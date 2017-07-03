《路透晚报》--7月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美日领导人称将与韩国一道进一步施压朝鲜--日本政府

日本政府发言人表示，美国总统特朗普和日本首相安倍晋三在通电话时确认，他们将与韩国合作，加大对朝鲜的施压力度。韩国总统文在寅则表示，朝鲜仍有最后机会与外界进行对话。此外白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三通话，并讨论了朝鲜构成的威胁。

--澳洲就业和房价数据喜人，央行7月会议料按兵不动

澳洲公布数据显示，6月整体招聘广告连续第四个月上升，证实了最近官方劳动力需求指标明显改善的势头。澳新银行(澳盛银行/ANZ)ANZ.AX的月度调查显示，6月整体招聘广告较前月上升2.7%。5月为升0.4%。澳洲央行周二将召开7月政策会议，届时几乎肯定会维持指标利率在1.5%不变。

--欧元区6月工厂活动增速创逾六年最快，制造业PMI终值升至57.4

周一公布的调查显示，欧元区制造业活动在2017年上半年结束时以逾六年最快速度增长，价格上涨并未遏制订单。IHS Markit欧元区6月制造业采购经理人指数(PMI)升至57.4，高于5月的57.0，也高于6月初值57.3。6月数据为自2011年4月以来最高，远高于50的荣枯分水岭。

德国制造业6月增速升至逾六年高位，受订单激增推动，这项结果显示制造业将为德国第二季经济扩张提供贡献。Markit德国6月制造业采购经理人指数(PMI)升至59.6，触及74个月来高位。5月PMI为59.5。

--英国6月制造业增速慢于预期，出口令人失望--PMI

周一公布的调查显示，英国6月制造业增速慢于预期，新出口订单增速为五个月来最慢。这可能促使英国央行官员在升息前三思。Markit/CIPS称，6月英国制造业采购经理人指数(PMI)降至54.3，创出三个月最低水准并低于路透调查预期的56.5。5月数据下修至56.3。

--韩国SK海力士提议用可转债为收购东芝芯片业务融资--消息

据两名熟悉事况的消息人士透露，韩国SK海力士提议利用可转债为日本政府牵头的财团收购东芝芯片业务提供融资，这样做可望使SK海力士取得这家全球第二大NAND型闪存芯片制造商股权。据两名熟悉事况的消息人士透露，韩国SK海力士提议利用可转债为日本政府牵头的财团收购东芝6502.T芯片业务提供融资，这样做可望使SK海力士取得这家全球第二大NAND型闪存芯片制造商股权。

--日本大型制造业为三年来最乐观，但存劳动力短缺压力--央行短观

日本央行短观调查显示，日本6月当季大型制造业者信心触及三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。大型企业还认为就业市场处于25年来最紧俏状态，给决策者一些希望，企业可能终于要加薪，进而帮助扩大经济复苏范围。该调查增强了日本央行的观点，即经济正迈向温和扩张；不过消息人士称，物价和薪资压力疲软可能迫使该行在本月稍晚下调通胀预测。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数温和收高，受乐观的央行短观调查带动

日本股市周一温和收高，受乐观的日本央行短观调查及美元兑日圆走稳提振，但日本执政党在东京地方选举中失利，抑制了投资者的风险偏好并打压了大盘涨势。央行短观调查显示，日本6月当季大型制造业者信心触及三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。但日本首相安倍晋三所在的自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败，这表明安倍晋三今后将面临困境。日股日经指数收高0.1%报20,055.80点。

--中国股市：沪综指连三日收升创两个半月新高，钢铁股领涨

中国股市沪综指连三日收升，创两个半月新高。分析师指出，今日以上证50为代表的部分金融、消费类蓝筹股近期连续上涨后出现小幅调整，但钢铁板块走势强劲，且部分中小板和创业板个股亦反弹走高，助大盘持稳。总体看后市方向仍不明，股指料续维持窄幅整理走势。沪综指收报3,195.91点，涨3.48点或0.11%；此前收盘高点为4月18日的3,196.71点。今日上海A股成交额为1,565亿元人民币，上日为1,430亿元。

--香港股市：恒生指数小涨，金融股受到“债券通”提振

香港金融股上涨，因香港与内地债券市场互联互通合作上线。但整体股市基本持平，因蓝筹股普遍表现不佳，服务类股下跌。恒生指数涨0.1%报25,784.17点。恒生国企指数涨0.5%报10,412.48点。

--汇市：美元持稳，第二季创下七年最差单季表现

美元收复部分失地，美债收益率上升至七周最高，帮助终止了美元跌势。美元第二季创下2010年以来最差单季表现。在美国7月4日国庆节之前，许多交易员缺席，市场交投淡静，美元兑欧元上涨0.2%，美元指数亦上涨0.2%。美元兑日圆涨0.4%至112.82。但由于油价上涨近1%，美元兑大宗商品货币的走势则不那么强劲。加元守住涨幅，兑美元曾突破1.30加元。

--欧元债市：公债价格跌势暂缓，收益率自高位回落

德国10年期公债收益率(殖利率)自三个半月高位0.498%回落，日内跌约1个基点，上周价格急剧下跌之势出现企稳迹象。上周欧洲央行总裁德拉吉表示可能调整货币政策，触发德国公债收益率创出2015年12月以来的最大周线涨幅。欧元区公债收益率下跌1-2个基点不等，显示上周全球债市的沉重卖压目前正在消退。

--国际油市：油价微涨，因报导称美国活跃钻机数量数月来首降

油价微涨，受数月以来美国活跃钻机数量首次下降的激励，但报导称上月石油输出国组织产量增长，抑制了油价涨势。0820 GMT，布兰特原油期货上涨0.23美元，或0.47%，报每桶49美元；上周跳涨5.2%，为六周来首次周线上涨。美国原油期货上涨0.24美元，或0.52%，报每桶46.28美元，上周上涨7%。

--全球金市：金价下滑，因美元收窄跌幅且股市持坚

金价小幅走低，因投资者回避避险资产而青睐股市，亚股仍接近两年高位。另外，美元脱离九个月低位，削弱了黄金需求。0822 GMT，现货金跌0.48%至每盎司1,235.22美元。金价自6月6日触及近八个月高点1,295.97美元以来一直稳步下跌。美国8月期金下跌0.6%至每盎司1,2347.9美元。

--金属期市：伦铜在6,000美元下方得到支撑，因中国制造业活动扩张

伦敦期铜在略低于6,000美元的水位得到支撑，中国制造业需求数据表现亮丽提振铜价。今天为下半年第一个交易日。中国财新制造业PMI在6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。0824 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.5%至每吨5,907.5美元。上海期交所期铜涨0.13%至每吨47,500元人民币(6,997美元)。(完)