《路透晚报》--7月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲5月贸易顺差大幅反弹，料促进第二季经济成长

澳洲5月贸易顺差大幅回升，气旋引发的运输中断后，煤炭出货恢复速度快于预期，出口料将促进第二季经济成长。数据显示，5月贸易顺差升至24.7亿澳元(18.8亿美元)，高于4月下修后的9,000万澳元，而且是市场预估值11亿澳元的逾两倍。单是煤炭出口这一项，就跳增62%至50亿澳元。上述情况意味着，净出口将给第二季GDP带来贡献，之前在第一季曾给经济带来最大拖累。

--卡塔尔打响LNG价格战第一枪，力争在亚洲主战场保住市场份额

卡塔尔计划将本国液化天然气(LNG)产量提高30%，为争夺亚洲客户向美国、俄罗斯和澳洲的竞争对手打响了价格战的第一枪。卡塔尔宣布，将在未来五至七年把该国LNG年产量提高至1亿吨，相当于当前全球供应量的三分之一。这一消息使能源市场措手不及。卡塔尔暗示，准备与沙特、埃及、阿联酋和巴林进行持久战。

--英国金融业因退欧而面临“引爆点”，届时工作岗位可能加速外迁

英国最具影响力的金融游说团体TheCityUK在周四发表的一份报告中表示，英国将失去其作为欧洲顶级金融中心的地位，除非它对专业人才保持保持边境开放、改善基础设施和扩大与新兴经济体的联系。该报告指出，欧洲大陆可能最终成为银行、保险公司和资产管理公司的首选目的地，他们把业务迁移过去可以保住欧盟单一市场准入待遇。尽管企业最初可能只是转移少数工作岗位到欧洲，但当物业租赁到期、完成业务评估或者资本成本变得不划算时，工作迁移可能开始加速。

--戴姆勒和北京汽车将投资50亿元人民币在华生产电动汽车

德国戴姆勒与中国合作伙伴北京汽车股份有限公司已经同意，在2020年前共同投资50亿元人民币(7.35亿美元)，用于在中国生产电动汽车和提供相关基础设施。戴姆勒周三发布声明称，这些投资中，数亿欧元将投向双方合资公司--北京奔驰汽车有限公司--将在中国筹建的新电池工厂。

--IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策

国际货币基金组织(IMF)敦促20国集团(G20)领导人避免“短视的”民族主义政策，并在本周末的德国G20峰会上共同努力解决他们之间的贸易和经济分歧。IMF特意指出，基于规则和开放的贸易体系对全球经济稳定至关重要。“历史证明，短视的零和政策最终只会让所有国家受损，”IMF在其G20观察报告中称。G20领导人在讨论全球经济时会考虑这份报告。

[市场摘要]

--日本股市：受朝鲜紧张局势拖累收低，建筑类股因灾害重建需求而上扬

日本股市跌至三周低点，因当前围绕朝鲜(北韩)的紧张局势打击冒险意愿，同时零售类股表现拖后，因便利店获利情况黯然无光。日经指数跌0.4%至19,994.06点，为6月16日以来最低收位。东证股价指数跌0.2%至1,615.53点。

--中国股市：沪综指续创逾两个半月收盘新高，但获利回吐压力加大

中国股市沪综指收盘续创逾两个半月新高。分析师指出，今天沪指在3,200点整数关口震荡整理，午盘前后一度出现盘中急挫，显示获利回吐压力加大，煤炭、有色等周期类股则仍保持涨势。目前大盘依旧强势，料仍将保持比较温和的上行形态。沪综指收报3,212.44点，涨5.31点或0.17%，盘中最低跌至3,188.77点，此前收盘高点为4月17日的3,222.17点；今日上海A股成交额为2,020亿元人民币，上日为1,734亿元。

--香港股市：恒生指数收跌，腾讯回稳连续两日上涨

香港股市尾随多数亚股下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示，美联储内部对未来升息步伐缺乏共识。恒生指数下跌0.2%，至25,465.22点，恒生国企指数跌0.3%，至10,346.32点。

--汇市：美联储公布会议记录后美元反弹遇阻，关注非农就业数据

美元反弹之势遇阻，此前美联储公布的上次会议记录未能提供未来升息的清晰前景，不过在美国公布重要数据之前，投资人不愿增建空仓。美元兑日圆基本持平于113.32，本周迄今上涨逾1%。欧元兑美元报1.13495。美元指数目前稳守于近期区间内，低于上周跌破的20日均线。

--欧元债市：公债收益率整体微涨，市场关注ECB会议记录寻找政策线索

欧元区国家政府公债收益率整体上涨，尤其是南欧国家的公债，投资人预期欧洲决策者将追随美联储的脚步，发出收紧政策的讯号。多数高评级的欧元区债券收益率周四上升2-3个基点，低评级的南欧债券收益率上升得更多。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率上升5-6个基点。

--国际油市：油价受美国原油库存下降推动上涨，但仍保持疲势

油价收复部分失地，受美国强劲的需求支撑，但分析师提醒指出，继昨日油价急跌后，供应过剩将会继续拖累油市。0823 GMT，布兰特原油期货涨0.69美元，或1.44%，至每桶48.48美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.67美元，或1.48%，报每桶45.80美元。

--全球金市：金价下跌因美联储内部对前景看法分歧，关注连串美国数据

金价周四下滑，美联储上日公布会议记录显示，其内部对通胀前景及其可能如何影响升息速度的看法存在分歧。0820GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,224.24美元，但自周三触及八周低位1,217.14美元后，已收复部分失地。美国8月期金上涨0.2%至1,223.70美元。

--金属期市：伦铜在一周低点附近持稳，受罢工担忧及美元走软支撑

伦铜在一周低点附近持稳，受智利罢工威胁以及美元走软支撑。0821 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨5,867.5美元。铜价周三跌0.9%，触及6月27日以来最低价5,815美元。上海期铜下滑0.53%，报每吨46,960元人民币。(完)