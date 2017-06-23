《路透晚报》--6月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区第二季末企业扩张速度放缓，6月综合PMI初值降至55.7

调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。

另有调查显示，受服务业活动扩张速度降至五个月低点影响，德国6月民间部门活动步伐放缓，Markit综合PMI初值降至四个月低点56.1。

--特雷莎·梅就居留权释出善意，退欧谈判迈出好聚好散第一步

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。

在布鲁塞尔峰会晚宴快结束时，特雷莎·梅有十分钟时间发言，这也是她自3月启动退欧流程以来首次在这样的场合发言，特雷莎·梅列出五项原则，其中比较引人注意的是，居住在英国的欧盟公民不会在某个截止日期就被驱逐出境。

--法国第一季GDP增幅上修为0.5%，6月综合PMI初值降至55.3

法国统计局公布，法国第一季经济较上季增长0.5%，前值为增长0.4%。上修GDP是因为外贸对经济的拖累程度小于原先估计，其对GDP的贡献从负0.7%上修至负0.6%。

一项月度调查显示，法国6月企业活动复苏态势放缓幅度超过预期，因服务业增势放慢。IHS Markit称，法国6月综合采购经理人指数(PMI)初值从5月的56.9降至五个月低位55.3。

--东芝向监管机构申请将提交财报时间延长逾一个月，估计上财年亏损大于预期

东芝称，已向监管机构申请将提交年度财报的时间延长逾一个月，因其尚未获得审计机构的批准。该公司本想在6月30日的法定最后期限前提交财报，但目前表示希望延长到8月10日，部分原因是涉及目前已破产的西屋电气的会计调查延长。

该公司还称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。东芝称，估计上一财年净亏损9,952亿日圆(89.5亿美元)，此前的预估为净亏9,500亿日圆。

--独家：伦敦金属交易所将调降收费，试试能否吸引交易回流--消息

息人士表示，伦敦金属交易所(LME)在遭抗议两年后，料将在数月内调降交易费，但可能只是最多试行六个月，看看转移至店头市场的交易量是否会回归。三位金属产业消息人士表示，调降费用应该是LME在4月下发的市场结构意见征求问卷的结果。受访者必须在6月底前回覆。一家侧重资源投资的基金消息人士表示，港交所行政总裁李小加可能抗拒任何下调费用的举措，因为LME对港交所营收的贡献很大。

--阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求，以结束断交危机--官员

据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。这四个国家给卡塔尔10天时间达到这13条要求。清单是由正在调解争端的科威特转交给卡塔尔的。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收平，受美元/日圆持稳影响

日本股市日经指数周五收盘大致持平，因重大经济事件后美元/日圆持稳，另外任天堂触及多年新高，因投资者对其将为Switch主机推出的一款新游戏寄予厚望。日经指数收报20,132.67点，当日涨0.1%。该指数本周累计涨1.0%，为三周来首次周线上升。东证股价指数上涨0.1%至1,611.34点。

--中国股市：沪综指震荡收升，蓝筹股获利回吐压力加大市场波动幅度

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，今日股指早盘低开后震荡上行，但临近午间受权重股大幅调整拖累，盘中出现一波快速下跌，午后保险、银行等权重股再度拉抬带动部分个股转升，令指数尾盘翻红。后市多空双方将在箱体内继续拉锯，市场出现系统性、深幅下跌的概率较小。沪综指收报3,157.87点，升10.42点或0.33%，盘中最低探至3,118.09点，该指数全周累计上涨1.1%。沪深300指数报3,622.88点，升0.91%。

--香港股市：收平，本周稍早MSCI明晟将中国A股纳入指标股指

香港股市基本持平，本周也变化不大，此前MSCI明晟将中国A股纳入其指标股指，引发了对于香港作为投资中国门户地位将被削弱的担忧。恒生指数持平于25,670.05点，恒生国企指数上涨0.3%至10,430.04点。

--汇市：美元下跌，交易员等待通胀数据提供美联储升息线索

美元兑主要货币跌至四日低点，欧元受最近公布的强劲数据提振上涨。交易员寄望下周美国公布的通胀数据提供美联储利率政策方面的线索。0830GMT，美元指数跌0.30%至97.303。欧元兑美元涨0.29%至1.1182美元。

--欧元债市：法国公债收益率持于七个月低点附近，等待穆迪的评估报告

法国政府公债收益率持于七个月低点附近，因部分分析师预测自马克龙当选总统以及赢得议会多数席位之后，评级机构有望上调该国评级。法国10年期公债收益率微跌至0.60%略下方，跌向九个交易日前触及的七个月低点0.578%；其他欧元区公债收益率大致持平。法国10年期公债较德国可比公债收益率之差为34个基点，这是11月以来最低水准。

--国际油市：油价小涨，但或将录得20年来最差的半年表现

油价小涨，扳回部分本周稍早录得的巨大跌幅，不过上半年或仍会录得20年来最差的半年表现，尽管产油国减产。0832GMT，布兰特原油期货上涨0.27美元或0.6%，报每桶45.49美元。美国原油期货上涨0.24美元或0.56%至每桶42.98美元。

--全球金市：金价上涨，因美元疲软以及避险情绪提振买需

黄金微涨，因美元走软以及地缘政治事件引发的避险情绪提振了黄金的避险魅力。0834GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,256.51美元，但周线接近持平。美国期金攀升0.64%至每盎司1,257.4美元。

--金属期市：伦铜原地踏步，静待下周美国将公布的关键经济数据

铜价波动不大，下周美国公布关键经济指标之前铜价原地踏步，锌价则受获利回吐影响下滑，本周锌价曾因供应忧虑大幅上扬。0835GMT，LME三个月期铜涨1.65%至每吨5,836.50美元。上海期交所期铜收报每吨46,690元人民币，涨1.54%。(完)