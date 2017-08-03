《路透晚报》--8月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区7月企业活动增长强劲，但较6月略放缓

周四公布的调查显示，欧元区企业活动在今年下半年伊始增长强劲，不过速度较6月略微放缓，因德国和法国失去动能，拖累了企业活动。IHS Markit公布，欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)终值为55.7，不及6月的56.3，并低于初值55.8。该指数自2013年中以来就一直处在荣枯线50上方。

德国7月服务业活动放缓至10个月低位，令该国第三季初民间部门整体增长受限。7月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值从6月的56.4降至54.7。

法国7月民间部门增长速度较前月慢，但强劲的就业和企业信心指数暗示未来将持续增长。IHS Markit公布的法国7月服务业采购经理人指数(PMI)终值从6月的56.9微跌至56.0，略好于初值55.9，但远高于荣枯分水岭50。7月综合PMI终值由6月的56.6降至55.6，略低于7月初值55.7。

--美国参议院两党议员罕见同调，支持特朗普对中国发起贸易调查

在美国总统特朗普准备未来几日针对中国的知识产权与贸易做法发起调查之际，三位资深民主党参议员周三罕见地展示出两党合作精神，敦促他对抗中国。参议院民主党领袖舒默(Charles Schumer)要求特朗普跳过调查阶段，直接针对中国采取贸易行动。了解当前讨论情况的消息人士透露，特朗普预计未来几日将会发布一份总统备忘录，提出中国窃取知识产权的问题。消息人士还称，随后美国贸易代表莱特希泽会根据1974年贸易法第301条款发起调查，该条款允许总统单方面实施关税或其它贸易限制以保护美国产业。调查是否会导致对中国的贸易制裁，尚不得而知。

--日本内阁改组完成，成员多为首相安倍晋三信任之人

在周四的日本内阁改组中，首相安倍晋三几乎完全选择了可靠的人选而非新面孔，但改组带来的支持率的提升效果或许不会如他所愿。安倍正备受丑闻及支持率下降的困扰。许多内阁成员都获留任，比如财务大臣麻生太郎，或担任了他们以前曾就任过的职位。少数例外之一则是新任外务大臣河野太郎，此人因对执政党的批评、以及有着日本政客罕见的直率而闻名。

--美国发布朝鲜旅行禁令，9月1日生效

美国国务院表示，从9月1日起禁止美国护照持有者赴朝鲜旅行，美国公民也应在9月1日之前离开朝鲜。国务院在公告中称，记者和人道主义工作者可以申请豁免。美国政府上月表示，由于面临遭到“长期监禁”的风险，将禁止美国公民赴朝鲜旅行。

--美国对俄制裁让西方公司钻空子，仍可助俄开采非常规油气

路透的一份研究调查报告显示，美国对俄罗斯制裁计划留下的空子，让西方石油公司得以帮助俄罗斯开采一些技术难度最大的石油储藏，这可能破坏制裁本来想要实现的整体目标。美国政府在2014年对俄施加制裁时，财政部曾表示，希望“阻碍俄罗斯对所谓前沿或非常规油气资源的开采能力”。但自2014年以来三年过去了，挪威国家石油公司一直在帮助俄罗斯国家石油公司开采非常规油气资源。与此同时，英国也在考虑发展一个类似的开采项目。挪威国家石油公司并没有违反制裁规定，BP若这样做也不算违规。

--公司业绩：

* 德国工业集团西门子表示，期待已久的医疗保健业务Healthineers上市只能在明年进行。该公司公布的第三季财报受到能源相关业务的拖累。

* 德国豪车制造商宝马公布，第二季获利成长7.5%，超过预期，得益于摩托车销售旺盛和宝马5系车款的需求强劲，帮助抵消掉美国市场对高档车需求放缓的影响。

* 法国农业信贷银行公布核心资本充足率跳升至12.4%，获利增长和出售旗下投资公司Eurazeo的股份，使其财务状况获得提升。

[市场摘要]

--日本股市：收低，受“苹果效应”消退后的科技股跌势拖累

日本股市日经指数周四收低，科技股上日因苹果季度获利强劲而大涨后，投资者立即锁定获利。日经指数收跌0.3%至20,029.26点。东证股价指数近乎收平，报1,633.82点。

--中国股市：沪综指受金融股拖累续收跌，短线将调整以消化获利盘

中国股市沪综指续收跌。分析师称，受金融股拖累，今日沪指开盘略有上攻后即一路回调，尾盘跌幅略有加大；大盘已连涨两个月左右时间，部分股票累积涨幅较大，短线将调整以消化获利盘。沪综指收报3,272.93点，跌12.13点或0.37%；今日上海A股成交额为2,434亿元人民币，上日2,791亿元。

--香港股市：收低，受金融和能源类股跌势拖累

香港股市随亚洲其他股市收低，在金融和资源类股近期大涨后，投资者稍作喘息。恒生指数收低0.3%，报27,531.01点，恒生国企指数跌0.5%报11,002.20点。

--汇市：美元在两年半低位上方持稳，投资者静待美非农就业数据

美元持平，守在前一交易日所及两年半低位上方，投资者在翘首以待美国非农就业数据。美元指数上涨约0.1%至92.940。欧元周四略微走低，报1.1844美元。英镑兑美元微涨至1.1323美元，今日稍后英国央行将公布政策决定。

--欧元债市：欧元区公债收益率上升，等待英国央行利率决定

欧元区公债收益率随同英国公债一道上涨，投资者静待英国央行是否会加入倾向于收紧货币政策的行列。德国10年期公债收益率升1个基点至0.50%，向7月中旬所及18个月高位0.55%靠近，比6月27日的水平更是上涨了一倍。英国10年期公债收益率也涨1个基点至1.24%。这两个指标收益率之差为75个基点，较7月中旬所及一年低位0.65%高出10个基点。

--国际油市：油价因OPEC供应持续高企而下滑，尽管美国库存下降

油价下跌，自上周初已上涨近10%的反弹行情丧失动能，即便又有迹象显示美国市场的供应正在逐步趋紧。0830GMT，布兰特原油跌0.18美元或0.34%，报每桶52.18美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.23美元，或0.48%，报每桶49.35美元。

--全球金市：金价下滑，因美元小涨且投资者转而青睐风险资产

金价下跌，因美元从多个月低位小幅走高，且有迹象显示美国经济正在走强，使投资者青睐投资风险资产。08310GMT，现货金跌0.36%至每盎司1,262.92美元。12月美国期金跌0.8%至每盎司1,267.60美元。

--金属期市：期铜下跌，受中国服务业PMI数据疲软及美元回升影响

期铜价格在亚洲尾盘下挫，逆转稍早升势，因中国财新7月服务业采购经理人指数下滑，且美元回升。主力沪铜收低0.50%至49,820元人民币。0832GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.43%至每吨6,325美元。(完)