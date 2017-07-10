《路透晚报》--7月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦重申央行维持超宽松货币政策的决心

日本央行总裁黑田东彦周一重申该央行维持大规模刺激计划的决心，直到通胀稳定在2%的目标水准以上。他还表示，通胀可能逐步升向2%，反映出经济改善。“预计日本经济未来将持续温和扩张，”黑田东彦在日本央行地区分行经理季度会议上发表的演讲中称。

另外由于出口和民间消费稳健，日本央行对国内各地区经济给出了10多年来最乐观的评估，凸显出央行对国内经济稳步复苏且势头向好的信心。其在地区经济季度报告中，上调九个地区中五个地区的经济评估，同时维持其余四个地区的乐观经济评估不变。

--欧元区7月Sentix投资者信心回落，预期ECB缩减刺激将打压欧债

Sentix研究集团周一公布的调查显示，投资者预计，未来数月随着欧洲央行开始缩减刺激政策，欧元区债券将受创。调查结果显示，随着欧洲央行持续数年的购债和负利率政策显然接近尾声，关于欧洲央行政策对欧洲债券市场的影响，投资者的预期比之前更加悲观。对1,022名投资者的调查结果显示，Sentix的央行政策指数7月从6月的负11.5降至负26，这是2005年推出该指数以来的最低位。

--德国5月出口增长快于进口，贸易顺差扩大

德国联邦统计局公布的贸易数据意外强劲，凸显德国经济在9月24日联邦选举前全速前进。德国总理梅克尔将在这次选举中争取赢得第四个任期。数据显示，5月经季节调整出口增长1.4%，为连续第五个月按月成长；进口增长1.2%。5月经季调后的贸易顺差从4月修正后的197亿欧元小幅扩大至203亿欧元，与路透预估中值相符。

--日本首相安倍下月初将重组内阁，因其支持率降至2012年以来最低

日本首相安倍晋三下月初将重组内阁并撤换自民党部分领导人，力争提高支持率。安倍所在的自民党在东京都议会选举中遭遇历史性挫败后，其支持率跌至2012年重新担任首相以来的最低。周一的民调显示，安倍的支持率降至他2012年底重新掌权以来的最低位，读卖新闻进行的民调中，其支持率为36%，低于一个月前的49%。在朝日新闻进行的民调中，安倍的支持率为33%，低于一周前的38%。

--石油减产协议监控委员会不会在7月会议上讨论进一步减产--报导

据国际文传电讯社周日报导，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都表示，一个监控OPEC牵头的减产协议的部长级委员会不会在7月24日的例会上讨论进一步减产的可能性。国际文传电讯社报导称，巴尔金都在伊斯坦布尔参加世界石油大会(World Petroleum Congress)时向记者表示，进行这样的讨论还为时尚早。

--日本5月核心机械订单意外较上月下滑3.6%，政府下调展望

日本5月核心机械订单因服务业持续疲软而意外下滑，政府八个月来首次调降机械订单展望，引发外界对经济复苏力道的怀疑。数据显示，5月核心机械订单较前月下降3.6%，这是2016年8月以来的最大月度降幅，而且远逊于路透调查中分析师预估的增长1.7%。4月核心机械订单较前月下滑3.1%。服务业核心订单减少5.1%，连续第三个月下滑，受累于运输企业的电脑系统和轨道车辆订单下滑，电信和建筑行业的订单也减少。

--矽谷Stripe与中国支付宝和微信支付达成全球合作伙伴关系

矽谷初创公司Stripe已经与中国数字支付提供商支付宝和微信支付达成合作伙伴关系，让商家可使用其全球平台接受中国消费者的付款。Stripe称，上述合作关系令电商从周日开始，可以使用Stripe接受中国用户使用支付宝和微信支付在网站上付款。

[市场摘要]

--日本股市：日圆疲软提振日经指数升至逾一周高位，航运股飙

日本股市周一升至逾一周高点，追随周五美股涨势，并且美国非农就业报告公布后美元兑日圆表现强劲。该报告令投资者对美国经济实力的信心增强。日经指数收涨0.8%至20,080.98点，创6月29日以来最高收盘点位。东证股价指数.TOPX涨0.5%至1,615.48点，交易量为15.4亿股，为两周低位。

--中国股市：沪综指震荡收低，中小盘股整体下跌拖累市场情绪

中国股市沪综指震荡收低。分析师指出，今日大盘大部分时间震荡整理，尾盘指数跌幅略有扩大，中小盘股整体下跌，跌停股票家数开始增加，对市场情绪影响较大。短线看沪综指在3,200点上方仍面临较大压力，后市需要反复消化。沪综指收报3,212.63点，跌5.33点或0.17%，今日上海A股成交额为2,226亿元人民币，上日为2,017亿元。

--香港股市：追随美股涨势收升，中远海控和东方海外国际大涨

香港股市收升，追随美股升势。美国就业数据强于预期，提振美股周五收高。恒生指数涨0.6%至25,500.06点，恒生国企指数跌0.4%报10,214.58点。

--汇市：日圆受利差交易模式打压走弱，日央行重申维持刺激措施

日圆兑主要货币走弱，兑美元持稳在四个月低位下方，因投资者进一步押注日本央行温和姿态与西方公债收益率上升趋势的套利机会。美元/日圆在两个月高位114.30附近交投，而日圆兑欧元则一度触及2016年2月8日以来的最低130.33。

--欧元债市：公债收益率保持在近期高位附近，政策前景盖过政治因素影响

欧元区公债收益率保持在近期高位附近，因围绕全球经济增长和货币政策收紧的预期盖过了周末G20领导人会议结果所引发的担忧。全球主要国家领导人周六在20国集团(G20)峰会上就气候议题与美国总统特朗普产生分歧。这是罕见公开承认分歧，也是对多边合作的一次打击。0847 GMT时，德国10年期公债收益率报0.547%。

--国际油市：油价收复部分失地，但市场依然承压

油价上日挫跌3%后徘徊在低位，市场依然因为美国活跃的采油活动和石油输出国组织(OPEC)的充沛供应而承压。0850 GMT，布兰特原油期货下跌0.06美元，或0.13%，至每桶46.65美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.06美元，或0.14%，报每桶44.17美元。

--全球金市：现货金跌至近四个月低位，美债收益率上升刺激风险偏好

金价跌至近四个月低位，美国公布的最新就业数据提振股市和美国公债收益率，打压对避险资产黄金的需求。0853 GMT，现货金跌0.43%报每盎司1,207.5600美元，稍早触及3月15日以来最低水平1,204.45。

--金属期市：伦铜持稳，此前美国公布了亮丽的非农就业数据

伦铜持稳，美国非农就业数据强健，提振了对美国经济正稳固复苏的预期，不过美元走强抑制了伦铜升势。0854 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨5,816.00美元，下跌0.21%。(完)