来最低。法国海外选民的投票情况显示，总统马克龙所领导的政党本月将在国会选举中赢得多数席位。德国10年期公债收益率降至0.262%，创近六周最低水准，西班牙10年期公债收益率下跌3个基点至1.55%，略高于四个月低点1.50%。

--国际油市：油价下跌，市场忧心中东国家内讧将影响减产计划

国际油价在低位震荡，布兰特原油守于50美元下方，因市场担心卡塔尔与数个阿拉伯国家之间的政治冲突，可能削弱石油输出国组织(OPEC)收紧油市供给的努力。交易员称，美国石油产量持续增加，亦拖累指标原油价格。0827GMT，布兰特原油报每桶49.20美元，跌0.27美元或0.55%。美国原油期货跌0.26美元或0.55%，报每桶47.14美元。

--全球金市：现货金触及近七周高位，因美元及股市走疲

现货金触及近七周高位，因本周稍晚英国大选及欧洲央行会议登场前，亚洲股市及美元走疲。前美国联邦调查局(FBI)局长科米周四预定出席参议院委员会作证。这几个重要事件都有可能提高黄金的避险魅力。0805GMT时，现货金涨0.8%至1,289.20美元。美国期金升0.7%至1,291.8美元。

其他贵金属中，钯金涨至2014年9月11日以来最高水准，至每盎司850美元；白银触及17.682美元的高位，为4月25日以来最高。铂金最高涨逾1%至961.7美元。

--金属期市：LME期铜连三日下跌，受累于对中美经济增速放缓的担忧

伦敦金属交易所(LME)期铜连续第三日下跌，受中国和美国出现经济增长放缓迹象的打压。0826GMT，LME三个月期铜下跌1.15%，每吨报5,563美元。上海期货交易所期铜合约收跌0.8%，每吨报44,880元人民币(6,603.79美元)。沪锌收跌2.2%，追随钢价疲势。(完)