《路透晚报》--6月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚科技股走低，受美股纳斯达克指数上周五跌势拖累

受苹果供应链板块大跌及其他科技股下挫拖累，亚洲股市及欧洲股市盘初周一皆走软。美国苹果股价上周五创下14个月来最大跌幅后，引发科技股一波获利了结卖压，亚洲重量级科技股三星电子、台积电及夏普挫跌1-3%，MSCI明晟亚太科技指数下跌1.5%，欧洲意法半导体及戴乐格半导体皆大跌逾4%。

--英国脱欧事务大臣称仍有可能在未达成协议情况下退欧

英国脱欧事务大臣戴维斯表示，英国仍有可能在没有达成协议的情况下结束与欧盟的谈判，在退欧谈判展开之际，维持这个选项是很重要的。戴维斯表示，英国政府已经研究了未达成协议的应变计划，为了让英国得到最佳协议，这是一个很重要的选项。

--日本4月核心机械订单降幅高于预估，表明经济复苏脆弱

日本4月核心机械订单跌幅高于预估，令企业资本支出力道笼罩阴霾，并加剧对日本经济复苏脆弱的担忧。4月核心机械订单较上月减少3.1%，跌幅高于路透调查分析师预估的下滑1.3%，这也是核心机械订单三个月来首度出现下降，有可能拖累本季经济成长。

--出口民调显示五星运动在意大利地方选举重挫，反建制潮流动能渐失

初步开票结果与出口民调显示，意大利政党五星运动(5-Star Movement)料于周日地方选举遭遇惨败，该党在原本颇有把握的主要城市中几乎全军覆没，无法晋级决选投票。如果最后结果确认是如此，则可能不利于五星运动赢得全国大选的希望，也表明欧盟其他反建制政党的动能正在流失。

--富士胶片称海外部门会计操作问题导致的损失高于原先估计

日本数码相机与复印设备生产商--富士胶片表示，目前估计海外部门不当会计操作给过去几年造成的损失可能在375亿日圆(3.40亿美元)左右，高于4月时估计的220亿日圆。富士胶片会长及社长将因此持续三个月减薪10%，子公司富士施乐的多名高层主管也将辞职。

[市场摘要]

--日本股市：科技类股下跌拖累日经指数收低，东芝逆市大涨逾9%

日股日经指数周一下跌，受累于科技股下滑，追随美国科技类股上周五的大跌。日经指数收低0.5%，报19,908.58点。

--中国股市：沪综指收跌结束四连涨，上攻动力不足重要阻力位附近走势反复

中国股市沪综指收跌，结束四连涨。分析师指出，今日大盘低开后上攻受阻转头向下，多数个股下跌。短线沪综指临近上档重要技术关口，在量能无法有效放大前提下，难以形成一次性有效突破，料后市仍将反复争夺上述区域。沪综指收报3,139.88点，跌18.52点或0.59%。

--香港股市：恒指收跌1.2%，科技股卖盘引发获利了结

香港股市创下近两个月最大跌幅，美国股市科技股上周五下挫，引发港股该板块下跌，进而触发广泛的获利了结操作。此外对中国信贷收紧或影响经济增长的担忧，也损害信心。恒生指数收跌1.2%至25,708.04点，恒生国企指数下跌1.0%至10,485.85点。

--汇市：美元下滑等待美联储会议决定，英镑再陷压力

美元下滑，等待周三美国利率决定；英镑则再度承压，上周英国大选保守党意外受挫，英镑下跌近2%。本周主导因素是一系列央行会议，还有英国首相特雷莎梅组建有效政府的努力。美元兑日圆微跌至110.21日圆，自周五创下的一周高位110.815日圆回落。美元兑欧元跌0.25%至1.1222美元，6月初曾触及七个月低点1.1285。英镑兑美元最新报1.2726，日内跌0.1%；上周五下跌1.7%，为约八个月来最大单日跌幅。

--欧元债市：法国和意大利公债收益率大幅下跌，欧元区政治担忧缓解

法国总统马克龙所在党派有望赢得议会选举的绝大多数席位，而意大利五星运动在地方选举中遇挫，这缓解了欧元区内的政治担忧，将公债收益率压至数月低点。法国公债表现优于评级较高的欧元区其他公债。法国10年期公债收益率跌3.5个基点，至0.615%，为11月以来最低水平。意大利10年期公债收益率跌8个基点，至1月底以来最低位2.01%。

--国际油市：期货交易商的押注提振油价上涨，即便供应仍然过剩

油价上涨，因期货交易商押注油价在最近下跌后可能已经触底，即便实货市场仍然供应过剩，尤其是美国供应大幅增加。0835GMT，布兰特原油期货报每桶48.38美元，较上日收盘价上涨0.23美元，或0.48%。美国原油期货(WTI)报每桶46.00美元，上涨0.17美元，或0.37%。

--全球金市：黄金上涨，亚股及美元在美联储会议召开前都下滑

金价小升，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)为期两天的政策会议召开前夕，亚股下滑且美元走软。这次会议可能为今年余下时间的美国升息步伐提供线索。0813 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,266.90美元，上日跌1%，创5月18日以来最大单日百分比跌幅。美国8月期金下跌0.2%至每盎司1,269美元。

--金属期市：伦敦期铜平盘附近波动，受中国需求强劲和供给担忧支撑

期铜在平盘附近波动，但接近4月10日以来的高位，受中国需求强劲以及担心智利供给紧张的提振。0843GMT时，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.23%至每吨5,790.50美元。上期所指标期铜则收高1.4%报46,370元人民币。(完)