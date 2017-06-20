《路透晚报》--6月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行总裁卡尼称现在不是升息的时候，英镑挫跌

英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。

卡尼演说讲稿内容公布后，英镑/美元由1.2669美元挫跌至一周低点1.2758，因这一表态打破了部分投资者抱有的升息期望。

--美联储副主席称需采取更多举措，防止未来危机再次发生

美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔警告称，尽管美国等国家采取了措施强化住房金融体系，但防止未来发生危机还需做的更多。他表示，为防止危机再次发生，政府应当采取更多举措，包括对银行进行压力测试，以确定他们在面对房价大幅下跌时的强韧程度，以及使得人们更容易避免遭遇止赎。止赎对银行及贷款者都带来伤害。

--瑞士政府调降2017年经济增长展望，预期通胀保持低迷

瑞士政府在最新预测中调降对2017年经济增长的展望，并补充表示预计通胀保持低迷。瑞士联邦经济总局(SECO)称，预期瑞士经济2017年将增长1.4%，低于3月给出的前次预估1.6%。该局维持2018年GDP增长1.9%的预估不变。该局还预计，2017年和2018年通胀率分别为0.5%和0.2%，此前预估分别为0.5%和0.3%。

--中国央行行长周小川称，人民币跨境支付系统近期将落户上海

上海陆家嘴论坛在上海开幕，中国央行行长周小川在开幕致辞时表示，人民币跨境支付系统(CIPS)近期将落户上海，以更好地为人民币国际化服务。周小川表示，上海有雄心到2020年基本建成与中国经济实体基本和人民币国际地位相适应的金融中心。

--澳洲央行会议记录：由于家庭债务增加，金融稳定性令人担忧

澳洲央行维持对经济增长的乐观看法不变，但强调围绕金融稳定性的担忧，这表明即便外国决策者转为鹰派，澳洲利率仍将保持在纪录低位。澳洲央行6月政策会议记录显示，该国火热的房地产市场中攀升的家庭债务以及低迷的薪资增长，是决策者的关注重点。

--韩国军方周二与美国举行联合军演，美国B-1B轰炸机参加

韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。该名官员在记者会上称，两架韩国F-15K战斗机也将参与本次演习，但他未说明演习性质以及演习具体何时进行。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，盘中受美元走强和经济反弹推动触及近两年高位

日本股市日经指数周二触及近两年高位后缩减涨幅。美国股市触及纪录高点、日圆走软和对全球经济的希望推动日股上涨。日经指数收高0.8%至20,230.41点，早盘一度触及2015年8月来高位20,318.11点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，明晟MSCI纳入A股决定前大盘走势平稳

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。沪综指收报3,140.01点，跌4.36点或0.14%；沪深300指数报3,546.49点，跌0.20%。

--香港股市：恒指下跌，投资者对于研设新板计划的热情降温

香港股市下跌，对于港交所提出的旨在吸引“新经济”股票的创设新板计划，投资者的热情减退，并开始将注意力转向经济基本面。恒生指数跌0.3%至25,843.04点。恒生国企指数跌0.5%至10,468.48点。

--汇市：美元指数触及三周高点，因美联储官员讲话提升加息预期

美元指数触及三周高点，之前美联储一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。0841GMT，美元兑日圆涨0.08%至111.61日圆，此前一度高见111.90，为5月26日以来的最高水平。欧元兑美元涨0.05%至1.1154。

--欧元债市：意大利/德国10年期公债利差触及1月来最窄

意大利/德国10年期公债收益率之差触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。意大利较德国公债收益率差降至165个基点，为1月初以来最窄水平。评级较低的南欧公债周二普遍受到需求追捧，公债收益率当日跌1-2个基点不等。

--国际油市：油价徘徊在七个月低点附近，供应过剩仍构成拖累

油价徘徊在七个月低点左右。投资者重点关注的是：仍有迹象显示供应上升，这正在削弱石油输出国组织(OPEC)和其他产油国支撑油价的努力。0845GMT，布兰特原油期货涨0.14美元至每桶47.05美元；美国原油期货涨0.11美元至每桶44.31美元。

--全球金市：金价徘徊在五周低点附近，但政治紧张局势构成支撑

金价小幅上涨，全球政治不确定性提供支撑。金价盘中稍早触及五周低位，因美联储一名重量级官员重申联储的鹰派立场。0849GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,246.56美元。美国期金涨0.1%至每盎司1,248.1美元。

--金属期市：伦铜近持平，因美元上涨抑制涨势

伦敦金属交易所(LME)期铜近持平，因美元上涨抑制了铜价的涨势。此前一位美联储官员的讲话提升了市场对于今年美联储再加息一次的信心。0847GMT，LME三个月期铜下跌0.25%至每吨5,709.50美元，上日涨1%。上海期货交易所期铜涨0.53%，收报每吨45,840元人民币。(完)