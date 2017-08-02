《路透晚报》--8月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行委员布野幸利主张进行结构性改革，以拉高疲弱的通胀

日本央行审议委员布野幸利提出进行结构性改革，以提高需求和生产力，这实际上是默认仅靠大规模货币刺激政策不能让通胀加快上涨至央行2%的目标水平。布野幸利重申了央行维持“强力”货币宽松政策的立场，因为经济虽然出现了走强的迹象，但通胀率距离央行的目标水平还很远。布野幸利表示，民间和政府共同努力促进经济增长潜力，对于促进物价持续上涨也很重要。

布野幸利还表示，该央行不再为实现2%的通胀目标设定两年的时间框架。

--特朗普接近就如何回应中国贸易做法做出决定

美国政府的一位高官表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法，目前已接近做出决定。该官员称，特朗普考虑鼓励美国贸易代表莱特希泽按照1974年贸易法的第301条款，对中国贸易做法发起调查。这位要求匿名的官员表示，最早可能在本周公布相关决定。

--韩国政府拟提高房屋资本利得税，旨在抑制楼市泡沫

韩国将提高对多套房持有者征收的资本利得税，以遏制投机现象。决策者将首尔、釜山以及国内其它一些地区楼市泡沫严重归咎于投机行为。韩国政府周三发表声明称，从2018年4月开始，在指定地区拥有两套房产的个人将在现行资本利得税率的基础上提高10个百分点。根据利润幅度的大小，现行税率为6-40%不等。持有房产超过三套的，资本利得税率将提高增收20个百分点。上述加税提案需要得到国会的批准。

--韩国政府拟对大企业及高收入个人增税，为社会福利及就业融资

韩国推出严厉的增税计划，目标针对大型综合企业、高收入个人以及大量持有韩国股票的投资者。韩国总统文在寅在寻求解决收入不均并为提升福利待遇进行融资。韩国企划财政部称，此次企业税调整将影响到129家韩国企业，从2018年纳税年度起，企业税对政府收入的贡献料增多5%或2.6万亿(兆)韩元(23.1亿美元)。该拟议税法变动尚须国会批准，这给韩国政府带来挑战。

--英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)降至51.9，创11个月最低

英国7月建筑业增速降至11个月低位，经济前景黯淡及政治不确定性加剧打压新订单。Markit/CIPS英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)从6月的54.8降至51.9，低于路透所调查所有分析师的预估，调查的预估中值为54.5。

--新西兰第二季就业成长意外下降，强化了央行的中性政策立场

官方数据显示，新西兰第二季就业成长意外下滑，且薪资增长疲弱，这强化了新西兰央行将在未来数年维持利率在纪录低位不变的前景。新西兰统计局数据显示，截至6月底的三个月中，就业创造下降0.2% ；分析师预期为增长0.7%。季度薪资增长0.4%，仍维持低迷状态，但按年增长1.6%，且符合分析师预期。

--公司业绩：

* 德国商业银行第二季转为净亏，受市场疲软以及拨备约8.07亿欧元人事相关重组费用拖累。该行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。

* 法国兴业银行第二季股票交易业务表现不及国内同行，该项业务的营收出现下滑，相比之下法国巴黎银行和Natixis的该项业务营收则大幅增长。

* 全球矿业巨头力拓公布，随着铁矿石价格反弹回升，今年上半年获利同比翻了一番多，并宣布额外回购10亿美元股票。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收创一周半高位，企业业绩强劲且苹果供应商上扬

日股日经指数周三升至一周半高位，受国内企业良好业绩支撑。因苹果公布了强劲的获利，带动苹果供应商的股价也上扬。日经指数收涨0.5%至20,080.04点，为7月21日以来最高收位。东证股价指数上涨0.4%至1,634.38点，JPX-日经400指数上涨0.3%至14,540.00点。

--中国股市：沪综指小幅收跌终结五连涨，市场分歧加大3,300点得而复失

中国股市沪综指小幅收跌，结束连五日升势。分析师称，今日大盘冲高回落市场分歧加大，沪指一度冲上3,300点整数关口，创近19个月盘中新高，但之后逐级下滑；受供给侧改革预期强化影响，金融股和周期股仍为做多主力，但个股跌多涨少，结构性行情特征明显。沪综指收报3,285.06点，跌7.58点或0.23%，日高为3,305.431点；今日上海A股成交额为2,791亿元人民币，上日2,561亿元。

--香港股市：连续第三日收高，金融和材料类股领涨

香港股市连涨第三日，投资者继续追捧中国大陆金融和材料企业的股票。恒生指数收高0.2%至27,607.38点，恒生国企指数涨0.3%至11,055.42点。多数板块走高，材料和工业类股领涨。

--汇市：美元持稳暂停连续跌势，中美贸易摩擦担忧打击商品货币

美元持稳，中止近期连续跌势，因投资者继续解除针对美元的空头押注，尤其是兑新西兰元和加元。美元指数在早盘交易中基本持平在92.96。欧元兑美元涨0.3%至1.1837，守在上日所及两年半高位1.1846下方。

--欧元债市：南欧国家公债收益率与德债之差降至数周低点

南欧国家公债相比于德国公债收益率(殖利率)之差降至数周低点，投资人买入风险资产并锁定高回报。南欧国家政府公债收益率与德国可比公债间的收益率之差处于数周以来最低水准。意大利公债收益率与德国公债间的利差周三来到152个基点，接近全年来的最紧俏水准。多数欧元区政府公债收益率周三持平或微涨。

--国际油市：油价下滑1%，因美国库存意外增加且OPEC供应处于高位

美国原油库存增加拖累美国原油重回50美元下方，而且石油输出国组织(OPEC)供应持续处于高位打压国际油价。0845 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.10美元或0.2%，报每桶49.06美元。布兰特原油期货下跌0.05美元或0.1%，至51.73美元。

--全球金市：从七周高位小幅走软，因美元企稳

金价在美元走强之际小幅下跌，美国经济数据不佳推动金价上日行至七周高位之后，投资者获利了结。0840 GMT时，现货金跌近0.2%至1,266.80美元，昨天曾触及6月14日以来最高位1,273.97美元。美国12月期金跌0.6%至1,272.30美元。

--金属期市：伦铜下滑，因美元走高引发获利了结

伦敦期铜下滑，但仍接近本周稍早所触及的两年高位。美元小幅走高引发获利了结，而中国增长前景光明则支撑铜价。0842 GMT，伦敦期铜下滑0.1%至每吨6,337.50美元，延续昨日的跌势。上海期铜下跌0.58%至50,030元人民币。(完)