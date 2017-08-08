《路透晚报》--8月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国6月出口呈现两年最大降幅，终结五个月连增局面

数据显示，德国6月出口降幅超过预期，进口出现更大幅下滑，从而令贸易顺差扩大。德国联邦统计局的数据显示，6月经季节调整的出口下降2.8%，为2015年8月以来最大降幅，终结此前五个月连增局面。当月进口下滑4.5%，为2009年1月以来最大降幅。进出数据都与市场的预期相差较大。路透调查预期，出口微降0.3%，进口增加0.2%。

6月经季节调整贸易顺差从5月的203亿欧元扩大至212亿欧元，创2016年8月以来最高水准，也高于路透调查预估的210亿欧元。未经调整经常帐盈余增至236亿欧元，5月数据下修为盈余160亿欧元。

这些数据可能会招致外界对德国出口强势的更多批评；国际货币基金组织(IMF)上月再度呼吁德国政府通过增加投资来削减经常帐盈余，同时增加进口并支持其他国家的经济复苏。

--日本央行前副总裁称，应在通胀达2%目标前先缩减刺激举措

前日本央行副总裁岩田一政表示，日本央行应该在通胀达到2%目标之前就缩减大规模刺激举措，这令人怀疑央行为让日本脱离通缩而采取的激进举措的功效。岩田一政为下任央行总裁的热门人选，他抨击央行的物价预测过于乐观，并警告鉴于近来一连串物价数据疲弱，通胀要达到1%也是一大挑战。这番言论突显出外界愈发担心，日本央行持续时间很长的超宽松政策给国内银行和金融市场造成的压力。

--NAB调查显示澳洲7月企业现况指数升至2008年初以来最高

澳洲7月企业现况指数升至2008年初以来最高，企业营收与获利保持强劲，同时企业更加相信这种良好状况还能持续一段时间。澳洲国民银行(NAB)对超过400家企业的月度调查显示，7月企业现况指数上升1点至正15，是长期均值正5的三倍。7月企业信心指数跳升4点至正12，回到全球金融危机前的水准。

--沙特将把9月原油出口削减至少52万桶/日--消息人士

据熟悉情况的业内消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将把9月份对全球的日均原油出口削减至少52万桶。此次下调符合沙特对石油输出国组织(OPEC)所牵头减产协议的承诺义务，根据此项协议，沙特须减产48.6万桶/日。数位熟悉情况的消息人士称，沙特会将9月份对多数亚洲买家的供应削减至多10%。

--南非总统祖马下台机率增加，因不信任投票将采用不记名方式

在南非国会议长意外决定允许不记名表决不信任案后，总统祖马(Jacob Zuma)的任期可能突然结束。抨击祖马的人士一直呼吁采取不记名投票，好让非洲民族议会(ANC)党的议员能在避开压力的情况下壮胆支持祖马下台。这项决定宣布后，金融市场表示欢迎，兰特、债券、以及银行股均大涨，因祖马下台的可能性上升了。

投资人对祖马相当失望，尤其是他去年还把很受欢迎的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)撤职。此外，三大评级机构中有两家都把南非债信评级调降至垃圾级。南非失业率处于27.7%的14年高点，经济也重陷衰退。祖马的总统任期将截止到2019年全国大选举行时。

--万豪与阿里巴巴合作，瞄准中国赴海外游客户

全球最大的酒店联锁运营商万豪国际称，将与中国阿里巴巴集团合作，从规模愈发庞大的中国人赴海外旅游市场中分一杯羹。万豪表示，将与阿里巴巴成立合资企业，使中国游客可以通过阿里巴巴的旅游服务平台--飞猪(Fliggy)预定万豪酒店的房间。万豪周一在纳斯达克收高1.1%，阿里巴巴股价在纳斯达克收高3.6%至158.84美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌受出口股拖累，但钢铁股触及五个月高位

日本股市日经指数下滑，因日圆走强打压出口商，抵消了钢铁股基于强劲获利前景录得的涨幅。日经指数收跌0.3%至19,996.01点；东证股价指数跌0.2%至1,635.32点。

--中国股市：沪综指连二日收升，涨价逻辑继续演绎扩散农产品板块整体上扬

中国股市沪综指小幅收升，连二日收涨。分析师指出，今天大盘在高位窄幅波动，板块轮动效应比较明显，显示资金持续追涨意愿不强，但在盘中寻找投资机会的热度不减，涨价逻辑继续演绎扩散推动农产品板块整体上扬。目前市场存量资金博弈的性质未发生变化，短期料以震荡整理为主。沪综指收报3,281.87点，涨2.41点或0.07%；沪深300指数收报3,732.21点，涨0.15%。

--香港股市：企业财报强劲激励恒指收涨，未受中国贸易数据疲软影响

香港股市收涨，企业财报强劲，加上钢铁等建筑材料价格劲升，令投资人深信中国经济仍稳健，未受中国贸易数据较预期疲软影响。恒生指数收高0.6%，至27,854.91点，恒生国企指数上涨0.2%，至11,079.79点。

--汇市：美元自非农数据后水准回落，市场不确信美联储年内再升息

美元连续第二日下跌，但仍守住上周美国公布强劲就业数据后录得的大多数涨幅，即便投资者仍不确信美联储年内还会再度升息。美元指数小跌0.1%至93.353，稳守在上周触及的15个月低点92.548上方，但仍低于上周五就业数据公布后所及高位93.774。欧元/美元涨0.1%至1.1806，距离上周所及的两年半高点不远。

--欧元债市：意大利/德国公债利差接近年内低位，受益于欧洲央行买债数据

意大利公债与德债的收益率利差接近2017年低位，此前有证据显示欧洲央行(ECB)超比例买入意大利公债。意大利10年期公债收益率几乎未见变动，报在1.98%附近，其与10年期德国公债收益率之差为约153个基点，这距离上周触及的年内低点约152个基点近在咫尺。德国10年期公债收益率持稳于0.46%，距离上周所及一个月低点不远。

--国际油市：油价企稳，此前消息称沙特9月将减少原油供应

油价企稳，之前有关沙特减少供应的消息抵消了美国等其他石油出口大国产量上升的影响。0826GMT时布兰特原油期货涨0.25美元或0.48%，至每桶52.62美元；美国原油期货涨0.27美元或0.55%，至每桶49.66美元。

--全球金市：黄金小涨，投资者等待美国通胀数据提供指引 黄金价格小涨，美元略微下滑，投资者等待将于本周稍晚公布的美国通胀数据，以寻找有关美联储收紧货币政策步伐的线索。0829GMT，现货金上涨0.26%至每盎司1,260.61美元。美国12月期金上涨0.15%至每盎司1,266.60美元。

--金属期市：钢铁相关基本金属普涨，上海期铝涨幅居前

上海期铝一度上涨3.9%，因有越来越多的迹象显示中国供给缩减但钢铁业活动强劲。这种积极的氛围渗透至其它金属品种，大多数中国基本金属期货收高。沪铝收高2.6%至每吨15,435元人民币(2,302.73美元)。沪铜涨0.04%，报每吨50,450元人民币。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.2%至每6,397吨美元，此前逼近周一所及14个月高点6,447.50美元。中国钢铁价格大涨也让期锌受益，LME期锌涨1%至每吨2,886美元，沪锌上扬1.75%。(完)