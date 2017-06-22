《路透晚报》--6月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本政府六个月来首度调高整体经济评估--月报

日本政府周四调高对经济的整体评估，为六个月来首见，反映民间消费逐步回暖表现，也凸显出政府对出口拉动经济扩大复苏深具信心。日本政府亦调高对民间消费的评估，称正在逐步回升。一名政府官员表示，在就业市场及家庭收入改善的支撑下，回升情况将持续，这也是促使政府调高整体评估的原因。“经济正在温和复苏，”内阁府在6月经济报告中称。日本内阁府并于四个月来首次上调对资本支出的评估。

--日本央行副总裁称目前没有必要升息，经济仍需宽松政策支持

日本央行副总裁岩田规久男驳斥了有必要尽快升息的言论，强调由于通胀率距离央行2%目标仍较远，因此经济仍然需要“强有力”货币宽松政策的支持。他认为，日本的低通胀预期，意味着短期实质利率仍然高于美国。“日本距离央行通胀目标依然较远，需要宽松货币政策的支持。”

岩田规久男还呼吁维持日本央行每年80万亿日圆(7,200亿美元)的购债步伐的承诺。“日本央行通过维持购债承诺并根据指引灵活购债，可更加灵活地引导货币政策，”岩田规久男在与商界领袖召开会议后向记者表示。

--英国DUP资深议员称，下周四前与特雷莎·梅达成协议的可能性很大

英国民主联盟党(DUP)一名资深议员表示，下周四之前首相特雷莎·梅与DUP达成协议、并获得其支持组建多数派政府的可能性很大。DUP议员Jeffrey Donaldson在BBC电台接受访问，被问及周四之前达成协议的机率有多大时回答说：“我认为很大。”他并称：“越快越好。”

英国财政大臣哈蒙德称，特雷莎·梅到今年底时仍将是英国首相。

--独家：卡塔尔主权基金将持股转给政府，或出售其他资产--消息

据熟悉情况的消息人士告诉路透，卡塔尔主权财富基金已将其所持价值逾300亿美元的国内股票转给财政部，并可能会出售其他资产，作为重组计划的一部分。该基金持有的18家企业的股票已在今年稍早转走，即卡塔尔与其他海湾国家爆发外交危机之前。消息人士称，卡塔尔投资局(QIA)转移这些持股，是整个政府为提高效率和产生更高收益而采取的举措之一。

--高田周一将申请破产保护，三井住友将提供过桥贷款--消息

据两名知情人士称，高田将于周一寻求破产保护，该公司因汽车行业史上最大召回案面临数以十亿计美元债务。知情人士称，该公司将在东京区法院申请破产保护。一名消息人士称，然后高田会从三井住友金融集团的核心银行部门寻求过桥贷款，该行将提供数以百亿日圆计的过桥贷款。高田发言人Toyohiro Hishikawa称，公司尚未作出任何有关申请破产或是融资的决定。

高田跌54.9%，该股自上周消息人士称其准备申请破产以来首次有交易达成。

--挪威和菲律宾央行维持指标利率不变

挪威央行维持指标利率在0.50%不变，称经济继续显现复苏迹象，且挪威贸易伙伴国纷纷维持低利率或是负利率。央行补充说，降息不再是可能选项，利率可能从2019年开始上调。 挪威央行总裁称，未来克朗可能在一定程度上走强。

菲律宾央行维持隔夜借款利率在3.0%不变，虽然经济增长动能强劲，通胀率仍在可控范围内。

[市场摘要]

--日本股市：日圆上涨拖累日经指数小幅收跌，高田股价重挫

日本股市日经指数周四收盘小幅下跌，回吐早前温和涨势，因日圆上涨打击了市场人气。日经指数收跌0.1%至20,110.51点，在周三下跌0.5%的基础上继续下跌，进一步脱离周二的日内高点20,318.11点，该点位为2015年8月以来最高水平。东证股价指数跌0.1%至1,610.38点。

--中国股市：沪综指冲高回落放量收跌，民企股票跳水打击市场人气

中国股市沪综指冲高回落放量收跌。分析师指出，今日金融权重股集体走强一度助推大盘较大幅上行，但部分民营企业股票受传闻影响出现跳水大跌，对市场人气打击较大，股指尾盘加速下行转升为跌。在当前市场存量资金博弈格局下，短期大盘可能将出现进二退一走势。沪综指收报3,147.45点，跌8.76点或0.28%。沪深300指数报3,590.34点，涨0.07%。

--香港股市：收在平盘附近，投资者衡量A股入摩的可能影响

香港股市变动不大，投资者衡量中国A股被纳入MSCI明晟一重要股指的潜在影响。香港恒生指数收低0.1%报25,674.53点，恒生国企指数上涨0.1%报10,402.76点。

--汇市：新西兰元上涨，因央行未采取口头打压

外汇市场全球主要币种表现淡静，只有新西兰元波动较大。新西兰央行在例行政策会议上没有明显口头打压新西兰元，之后新西兰元上涨0.5%。0830GMT，新西兰元上涨0.48%至0.7263美元；欧元兑美元微跌0.04%至1.1162；美元指数微跌0.03%至97.53。

--欧元债市：公债收益率处于数月低位附近，受通胀预期下滑影响

许多欧元区公债收益率(殖利率)均在数月低点附近，因油价下跌，加深市场忧心通胀情势及欧洲央行短期内是否能够收紧政策。西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌2个基点，双双接近数月低位。德国10年期公债收益率跌1个基点，至0.25%，距上周触及的一个月低点0.225%不远。法国和比利时10年期公债收益率亦接近年内最低位。

--国际油市：油价进一步滑落，供应过剩担忧挥之不去

油价在早前上涨后转为下跌，交易员似乎准备测试新的低位，供应过剩担忧则依然挥之不去。0833GMT，布兰特原油期货跌0.12美元至每桶44.70美元，此前在亚洲多数时段则一直上涨。美国原油期货跌0.11美元至每桶42.42美元，此前多数时间亦走高。

--全球金市：金价上涨，因油价下挫刺激对黄金的避险需求

金价连续第二日上涨，在油价走低的环境下，避险情绪推高了黄金需求，美元和美债收益率疲软也提振了黄金。0837GMT，现货金涨0.44%至每盎司1,251.51美元，上日涨0.3%。美国期金涨涨0.59%至每盎司1,253.1美元。

--金属期市：伦敦期铜小跌，隔夜因数据显示供应紧俏而大涨

伦敦期铜小跌，守住了隔夜的可观涨幅，当时因数据显示铜市转向全球供应短缺。0835GMT，LME三个月期铜跌0.21%至每吨5,730美元，隔夜则涨1.6%。上海期货交易所主力期铜合约收报每吨45,810元人民币(6,705美元)，涨0.68%。(完)