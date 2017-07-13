《路透晚报》--7月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行委员麦卡弗蒂主张提早撤回量化宽松政策--报载

英国央行货币政策委员麦卡弗蒂在接受泰晤士报专访时表示，央行应当考虑较计划提前收回4,350亿英镑的量化宽松计划。央行当前的政策要求，只有在利率大幅高出当前水平时才开始撤回量化宽松政策。除了麦卡弗蒂，央行的其他在职货币政策委员都没有提议修改这个政策。报导称，麦卡弗蒂考虑8月再次投票加息0.25个百分点。此前在6月会议上他也投票加息。他给出的支持加息的理由是，就业数据强劲，失业率创下42年来最低。

--韩国央行维持利率在纪录低点不变，以提振内需

韩国央行连续第13个月维持利率在纪录低位1.25%不变，符合外界广泛预期；决策者寻求提振低迷的民间消费，暂不考虑收紧政策。

韩国央行还表示，韩国2016-2020年期间的潜在增长率已降至2.8%-2.9%，低于之前预测的略超过3%。

--德国经济部称该国第二季增长步伐加快，受消费和建筑活动的支撑

德国经济部表示，受民间消费飙升和建筑活动增长的支撑，第二季德国经济继续稳步增长，不过净外贸不太可能对增长构成正面的贡献。

--IEA月报称6月OPEC成员国减产执行率降至78%，为六个月最低

国际能源署(IEA)表示，6月石油输出国组织(OPEC)的减产执行率降至六个月最低，因有几个成员国的产量高于协议规定的水平，拖延了市场再平衡的进程。6月OPEC减产执行率从前一个月的95%降至78%，因阿尔及利亚、厄瓜多尔、加蓬、伊拉克、阿联酋和委内瑞拉的产量高于协议规定水平，抵消了沙特、科威特、卡塔尔和安哥拉对减产协议的严格遵守。

--马来西亚央行一如预期维持指标利率不变，因经济成长稳定

马来西亚央行维持指标利率不变，符合市场预期，因央行预期经济持续稳定成长，且通胀率已放缓。该央行表示，全球成长前景有利，稳定的出口将推动马来西亚经济增长。

--新加坡物流地产巨头普洛斯选择中资财团进行最终谈判--消息

两名消息人士表示，成为各方角逐目标的新加坡物流地产巨头普洛斯公司已经决定本周与一个中国财团举行最终谈判。上述消息人士告诉路透，普洛斯希望与由中国私募股权公司--厚朴投资管理公司和高瓴资本集团牵头的这家财团达成协议。普洛斯的高管力挺这个财团。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘持平，科技股涨势抵消金融股疲势

日本股市周四收盘持平，科技股涨势抵消了金融股疲势，此前美债收益率(殖利率)在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦讲话影响下下滑。日经指数收盘涨0.01%至20,099.81点，东证股价指数收跌0.01%至1,619.11。日经指数在25日移动均线水平20,059.58点勉力获得支撑，但整个交易日局限于窄幅区间，因美元兑日圆疲软，此前叶伦在国会发表的证词被认为不及一些交易员原先预期的那么强硬。

--中国股市：沪综指收升至近三个月新高，金融板块领涨大盘重返3,200点上方

中国股市沪综指收升至近三个月新高。分析师指出，早盘股指以横盘整理为主，后在金融权重股拉升下震荡上涨，成功收复3,200点大关及5日均线（3,209点）和10日均线（3,204点），预计短期内多空双方仍将围绕3,200点开展反复争夺。今日市场热点再度切换，权重股表现明显好于中小盘股。沪综指收报3,218.16点，涨20.62点或0.64%，此前收盘高点为4月17日的3,222.17点；今日上海A股成交额为2,106亿元人民币，上日为2,016亿元。

--香港股市：恒指跳涨1.2%至两年新高，受中国数据和美联储政策信号提振

香港股市连续第四日收涨，升至两年新高，投资人对中国稳健的贸易数据以及美联储主席叶伦释出的耐心对待升息的信号做出正面回应。恒生指数跳涨1.2%至26,346.17点，国企指数涨1.5%至10,677.44点。

--汇市：澳新货币上涨，之前叶伦讲话显谨慎

澳新货币今日成为美元下跌的最大受益者，此前美联储主席叶伦的证词激励全球股市上涨。在亚洲市场，美元兑一篮子货币回落至去年10月以来最低水平，上周因全球债券收益率(殖利率)普升而带动的反弹悉数回吐。美元在欧洲盘初走势更形平稳，但较周三纽约尾盘又下跌了0.25%。新西兰元和澳元经受住疲弱的新西兰元数据影响，日内上涨逾0.6%，与瑞典克朗一道领涨10国集团(G10)货币。

--欧元债市：叶伦讲话削弱升息预期，德债收益率处于一周低点

德国指标10年期公债收益率(殖利率)守在近一周低点附近，因美联储主席叶伦关于通胀的谨慎讲话，打压了今年稍晚美联储再度升息的预期。叶伦周三在国会发表证词陈述称，鉴于当前的预估，联邦基金利率“不必进一步调升那么多”，就可达到目前预估的偏低中性利率水准。 在她讲话后，欧美公债收益率均大幅下跌。0843 GMT，德国10年期公债收益率报约0.500%，距离上日所及一周低点不远，本周稍早曾触及18个月高点在0.58%附近。

--国际油市：油价受供应过剩忧虑拖累下跌，但中国进口强劲提供支撑

油价下跌，因存在对供给过剩的持续担忧，但中国进口强劲以及美国石油库存逐渐下降的迹象，给予油价一定的支撑。0845GMT时，布兰特原油期货下跌0.35美元，或0.73%，至每桶47.39美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.34美元，或0.75%，报每桶45.15美元。

--全球金市：金价上涨，此前叶伦暗示仅将逐步收紧货币政策

金价上涨，因美元走软且美国收益率下 滑，此前美联储主席叶伦称，该央行仅会逐步收紧货币政策，此番表态遏制了美联储今年将再升息多于一次的臆测。0847GMT，现货金上涨约0.18%报每盎司1,221.73美元。

--金属期市：铜价小升，受美元走弱支撑

铜价在亚洲市场上涨，因美元疲软。0849 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨5,927.50美元，上涨0.38%。上海期交所主力期铜合约则收涨0.40%，报每吨47,400元人民币(6,992.59美元)。(完)