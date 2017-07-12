《路透晚报》--7月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行副总裁布罗德班特称尚未准备好升息--报纸

英国央行副总裁布罗德班特在周三发表的一份报纸采访中表示，他尚未准备好加息。这大幅降低了借款成本将很快上升的可能性。布罗德班特表示，企业信心对于他的分析很重要，而对于英国央行的货币政策委员会来说，要判断企业信心是否已明显改善“非常困难”。一些分析师认为，布罗德班特身为英国央行副总裁，在评估英国央行进行十年来首次升息的可能性方面，他的观点至关重要。

---IMF副总裁古泽满宏称亚洲国家需提高税收，FED政策正常化恐构成风险

国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏表示，多数亚洲国家税收不足以应付其目标，必须藉由在国内采取措施及与其他国家合作来提高税收。古泽满宏周三在一篇预先准备好的讲稿中称，“在成长及发展明显加速的情形下”，亚洲多数地区的税收与国内生产总值(GDP)之比一直不到15%。他还称，虽然美联储的货币政策正常化迄今进展顺畅，但这仍构成风险，尤其是在过去10年民间债务增长的国家。

--韩国总统文在寅称追加预算若获批准，今年该国经济增速可能超3%

韩国总统府一位高级官员对记者称，总统文在寅周三表示，如果国会批准目前正在讨论的追加预算案，今年经济增速有可能超过3%。韩国国会目前正就总额100亿美元的财政刺激方案进行辩论。方案旨在创造新的工作岗位，而后者是总统文在寅的主要政策目标。尽管政府多次请求国会批准追加预算，但由于执政党在国会不具有多数优势，也未取得反对党派的全力支持，所以通过预算面临阻碍。

--英国截至5月的三个月薪资增长落后于通胀，失业率至1975年来最低

英国国家统计局公布的数据显示，英国截至5月的三个月薪资增长进一步落后于通胀，或导致英国央行官员重新考虑加息的必要性。6月请领失业金人数增加6,000人至82.9万人，路透调查预估为增加1万人。截至5月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人口减少6.4万人至149.5万人 ；失业率为4.5%低于路透调查预估的4.6%，并且创下1975年以来的最低。

--沙特将把8月原油出口削减60万桶/日，至今年最低--消息

一名沙特石油产业消息人士称，沙特将把8月日均原油出口削减逾60万桶，以满足夏季国内原油消费的增长，并同时遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺。上述消息人士称，8月份原油日出口量或降至今年最低水准约660万桶。8月份对亚洲的原油日出口量或减少约20万桶至350万桶，对欧洲的原油日出口量或减少约7万桶至52万桶。上述消息人士还称，8月份沙特对美国的日出口量将低于80万桶。

--蚂蚁金服收购速汇金的交易已重新提交美国政府审查--消息

据熟悉情况的消息人士称，阿里巴巴集团的关联企业蚂蚁金服已将其以12亿美元收购美国汇款公司速汇金的交易重新提交给美国政府审查。该交易是今年重新提交给美国外资审议委员会(CFIUS)审查的交易中最新也是最受人关注的一宗。CFIUS是对外国机构收购本国企业的潜在国家安全风险进行审查的政府委员会。消息人士周二称，由于未能在评估申请的最长期限75天内获得批准，蚂蚁金服和速汇金重新提交了申请。重新提交申请可重新计算时限，让两家公司最多可再有75天时间来完成国家安全审核，并解决潜在的问题。

[市场摘要]

--日本股市：收低，出口类股遭受冲击

日本股市周三在清淡交投中下滑，静候今日稍后美国联邦储备理事会主席叶伦的讲话。出口股遭冲击，因围绕特朗普政府的新争议，导致美元兑日圆走贬。日经指数跌0.5%报20,098.38点，东证股价指数下滑0.5%，报1,619.34点。成交量低迷，投资者拭目以待叶伦国会证词以找寻有关美国货币政策的线索。东证指数成交额为1.98万亿日圆，是6月26日以来最低水准。

--中国股市：沪综指连三日收跌，调整压力加大金融权重股冲高回落

中国股市沪综指连三日收跌。分析师指出，今天金融股和地产股走势一度强劲，但午盘后逐步回落，带动大盘盘中急挫，创业板和题材类股则先抑后扬，助大盘缩减跌幅。沪综指再度跌破3,200点说明上档压力仍重，短期调整概率较大，但上市公司中报业绩将偏乐观，或对大盘形成支撑，料调整幅度不会太大。沪综指收报3,197.54点，跌5.5点或0.17%，盘中最低跌至3,177.93点，今日上海A股成交额为2,016亿元人民币，上日为2,052亿元。

--香港股市：恒指三日连涨创两年最高收位，受内地资金流入提振

香港指标股指连续第三个交易日上涨，创两年最高收位，受到中国内地资金流入及投资者对绩优股的逢低吸纳买盘提振。大盘虽走强，不过香港创业板再创纪录低位，在加拿大央行政策会议以及美联储主席叶伦国会证词陈述之前，投资者预期届时可能会见到鹰派政策立场。恒生指数收高0.6%至26,043.64点；恒生国企指数涨1.0%至10,517.37点。

--汇市：美元兑日圆走势停滞，等待叶伦的国会证词

美元兑日圆下跌，回吐部分近期涨幅，在美国联邦储备委员会主席叶伦发表国会证词陈述前，投资者离场观望。0833 GMT时 ，美元兑日圆报约113.450%，下跌0.43%。上月升幅超过5%，因美联储的鹰派立场与日本央行的鸽派立场形成对比，交易员针对此趋势进行操作。

--欧元债市：美国政局及政策疑虑带动欧元区债券买需

围绕美国政局及政策的疑虑在协助带动欧元区政府公债的买气，推动收益率下滑，使之进一步远离本周稍早触及的数月高。欧元区评级较高公债收益率普遍下跌，跌幅在1-2个基点。

--国际油市：油价上涨逾1%，因美国下调原油生产前景且库存减

油价上涨逾1%，延续上日涨势，因美国政府下调明年原油生产前景，且石油库存大幅减少。0838GMT时，布兰特原油期货上涨0.84美元，或1.77%，至每桶48.36美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.89美元，或1.98%，报每桶45.93美元。

--全球金市：黄金价格持稳，市场等待叶伦在国会作证

金价持稳，投资者静候美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词，而美联储官员则对进一步升息持谨慎态度。0840 GMT，现货金小涨0.13%报每盎司1,218.8800美元。

--金属期市：伦铜小涨，美元走软和罢工疑虑提供支撑

铜价在亚洲市场上涨至逾两周最高水准，因美元疲软，且市场担心罢工行动可能进一步影响矿场供应。0844 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨5,924.50美元，上涨0.84%。(完)