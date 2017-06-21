《路透晚报》--6月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行月报：全球增长风险减弱，但前景仍偏于下档

欧洲央行周三发布经济月报称，全球增长面临的风险似已减弱，目前为止市场淡然看待美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的行动。欧洲央行称，全球金融形势骤然转变的机率似乎已经减弱，主要新兴市场经济体的情况似乎优于过去几年，中国对经济增长的政策支持已然缓解了对于短期前景的担忧。但该央行指出，新的风险来源，尤其是美国新政府可能转向保护主义方向，有可能对全球经济产生严重的负面影响。

--亚洲第二季企业信心升至三年高点，因全球前景改善

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。第二季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从第一季的70升至74。这一指数代表了101家企业对未来六个月的展望。

--日本央行总裁黑田东彦称，需坚持宽松政策并密切关注物价趋势

日本央行总裁黑田东彦仍认为，当前宽松货币环境是适宜的，因为物价上涨仍落后于经济的改善状况，而且距离央行设定的通胀目标依然遥远。黑田东彦周三重申，日本央行对经济前景愈发乐观，因为出口在上升、工厂产出在增加而且劳动力市场收紧。“日本经济目前较为稳健，但距离实现2%的通胀目标仍很遥远。”黑田东彦表示。“按当前市场操作框架，维持宽松货币环境是适宜的。”

--标普称中国评级“很可能”调降，制裁或影响俄罗斯评级调升

标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二称，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。标普目前对中国的评级为AA-，展望负面。他表示，标普对俄罗斯的评级为BB+，评级展望为正面，目前而言仍是“合理的”。不过，若地缘政治风险再度升级，则可能会令上调俄罗斯评级的可能性下降。

--日本政府所牵头财团被选定为收购东芝芯片业务优先竞购方

东芝称，其董事会已选择一个由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。

东芝表示，希望在6月28日举行年度股东大会之前达成最终协议，同时希望在明年3月底前完成交易。

--美国众议院议长和特朗普经济顾问承诺最晚2017年底完成税改

美国国会共和党人以及特朗普政府承诺，最晚到2017年底完成税收改革，尽管存在党内斗争，且对俄罗斯涉嫌干涉美国2016年大选的调查分散了政治注意力。

美国众议院议长莱恩在对美国制造企业发表讲话时说，总统特朗普和国会希望在秋季时完成这项工作，新税制将在2018年初就位。白宫国家经济委员会主任柯恩在白宫对科技行业代表说，政府的目标是在9月前两周将税改议案提交给国会。

--沙特王储纳伊夫被废黜，副王储萨勒曼被任命为新王储

皇家法令称，沙特阿拉伯王储纳伊夫已被废黜，沙特副王储萨勒曼取而代之。今年31岁的萨勒曼确认为沙特的下一位国王。沙特新闻社(SPA)公布的法令称，萨勒曼王储将担任副首相，并保留国防大臣之职和其他职务；多年来一直负责反恐的纳伊夫被免去所有职务。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，受日圆走强及矿业股下跌拖累

日股日经指数周三收盘下跌，因日圆走强侵蚀风险偏好；矿业类股因油价走软而表现欠佳。日经指数收跌0.5%至20,138.79点，脱离上日触及的近两年高点。东证股价指数跌0.4%，至1,611.56。

--中国股市：沪综指收升，明晟MSCI纳入A股符合市场预期尾盘涨幅扩大

中国股市沪综指收升。分析师指出，今晨明晟MSCI宣布纳入A股，由于此前市场已有预期，加之短期增量资金难以迅速入场，大市早盘反映平淡，尾盘涨幅有所扩大。目前监管层政策保持稳定有序，市场情绪逐渐恢复，但部分成长股上周反弹修复明显，短期继续上涨难度较大。沪综指收报3,156.21点，涨16.20点或0.52%。沪深300指数报3,587.96点，涨1.17%。

--香港股市：下跌，市场担心A股纳入MSCI将带来竞争

香港股市下跌，市场担心MSCI明晟决定将中国A股纳入MSCI新兴市场指数的举动，将会影响香港这一金融中心作为全球投资者进入中国市场的通道地位。香港恒生指数收跌0.6%报25,694.58点，恒生国企指数跌0.7%至10,393.59点。

--汇市：大宗商品货币受油价下跌打压，英镑徘徊在两个月低点附近

加元和挪威克朗等大宗商品货币处于守势，被油价下跌拉低；英镑则徘徊在两个月低点。0830GMT，加元兑美元跌0.2%至1.3293加元，周二下跌约0.4%；挪威克朗兑美元跌0.18%至8.5587克朗。

--欧元债市：德国30年期公债收益率跌向两个月低位，待同期债标售活动

德国长天期债券收益率跌向两个月低位，等待债券标售，新的标债活动料表现出投资者重新评估国内外货币政策收紧步伐的程度。德国30年期债收益率下跌2个基点至1.05%，距上周触及的两个月低点1.04%仅咫尺之遥；10年期债收益率也下跌2个基点至0.25%，接近两个月低点。

--国际油市：油价持于数月低点，受供应过剩忧虑打压

油价持于数月低位附近，有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。0833GMT，布兰特原油期货跌0.27美元至每桶45.75美元；美国原油期货跌0.22美元至每桶43.29美元。

--全球金市：现货金小升，因股市及美元下滑

现货金小幅上涨，因原油价格下挫后，股市下跌及美元由一个月高点回落；金价上日曾触及五周低位。0835GMT，现货金涨0.25%，报每盎司1,245.95美元。美国期金涨0.27%，报每盎司1,246.9美元。

--金属期市：伦敦期铜持平，强势美元抑制铜价走势

伦敦期铜持平，美元走强限制其走势，隔夜还推低了铜价。0837GMT，LME三个月期铜小涨0.11%，报每吨5,663美元，前一交易日跌1.2%。上海期货交易所主力期铜合约收跌0.85%，至每吨45,520元人民币。(完)