《路透晚报》--6月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本5月工业生产创六年来最快降速，为经济成长捎来警讯

日本5月工业生产创2011年3月大地震以来最快降速，同时库存触及近一年来最高水准，表明经济复苏可能停滞。5月家庭支出亦下滑，这让日本央行的2%通胀率目标显得难以企及。能源价格是通胀的唯一推手，进一步突显出日本经济复苏的脆弱本质。日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，连续五个月上扬，升幅超过4月的0.3%。

--德国6月失业总人数意外上升

德国联邦劳工局公布，德国6月失业人口意外上升，这与冬季温和的天气有关，这样的天气导致外出就业人数下降。数据显示，经季节调整后，6月失业总人口增加7,000人至254.7万人，而路透调查分析师预计为减少1万人。失业人口为2016年3月以来首次增加。失业率持平于5.7%，为1990年两德统一以来最低水准，而且与路透调查分析师预估一致。

--英国家庭可支配收入连降三季度，下滑时间为1970年代以来最长

英国公布官方数据显示，该国消费者购买力创下1970年代以来最长的连续下降时间，虽然有迹象显示最近经济动能有所增强。统计局确认，英国1-3月经济较前一季度仅增长0.2%，与2016年第四季0.7%的季度增幅相比，扩张步伐大大放慢。英央行预期第二季经济增速能提升到0.4%，并表示如果未来数月的出口和投资走强，那么央行或许将开始升息。

--韩国5月工业生产仅微幅增长，远远逊于预期

韩国工业生产4月意外下滑后，5月仅呈现微弱增长，尽管出口半年多以来一直大幅增长。这可能会动摇韩国央行的看法，即今年经济增速将超过其预估的2.6%。韩国统计局公布的数据显示，5月经季节调整的工业生产较前月增加0.2%，大大低于分析师此前预期的增长1.5%。5月工业生产较上年同期上升0.1%，4月修正为上升1.8%。

--日本央行4-6月购买公债规模降至近三年来最低

路透根据日本央行市场操作公告统计结果显示，日本央行4-6月当季的购债规模为近三年来最低。其他少数主要央行近日也已暗示，由于经济改善，央行可能缩减刺激措施。日本央行4-6月买进24.4万亿日圆(2,178亿美元)的日本公债，低于前一季的27.1万亿日圆，为2014年7-9月以来最低单季规模。

[市场摘要]

--日本股市：创两周低点，因主要央行暗示廉价资金时代将结束

日股日经指数周五跌至两周低点，因市场担心欧洲各央行将很快终止提供廉价资金的宽松政策。东证股价指数33个分类指数中有30个下跌，科技类股表现尤其不佳，美国纳斯达克指数隔夜大跌打击了人气。日经指数收盘跌0.9%至20,033.43点。指数在盘中一度跌至6月16日以来最低水准19,946.51点，仅略高于一目均衡基线所在的关键技术支撑位19,944点。本月该指数涨1.9%，连续第三个月录得月度涨幅。本季上涨5.9%。

--中国股市：沪综指连二日收升，经济数据偏暖提振市场信心

中国股市沪综指微收升，连两日上涨。分析师指出，今日大盘以震荡整理为主，成交清淡。午后受权重股拉抬影响，指数由跌转升。当前市场震荡上行的总体格局仍未改变，下周随着市场资金紧张状况有所好转，成交量料会逐步增加。今日经济数据偏暖对市场信心有所提振，有助于年中行情的展开。沪综指收报3,192.43点，涨4.37点或0.14%，该指数全周累计上涨1.09%，本月累计上涨2.41%，今日上海A股成交额为1,430亿元人民币，上日为1,471亿元。

--香港股市：本月连续第六个月上涨，市场预期中国政府出台支持措施

香港股市收低，追随海外市场颓势，但录得连续第六个月月线升势，因市场预期中国政府将在香港回归祖国20周年之际出台支持措施。恒生指数跌0.8%报25,764.58点，恒生国企指数下滑0.6%报10,365.22点。本月恒生指数累计升0.4%，恒生国企指数跌2.2%。

--汇市：美元连跌后持稳，但可能创七年来最大季度跌幅

美元可能创近七年来最大季度跌幅，兑主要货币只是略有上升。在过去一周中，鹰派央行官员关于通胀的言论震动主要汇市。美元兑欧元在欧洲盘初涨约0.2%，但本季仍下跌近9%，本周就下跌了2%。与美国周四收盘相比，美元指数持稳。但美元兑日圆跌0.2%。受油价复苏提振，加元兑美元走强至1.30加元下方，为1月来首次，因投资者预期加拿大央行7月12日升息的可能性为70%。英镑兑美元本周也突破1.30关口，周五则守在该水平附近，市场走势显示12月之前英央行加息的可能性目前为70%。

--欧元债市：德债收益率料创下2015年12月以来最大周线涨幅

德国指标10年期公债收益率料迎来自2015年12月以来最大周线涨幅。本周欧元区公债收益率普遍大涨，投资人准备迎接超宽松货币政策时代的结束。德国10年期公债收益率上升2个基点，至0.47%，为3月21日以来最高。本周以来已上涨22个基点，有望创下2015年12月以来最大单周涨幅。法国及意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB皆触及数周新高，也料创下11月以来最大单周涨幅，涨幅皆超过20个基点。

--国际油市：油价持坚，料录得5月中旬以来最大单周涨幅

原油期货上涨，本周料录得5月中旬以来最大周度涨幅，终结五周连跌局面，油价受到美国产油量下滑的支撑。美国原油期货本周已累计涨5.1%，指标布兰特原油期货上涨4.8%，均可能创下5月19日止当周以来最大周线涨幅。0831GMT，美国原油期货涨0.6%或0.27美元至每桶45.20美元；布兰特油价涨0.51%或0.24美元至每桶47.66美元。

--全球金市：金价微跌，央行鹰派言论抵消美元下滑带来的支撑

金价微跌，美元下跌和股市下滑构成支撑，但来自主要央行的鹰派言论意味着货币政策将转向收紧，从而令金价未能大涨。0832GMT，现货金跌0.17%至每盎司1,243.18美元，美国8月期金跌0.22%至每盎司1,243美元。金价6月月线下滑1.7%，为今年以来的首个月度下滑，但2017年至今累计涨逾8%。

--金属期市：伦铜徘徊在关键价位6,000美元下方，上半年有望上涨7%

伦敦期铜在每吨6,000美元的关键水平附近持稳，上半年有望上涨7%，铜价受到美元走软以及中国制造业增长前景转好的支撑。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.39%报每吨5,917美元。伦铜昨日上涨1%，盘中触及3月30日以来最高水准5,963.50美元。伦铜可能连续第四个季度收高，今年上半年有望录得7%涨幅。上海期交所期铜上涨0.5%报每吨47,460元人民币。(完)