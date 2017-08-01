《路透晚报》--8月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区7月制造业活动强劲增长，德法都继续保持扩张

调查显示，欧元区制造业在今年下半年以强劲增长开局，虽然增速略低于原先估计，但成长势头平均，且大有持续下去的态势。IHS Markit欧元区7月制造业采购经理人指数(PMI)终值跌至56.6，低于6月触及的六年高位57.4，亦低于7月初值56.8。

德国制造业7月强劲扩张，但增速略低于6月，因新订单放缓。7月制造业PMI终值跌至五个月低点58.1，6月为59.6。新订单分项指数虽然触及五个月低点，但仍为连续第32个月增长。产出分项指数为连续第51个月增长。

法国7月制造业活动维持于六年高点附近，因总统大选后政治不确定性消散。7月制造业PMI终值小升至54.9，仅略低于4月触及的六年高位。6月指数为54.8。新订单增速稍有放缓，但制造业厂商对未来产出的乐观情绪创下纪录高位，其聘雇的步伐也创下近17年来最快。

--英国7月制造业反弹，受出口荣景带动

英国7月制造业从七个月低点反弹，受2010年以来最大规模新出口订单涌入带动；该调查可能将缓和本周英国央行官员举行会议时对经济放缓的担忧。Markit/CIPS称，7月英国制造业PMI从6月下修后的54.2升至55.1。新订单分项指数飙升逾5点至58.2，距离2010年4月触及的纪录高位近在咫尺。

--韩国7月出口同比增长19.5%，创2011年底以来最长连增

韩国7月出口强劲增长，创下五年半来最长的连续扩张期，受记忆体芯片和电子存储设备出货量带动。韩国7月出口数据凸显出全球需求增强，韩国经济初步加速。韩国产业通商资源部公布的初步数据显示，7月出口较上年同期增加19.5%，进口上升14.5%。贸易顺差106.5亿美元，6月修正为顺差107.7亿美元。7月出口连续第九个月增长，为2011年12月以来最长连续扩张期。

--中国当局收紧管制，海航两笔海外并购案遇阻--消息人士

四位知悉相关流程的消息人士指出，由于海航集团资金汇出中国遭遇困难，至少有两起海航海外并购案已遇挫。目前中国当局正在扫荡高风险收购案的资本汇出。消息人士称，受到影响的两起并购案中，一起是海航已宣布以大约2亿英镑(2.644亿美元)收购International Currency Exchange(ICE)，另一起是海航对瑞典瑞德酒店集团(Rezidor Hotel Group)发出收购要约。

--澳洲维持指标利率不变，提高反对澳元走强的声调

澳洲央行维持利率不变，这一按兵不动的做法已经持续了一整年。许多分析师都预计其将把目前处在纪录低点1.5%的利率再维持一年，因政策制定者意在令经济拥有可持续的稳健根基。澳洲央行提高了反对澳元走强的调门，称汇率上涨将进一步压制消费者物价，对增长和就业前景构成压力。

--公司业绩：

* 德国芯片(晶片)制造商英飞凌公布季度营收符合预估，同时获利超过预期，尽管其汽车芯片业务连续下降。

* 日本电子巨头索尼公布了其历来最高的第一财季营业利润，向着20年来最高年度获利迈进了一步，这归功于影像传感器的销售强劲。

* 本田汽车公布的第一财季利润好于预期，因亚洲销量增长抵消了北美需求的下滑。本田上调了今年的利润预估，称汇率形势更为利好。

* 英国油气公司BP公布，第二季净利为6.84亿美元，高于预期，不过获利还是比第一季腰斩过半，因在安哥拉的开采失败造成大额支出。

* 三菱日联金融集团(MUFG)公布季度获利增长53%，受出售持股所得的提振，但在低利率环境之下，信贷依然疲弱。

[市场摘要]

--日本股市：受乐观财报支撑收高，但日圆走强抑制升幅

日本股市日经指数周二上涨，日东电工和三井住友金融集团等上市公司公布的业绩强劲，对大盘构成支撑，但日圆走强令升幅受限。日经指数收高0.3%至19,985.79点。东证股价指数上涨0.6%至1,628.50点。

--中国股市：沪综指连五日收升创近19个月新高，金融板块再度走强

中国股市沪综指连五日收升，创近19个月收盘新高。分析师指出，今日大盘继续攀升，金融权重股重新走强领涨，临近尾盘股指再度发力以全日最高点报收；而周期股经过前期集体大涨后，短线调整压力加大。沪综指收报3,292.64点，涨19.61点或0.60%；此前收盘高点为2016年1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交额为2,561亿元人民币，上日2,533亿元。

--香港股市：中国大陆国企股价强劲上扬，推动港股创26个月新高

香港股市收在26个月高位，国家支持的大陆企业股票强劲上扬，中国财新制造业PMI在7月继续改善提振投资者人气。恒生指数今日收涨0.8%至27,540.23点，为2015年6月以来最高收位。恒生国企指数收涨1.8%至11,024.13点，创两年新高。

--汇市：美元在14个月低点附近徘徊，受政局动荡打压

美元指数小幅上涨，但仍相当接近14个月低点，因投资人进一步押注华府政局动荡将会冲击美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内再度升息的前景。欧元兑美元早盘涨至1.18460，创2015年1月以来最高。今年以来累计涨逾12%，多数涨幅都是在最近三个月录得。美元指数周二微涨至92.92。

--欧元债市：两年期德债收益率接近六周低点，德国即将标售两年期公债

德国短期公债收益率持于六周低点附近，今日稍晚该国将进行40亿欧元的两年期公债标售。两年期德国公债收益率盘初持平，报约负0.675%，接近上日触及的六周低点。欧元区各国10年期公债收益率大致持平。

--国际油市：美国原油5月底以来首次开盘站上50美元，但后市持续承压

美国原油期货自5月底以来首次开盘报在每桶50美元上方，受燃料需求强劲支撑，但石油输出国组织(OPEC)产量持续处于高位限制油价进一步上涨。0842GMT时，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上升0.20美元或0.4%，报50.37美元。布兰特原油期货上升0.12美元或0.23%，至52.84美元。

--全球金市：金价持稳于近七周高位，受美元疲软支撑

金价在七周高位附近持稳，7月录得五个月中最大单月涨幅，受美元贬值和美国政局不确定性的支撑。0844GMT，现货金涨0.01%至每盎司1,269.95美元。上月收涨2.2%，为自2月以来的最大单月涨幅。美国8月期金涨0.16%，报每盎司1,268.60美元。

--金属期市：伦铜在两年高位下方盘整，全球经济增长形势提供支撑

伦敦期铜展开盘整，前一交易日触及逾两年最高位，获利了结抛盘限制了由美元走软和全球经济增长数据稳健带动的涨势。08459GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.25%至每吨6,353美元；昨日曾温和上涨，价格升至每吨6,430美元，为2015年5月以来最高位。上海期交所期铜跌0.32%，至每吨50,180元人民币，上日曾触及2月以来最高位。(完)