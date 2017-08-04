《路透晚报》--8月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行对经济增速看法乐观，但预计就业和薪资改善空间不大

澳洲央行对于未来两年经济加快增长更有信心，但预测失业和薪资增长改善不大，这暗示官方利率还将在当前水平再保持一段时间。在周五公布的货币政策季度声明中，澳洲央行预测未来两年经济将增长3%左右，“高于趋势水平”。澳洲统计局公布的4-6月季度零售销售数据也支持了央行的乐观看法。数据显示，该季零售销售增长1.5%，为四年来最大增幅。这就是说整体消费者支出增长几乎肯定会从第一季的0.5%回升。

--美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战

美国商业游说者对路透表示，美国总统特朗普完全有理由威胁要调查中国的知识产权和贸易做法，但他的政府可能难以胜任对中国发起新调查的复杂任务，处理不当恐怕会引发破坏性的贸易战。游说者担心特朗普可能搞砸此类调查，因为他正在千方百计地向中国施压，敦促中国更加尽力地阻止朝鲜核武与导弹计划，贸易政策则被当作是一个有力的筹码。游说者认为，特朗普在贸易方面抨击中国，做得没错，但他们对白宫内部混乱不一的状况表示担忧。他们并警告称，如果特朗普一意孤行，可能导致中国问题变得更加糟糕。

--英国央行副总裁布罗德班特称，英国升息条件更充分了一点

英国央行副总裁布罗德班特称，英国进行升息的条件更充分了“一点”。昨日该央行称，升息幅度或许得大于市场预期。“我认为，将利率上调一点点的可能性是有的，”布罗德班特对BBC电台说。“不应过度解读。如果真升息了，届时就会有很多人说这是自从某某时候以来的首次升息。但仅仅就是一次升息而已，过去我们是非常习惯这种幅度升息的。”

--德国6月工业订单高于预期，受内需带动

德国经济部公布的数据显示，德国6月工业订单增幅是预期的两倍，因内需大涨，暗示未来几个月德国工业领域可能将获得动能。经济部数据显示，6月工业订单增长1.0%，路透调查分析师预估为增长0.5%。

--公司业绩：

* 日本丰田汽车上调整个财年获利前景，并公布第一财季营业利润降幅小于预期，因汇率构成利好。

* 苏格兰皇家银行公布，业务持续复苏推动今年上半年转为盈利，而去年同期该公司遭遇20亿英镑(26.5亿美元)的重组和法律损失。

* 新加坡星展集团控股公布第二季获利成长8.5%，符合市场预期，因受贷款强劲增长的提振，但该行暗示资产品质感受压力。

[市场摘要]

--日本股市：收盘下跌周线收平，强势日圆阴霾笼罩市场

日本股市日经指数周五收盘下跌，日圆升至七周高点盖过了企业财报引发的乐观气氛；马自达股价上涨，因预料该公司将宣布与丰田汽车7203.T进行资本结盟。日经指数收盘下跌0.4%至19,952.33点，周线收平。 东证股价指数跌0.2%至1,631.45点。

--中国股市：沪综指收盘小跌，新热点匮乏短期上攻压力较大

中国股市沪综指收盘小跌。分析师称，今日市场尾盘出现明显杀跌，而周期性板块和军工板块则相对强势。由于市场新热点不多，前期持续上涨的周期板块调整压力加大，且沪综指在3,300点处前期套牢盘较多，短期上攻压力较大。沪综指收报3,262.08点，跌10.85点或0.33%；该指数全周累计上涨0.27%；今日上海A股成交额为2,854亿元人民币，上日2,434亿元。

--香港股市：恒指小升连续四周录得涨幅，资源及金融股提供大盘支撑

香港股市微升，连续第四周录得涨幅，得益于资源及金融股强劲升势。美股续强，道琼工业指数周四连续第七次改写新高，亦带动风险偏好增温。恒生指数收高0.1%，至27,562.68点，恒生国企指数持平，报11,003.08点。

--汇市：美元徘徊在15个月低位附近，关注美国就业报告

美元指数处于2016年5月以来低位附近，此前公布的美国数据表现疲弱。投资者静候今日稍晚公布的美国非农就业报告，期望从中寻找安慰。美元指数.DXY跌0.1%至92.766，周线料跌约0.6%，本周曾跌至15个月低位92.548。欧元周五涨0.1%至1.1879美元，接近本周稍早触及的2015年1月以来高位1.1910美元。美元兑日圆持平于110.10日圆，在亚洲时段一度触及七周低位。英镑兑欧元接近九个月低位。

--欧元债市：公债收益率处于一个月低位，受通俄门调查影响

欧美指标公债收益率胶着在近一个月低位附近，对俄罗斯是否干预了2016年美国大选的调查进一步展开。德国10年期公债收益率周五略微下跌，齐平周四触及的一个月低位0.45%。欧元区其他多数公债收益率周五持平至略微上涨。

--国际油市：油价下跌，因美国和OPEC产量仍在高位

原油价格下跌，美国原油期货仍在每桶50美元下方，受美国以及OPEC产出增长的压制。0830GMT，美国原油报每桶48.68美元，比前一日收盘价下跌0.34美元或0.7%，本周下跌约0.90美元。布兰特原油报每桶51.67美元，较上日收盘跌约0.34美元或0.71%，本周下跌约0.70美元。

--全球金市：金价持稳在近七周高位，等待美国就业数据 金价持稳，接近本周稍早触及的七周高位，因美元走软并徘徊在多月低点附近。在美国政治乱局持续之际，市场关注稍后公布的美国月度非农就业数据。0832GMT，现货金涨0.09%至每盎司1,269.42美元。金价周线料几乎持平。美国12月期金涨0.08%至每盎司1,275.40美元。

--金属期市：基本金属大多持平，投资者消化较差的美国与中国数据

基本金属价格大多持平，投资者消化较差的美国与中国经济数据，并静待将于周五晚些时候公布的美国非农就业数据。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.10%，报每吨6,358.50美元。上海期交所主力期铜合约收高0.18%至每吨50,420元人民币。(完)