《路透晚报》--6月19日

2017年4月28日，以英国脱欧文字为背景拍摄的欧元和英镑钞票。

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国和欧盟周一在布鲁塞尔启动英退欧谈判

英国脱欧事务大臣戴维斯周一在布鲁塞尔开始与欧盟进行退欧谈判。谈判将确定英国退出欧盟的条件，并决定未来几代英国人与欧洲大陆的关系。戴维斯将于0900GMT在欧盟执委会总部大厦与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔会面。英国和欧盟的谈判团队将进行七个小时的谈判，随后戴维斯和巴尼尔将举行联合记者会。

两方官员均淡化对一天谈判能取得结果的预期。欧盟外交人士希望这一初次会面以及周四和周五的领导人峰会能在双方之前的尖锐交锋后帮助改善气氛。英国首相特雷莎·梅将出席周四和周五的峰会，但不会和欧盟领导谈判。

英国外交大臣约翰逊表示，将在今天开始的退欧谈判，应本着为与欧盟建立“深厚、特殊合作伙伴关系”打基础的目标。

--英国伦敦北部清真寺附近厢型车撞上行人，一人死亡10人受伤--警方

英国警方称，一辆厢型车周一在北伦敦一座清真寺附近与行人相撞，造成一人身亡、10人受伤。警方称反恐部门正在对这一事件进行调查。48岁的厢型车司机被民众当场制服，之后被警方逮捕，此人已被送往医院接受精神状况评估。

英国首相特雷莎·梅称，发生在伦敦一座清真寺附近的汽车冲撞行人事件，被警方作为一宗潜在的恐怖主义袭击处理。

--日本首相安倍晋三或将重组内阁，以应对支持率下滑--媒体

媒体报导，日本首相安倍晋三或将重组内阁，以期提升支持率。外界怀疑安倍帮朋友获取优惠待遇，令其支持率遭到打击。日本经济新闻援引政府和执政党消息人士报导，安倍将在8月或9月重组内阁。

安倍可能会让财务大臣麻生太郎，还有他的密切盟友、内阁官房长官菅义伟留任。但尚不清楚是否将替换防卫大臣稻田朋美、外务大臣岸田文雄以及经济财政大臣石原伸晃。

--IMF称日本需坚持财政和货币政策刺激，逐渐淡出购债承诺

国际货币基金组织(IMF)敦促日本避免撤走财政政策刺激，并称若经济面临的风险成真，日本应进一步放松货币政策，警告称疲弱消费仍易受外部因素冲击。

IMF表示，日本央行应维持超宽松政策，同时应把重点放在以收益率曲线控制政策来限制长期利率上面。该组织还称，为明确这种立场并加强政策沟通，日本央行应“逐渐淡出”以每年80万亿日圆的速度增加公债持仓的宽泛承诺。

--韩国当局针对部分城市收紧购房规定，力促火爆楼市降温

韩国称，将针对首尔和部分釜山地区收紧抵押贷款限制，并遏制投机性房屋转售，以期能在家庭债务飙升之际稳定火爆的楼市。企划财政部和金融监管机构发布声明称，将从7月3日起，在楼市存在过热迹象的首尔等地，将购房人的贷款比例上限从房屋价值的70%收紧至60%。这些地区的还款上限将从购房者年收入的60%收紧至50%。

韩国政府还将限制首尔和部分釜山地区的新建公寓转售行为，直到产权登记完成，以促使这些地区的投机降温。

--日本5月出口增幅创逾两年来最快，经济可望持续成长

日本5月出口增幅为逾两年来最快，因汽车和钢铁出口增加，这一令人鼓舞的迹象表明海外需求强劲将支撑经济成长。

日本5月出口较上年同期增长14.9%，为2015年1月以来最大增幅，预估中值为成长16.1%。5月进口较上年同期增加17.8%，预估中值为增加14.8%，油价同比上涨推高进口额。5月贸易逆差为2,034亿日圆(18.3亿美元)，预估中值为顺差760亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：上涨创两周以来最高收位，野村不动产控股大跌14%

日本股市周一触及两周高点，因美元兑日圆的稳定表现引发了期货买盘，野村不动产控股大跌，此前该公司证实不再考虑让日本邮政入股的计划。日经指数收盘涨0.6%至20,067.75点，创6月5日以来最高收位。

--中国股市：沪综指反弹收升，不确定性因素明朗周期股领涨大盘

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日大盘全天以震荡上涨为主，受大宗商品价格大涨带动，以煤炭、钢铁板块为主的周期股领涨。目前资金虽有尝试性做多迹象，但行情仍受资金面制约，短期难以形成持续性普涨，后市需密切关注流动性对市场的扰动程度。沪综指收报3,144.37点，涨21.20点或0.68%。沪深300指数报3,553.67点，涨0.99%。

--香港股市：恒指收高1.2%创六周来最大单日涨幅，受研设新板计划激励

香港股市创出近六周来最大单日涨幅，资讯科技(IT)与金融类股领涨。投资者乐见一项推出吸引“新经济”股票的创设新板计划，该计划将惠及投行并给科技股注入活力。恒生指数涨1.2%收报25,924.55点。恒生国企指数涨1.3%，收报10,520.80点。

--汇市：日圆下跌，注意力转向美联储官员的一系列讲话

全球主要央行关于通胀和货币政策所发出的迥异信号，推动美元和欧元在周一兑日圆走坚，交易员关注本周美联储官员将要发表的一系列讲话。0843GMT，美元兑日圆涨0.14%至111.01日圆。欧元兑日圆涨0.09%至124.23。

--欧元债市：法国公债获得提振，因马克龙在法国议会选举中大胜

法国与德国公债的收益率差接近七个月最窄水准，此前法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席次，从而获得强有力的授权来推行亲商的改革。法国10年期公债收益率跌向上周在0.58%左右触及的七个月低点。法德10年期公债收益率差为35个基点，上周触及11月以来的最窄水平。

--国际油市：油价下跌，因美国钻井活动进一步扩张以及需求放缓

油价下跌，受美国石油钻井活动持续扩张的拖累。尽管石油输出国组织(OPEC)领导实施了减产行动，但来自美国的产出令全球石油供给保持在高位。0832GMT，布兰特原油期货下跌0.44%，至每桶47.16美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.54%，报每桶44.50美元。

--全球金市：金价小跌并触及近四周低点，因美元持坚

黄金价格小跌并触及近四周低点，因美元持坚，市场等待美联储一位重要官员的讲话；美国上周公布了疲弱的经济数据。0835 GMT，现货金下跌0.19%，报每盎司1,250.75美元；盘中曾触及5月24日以来低点1,248.63美元。美国8月期金跌0.34%，报每盎司1,252.2美元。

--金属期市：伦铜小涨，因数据显示中国房地产市场仍强劲

伦敦期铜上涨，此前数据显示中国5月房地产市场依然强劲；但分析师预计，铜价在淡静的北半球夏季期间可能陷于区间交投。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.77%至5,706.50美元。上海期交所期铜小涨0.2%至每吨45,680元人民币(6,703美元)。(完)