《路透晚报》--6月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--经济成长疑虑打压欧亚股市下滑，美国加息推升美元

美国股指期货和亚洲股市周四下滑，因美国经济数据疲弱、美联储政策立场相对强硬，且有媒体报导美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，遭到特别检察官的调查。欧洲股市亦跌至近两个月低位，因油价低迷及美元走强皆拖累资源股走弱。

--英国5月零售销售意外大降，消费者感受到通胀的冲击

周四公布的数据显示，英国5月零售销售的下降幅度远远超过预期，表明公投退欧后通胀上升正在给经济造成越来越大的冲击。5月零售销售较前月下降1.2%，逊于路透调查预估的下滑0.8%。上周英国大选结果令该国无法组成多数派政府，使政局充满不确定性。

--澳洲5月失业率降至四年低点5.5%，就业增长第三个月优于预期

澳洲5月失业率降至5.5%，是2013年2月以来最低水平，雇聘情况连续第三个月优于所有预期，经季节调整后就业人口增加4.2万人，远高于预估的增加1万人。数据好于预期，提振澳元/美元上涨，并促使投资者进一步下修央行再度降息的预期。

--新西兰第一季GDP较前季增长0.5%逊于预期

新西兰第一季经济增幅低于预期，受建筑业拖累，延续去年年底的经济增长迟滞态势。第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，低于路透访查分析师预估的增长0.7%，亦远低于新西兰央行预估的增长0.9%。第一季建筑业较前季下滑2.1%，为2015年6月以来首次下滑。

经济合作暨发展组织(OECD)对新西兰发出警告表示，劳动生产率偏低对国家构成长期挑战，支持将针对家庭贷款设定的债务/收入比(DTI)限制纳入政策工具组合。

--西部数据向加州法院申请禁令，阻止东芝出售芯片业务

美国西部数据已经向法院提出禁令申请，阻止东芝在未获其同意情况下出售芯片业务的行为，这一举动可能让东芝的招标陷入混乱。西部数据已向加州高等法院提出诉讼，寻求法院签发禁令，一直到其针对东芝的仲裁案被听取。另一位消息人士称，这关系到东芝、日本政府和其它利益相关者会如何处理招标流程。

--瑞士央行维持超宽松货币政策，重申坚决抑制瑞郎升值

瑞士央行(SNB)宣布维持扩张性货币政策，以稳定物价并支撑经济活动。央行维持活期存款利率在负0.75%不变，并维持三个月LIBOR目标区间在负1.25%至负0.25%不变，央行表示，实施负利率以及干预汇市，旨在削弱瑞郎的投资吸引力，以减轻瑞郎的升值压力。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，金融类股表现不佳

日股日经指数周四在震荡交投中收跌，此前美国通胀数据疲弱，超过了美联储升息的影响，同时，美国公债收益率下降拖累金融类股。日经指数收跌0.3%，报19,831.82点。

--中国股市：沪综指微收升，美联储加息影响有限大盘维持震荡盘整

沪综指微幅收升。分析师指出，隔夜美联储加息对市场影响较小，今日大盘低开后在前日收盘点位附近窄幅震荡，个股走势分化明显，以次新股为代表的中小盘股保持活跃，且放量明显，表明资金短期偏好发生偏转，而大盘蓝筹股则陷入调整，料大盘后市续震荡整理。沪综指收报3,132.49点，涨1.82点或0.06%。

--香港股市：恒指收低1.2%至三周低位，受美国升息影响

香港股市跌至三周低点，地产股领跌，在美国升息后，香港可能将上调利率。恒生指数跌1.2%报25,565.34点，恒生国企指数收低1.6%报10,346.15点。

--汇市：美元微涨，因美联储声明暗示将继续收紧政策

美元微涨，因美联储升息，并公布缩减公债和MBS组合计划的明确纲要。0806GMT，美元指数上涨0.2%，至97.145。澳元上涨，受强劲的就业数据提振，澳元兑美元涨0.2%至0.7599美元，朝周三触及的两个半月高点0.7636回升。新西兰元下跌，因新西兰GDP数据不及预期，新西兰元兑美元下跌0.7%至0.7222美元，脱离上日所及四个月高位0.7319美元。

--欧元债市：公债收益率小升脱离近期低点，受美联储再度升息牵动

美联储无视经济数据疲软，继续推进收紧货币政策，带动欧元区公债收益率全线小升，脱离近期低点，跟随美债隔夜走势。德国指标10年期公债收益率上涨1个基点，报0.24%，脱离了周三触及的七周低点0.225%。低评级的南欧公债收益率早盘上涨2-3个基点。

--国际油市：油价徘徊于七个月低位附近，外界质疑OPEC能否遏制供应过剩

油价徘徊在七个月低位附近，受累于全球库存高企，而且外界质疑石油输出国组织(OPEC)实施减产协议的能力。0852GMT，布兰特原油期货微升0.05美元，至每桶47.05美元。美国原油期货下跌0.04美元，至每桶44.69美元。

--全球金市：股市疲软激励现货金上扬，美国数据欠佳推动避险买需

现货金小升，脱离上日触及的近三周低位，美国经济数据疲软，加上美国总统特朗普面临妨碍司法调查的报导传出后，亚股下滑，皆令金价获得支撑。0800GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,262.86美元。周三触及1,256.65美元的5月26日以来低点。美国8月期金跌0.9%至每盎司1,264.50美元。

--金属期市：伦敦期铜跌至一周低点，受美国升息影响

伦敦期铜跌至一周低位，之前美联储今年第二次加息，抬升了工业融资成本。0845GMT，伦铜削减跌幅，报每吨5,678.5美元，日内仍下跌0.36%。上海期铜跌0.4%，报每吨45,600元人民币(6,711美元)。(完)