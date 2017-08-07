《路透晚报》--8月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国、日本和澳洲敦促国际社会向朝鲜施压，韩美同意对朝施加最大压力和制裁

美国、澳洲和日本周一敦促国际社会向朝鲜施压，迫使后者放弃其“威胁和挑衅性路径”，并就朝鲜政府的导弹试射采取额外的外交和经济措施。韩国总统府称，韩国总统文在寅与美国总统特朗普通电话，双方同意开展合作，对朝鲜施加最大压力和制裁。文在寅还称需向朝鲜表明，若其放弃核计划，对话的大门仍敞开。

朝鲜中央通讯社指出，朝鲜谴责联合国的最新制裁措施，称这侵犯朝鲜主权，并誓言采取正义行动。朝鲜官方声明重申先前立场，只要美国维持对朝鲜的敌意政策，朝鲜核计划绝无谈判可能。声明并未说明将采取何种行动。

中国外交部发言人耿爽称，当前半岛形势复杂敏感，中国呼吁有关国家保持克制，为缓和半岛紧张局势，妥善解决半岛问题作出积极努力。

--韩国检方寻求判处三星电子副会长李在镕12年监禁

韩国检方寻求判处三星电子副会长李在镕12年监禁，其中一项指控是李在镕贿赂前总统朴槿惠，想使政府支持他对三星集团加强控制。李在镕现年49岁，自2月以来一直被拘押，目前正就涉嫌在朴槿惠案中行贿和挪用公款等指控接受审讯。李在镕否认自己有不当行为。韩国法院称将在8月25日作出裁决。

韩国警方称，他们搜查了服务于三星电子会长李健熙及其家庭的一处住宅管理办公室，寻找被指控挪用公司资金用于住宅内部装修的证据。警方称，七位调查人员在此办公室中找到了有关住宅装修的文件。

--东芝大涨5.9%，报导称审计方将为其年度财报签字

日刊工业新闻报导，东芝与审计方数月来因为公司年度财报而存在分歧，现在审计方终于即将为财报签字，此举将可降低东芝被摘牌下市的风险。日刊工业新闻引述未指明的消息来源报导称，东芝审计方普华永道Aarata将在交易所规定的截止日期--周四之前签发所谓的“无保留意见”或“保留意见”。前者表示公司账目没有问题，后者表示只存在次要问题。

--美国副总统彭斯否认正在为2020年竞选总统做准备

美国副总统彭斯否认正在为2020年竞选总统做准备，称相关说法“无耻无礼”。此前纽约时报报导称，一些共和党人士正在组建一个“影子竞选团队”，好像总统特朗普没有参与其中。报导称，彭斯的多名顾问“已经向本党赞助人暗示，如果特朗普先生不竞选的话，他将出面竞选”。报导称，彭斯不仅有一份完整的政治日程，而且建立了自己独立的权力基础，包括一个名为“伟大美国委员会”的政治筹款团队。

--英国截至7月的三个月房价同比涨幅为逾四年来最低--Halifax

抵押贷款机构Halifax称，英国截至7月三个月房价的涨速创逾四年最低，因家庭感受到通胀的冲击，通胀升速要快于薪资增长。Halifax称，截至7月的三个月的平均房价较上年同期上涨2.1%，低于6月时的2.6%。去年7月时同比涨幅超过8%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受丰田汽车上涨拉升，东证股价指数创两年高位

日本股市日经指数周一收高，受益于丰田汽车强劲涨势的拉动，该公司此前调高了获利展望。与此同时，日圆在美国公布强劲非农就业数据后走软，也提振了日股整体人气。日经指数收高0.5%报20,055.89点，东证股价指数涨0.5%报1,639.27点，为2015年8月以来最高收位，不过整体交投淡静，主板市场成交量只有15亿股，为两周来最低成交量。

--中国股市：沪综指收升结束三连跌，环保限产因素带动周期股集体走强

中国股市沪综指收升，结束连三日跌势。分析师指出，大盘早盘延续调整走势，但之后周期股受环保限产因素激励集体走强，且消费股亦涨势不俗，带动指数午后出现一波明显反弹；不过目前沪指3,300点压力仍较大，短期向上突破可能较有难度。沪综指收报3,279.46点，涨17.38点或0.53%；今日上海A股成交额为2,317亿元人民币，上日2,854亿元。

--香港股市：恒指收高，受到科技股及中资金融和资源股的涨势拉抬

香港股市录得温和涨幅，受到科技股以及中国资源和金融类股的涨势带动。恒生指数收高0.5%，报27,690.36点。恒生国企指数亦涨0.5%至11,054.41点。

--汇市：美元指数小跌，投资者聚焦本周通胀数据

美元继上周五大涨后，周一小跌，投资者注意力转向本周将公布的通胀数据，这将决定美元较长期的走向。美元指数下滑0.1%至93.44。上周五曾攀升0.75%，创下2017年以来最大单日涨幅。0810GMT，欧元/美元上涨0.3%至1.1803，美元/日圆涨0.13%至110.81。

--欧元债市：德国10年期公债收益率跌向一个月低位，受德国数据拖累

德国指标10年期公债收益率(殖利率)跌向近来创下的一个月低点，因德国6月工业生产意外下降，支撑了有关欧元区即便退出货币刺激措施、其步伐也可能会相当缓慢的观点。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.46%，接近周五触及的一个月低点0.45%。其他欧元区长债收益率下跌1-2个基点，朝鲜核计划相关的地缘政治紧张情势，支撑公债的避险买需。

--国际油市：油价下滑，但仍位于近九周高点附近

油价下滑但仍位于近九周高点附近，受上周公布的强劲美国就业数据、以及美国活跃钻机数量小幅下降的提振，即便石油输出国组织(OPEC)产量提高限制了涨幅。0817GMT，指标布兰特原油期货下跌0.24美元，或0.46%，报每桶52.18美元。美国原油期货跌0.21美元，或0.42%，报每桶49.37美元。

--全球金市：金价持稳于两周低位附近，因美元仍受非农数据支撑 金价持稳于两周低位附近，上周美国公布的非农就业数据强于预期，提振对于美国收紧货币政策的预期，美元仍受到这一预期的支撑。0819GMT，现货金几近持平于每盎司1,257.51美元。美国12月期金跌0.09%至每盎司1,263.50美元。

--金属期市：沪铜接近四年高点，伦铜小跌

上海期铜接近四年高位，因钢铁价格上扬促使金属全线空头回补，但美元走强令期铜很快回撤。上海期交所主力期铜合约一度上涨逾1%，站上每吨51,060元人民币，接近2月高位51,200元，收盘报50,440元。0821GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.03%至每吨6,370美元，稍早曾跳升至6,430.50美元，较最近触及的两年高位低不到10美元。成交量为7,500多口，是通常水平的两倍多。(完)