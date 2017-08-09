《路透晚报》--8月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股和美元下跌，因朝鲜紧张局势升级

朝鲜周三扬言正在考虑导弹打击关岛的计划，此前美国总统特朗普周二对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。紧张局势急剧升级让金融市场十分不安，投资人买入美债、黄金和日圆等资产避险，亚洲股市和美国股指期货下跌。欧洲股市料将跟进亚洲跌势，主要指数期货预示跌幅在0.5%-0.8%。

--中国支持联合国制裁朝鲜决议，美方料暂不制裁中国银行业者

美国官员称，特朗普政府似乎暂不会落实对中国与朝鲜往来的银行业者发出的制裁威胁。华府已经明确表态，眼下遏制朝鲜核武计划需要中国的合作，美国不希望采取会激怒中国的举措。中国上周六在联合国安理会支持制裁朝鲜的决议之后，白宫也暂时停止了针对中国的贸易反制行动，但鉴于国内要求其打击不公平贸易操作，兑现竞选承诺的压力，特朗普总统能够将其推迟多久尚不得而知。

--美国支付巨头Vantiv敲定对英国同业100亿美元收购交易

美国支付处理公司Vantiv已发出正式要约，以80亿英镑(103.9亿美元)收购英国最大支付处理公司Worldpay。该交易将使Vantiv打造一家全球性支付集团，初估企业价值逾220亿英镑，新公司将在纽约上市，但维持在伦敦的二级上市。该交易最初于7月5日宣布，经历数周谈判，正式要约截止日期推迟过两次。

--独家：英国银行业者复兴计划因美国司法部相关工作推迟而遇阻

英国三家大银行的执行长表示，美国司法部的法律和调查工作延迟，给他们在全球金融崩溃及出现其他问题后的自我恢复努力造成障碍。对巴克莱、苏格兰皇家银行和渣打银行来说，由于特朗普出任总统以来司法部关键职位的任命被推迟，他们对今年可以解决美国诉案的希望蒙上了阴影。美国司法部发言人拒绝置评。

--日产汽车同意支付9,770万美元和解高田气囊相关诉讼

法庭记录显示，日本日产汽车周二同意支付9,770万美元，了结该公司在美国市场召回440万辆装有高田气囊空气发生器的汽车、导致消费者遭受经济损失的集体诉讼。日产汽车在声明中称，该公司在和解协议中不承认犯错。

--南非总统祖马成功脱身，国会不信任动议遭到否决

南非总统祖马周二在国会不信任动议中成功脱身，非洲人国民大会(African National Congress)的议员力挺祖马，以198票对反对党的177票否决了不信任动议。兰特因该投票结果而下跌1%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.3%创两个半月低位，因朝鲜地缘政治风险加剧

日本日经指数周三收低，早盘一度跌至两个半月低点，因朝鲜半岛的地缘政治紧张局势升级，推动了避险日圆的上涨，并打击股市。日经指数收跌1.3%至19,738.71点，为5月31日以来最低收盘点位；东证股价指数跌1.1%至1,617.90点；JPX-日经400指数下跌1.0%至14,375.72点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，上涨动力仍不足市场热点持续切换

沪综指小幅收跌。分析师指出，今天大盘低开后维持低位震荡，经济数据和新疆、四川地震对市场影响不大。前期表现强势的金融板块股出现调整，而医药、食品饮料股有所反弹。目前大盘向上的动力不足，料后市指数维持横向波动的概率偏大。沪综指收报3,275.57点，跌6.30点或0.19%；今日上海A股成交额为2,376亿元人民币，上日2,556亿元。沪深300指数收报3,731.04点，跌0.03%。

--香港股市：收盘下跌，但地产开发类股上涨提供支撑

香港股市收盘下跌，呼应区域股市受到朝鲜半岛紧张情势升高的影响，但地产股上涨，受一本地开发商分拆计划激励。恒生指数收低0.4%至27,757.09点，自周二所触及的逾两年高点下滑；国企股指数挫跌1.1%至10,962.60点。

--汇市：瑞郎飙升，因朝鲜半岛紧张局势升温

瑞郎跳升，澳元等高收益货币则大跌，因来自朝鲜半岛的最新一轮地缘政治紧张局势促使投资者削减仓位。瑞郎兑美元劲升0.6%，至0.9688瑞郎，逆转连续两周跌势。美元兑日圆走软，触及6月15日以来低点109.740。澳元兑日圆一度跌至一个月低位86.23日圆。

--欧元债市：较高评级公债收益率下跌，朝鲜紧张情势激发避险买需

欧元区较高评级公债收益率下跌，美国与朝鲜之间关系紧张，刺激投资人对避险资产的需求。德国10年期公债收益率跌2个基点至0.456%。美国10年期公债收益率跌3个基点至2.25%。葡萄牙、西班牙和意大利等较低评级欧债的收益率日内持平或微涨。

--国际油市：布兰特油价持于52美元附近，美国政府稍后公布库存报告

油价周三持于每桶52美元左右，此前行业组织公布美国原油库存降幅超过预期，而外界怀疑石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议执行率能否提高，这两个因素相抵。0841GMT，布兰特原油持平，报每桶52.14美元。美国原油期货微升0.1%，报每桶49.22美元。

--全球金市：金价上扬，因美国与朝鲜紧张局势升级 金价上涨，因朝鲜威胁打击美国关岛，以此回应美国总统特朗普发出的警告，从而加剧了两国之间的紧张局势。0831GMT，现货金涨0.63%至每盎司1,268.12美元，美国12月期金涨0.94%至每盎司1,274.50美元。

--金属期市：上海期铝和期铜升至近五年高点，因预计中国削减产能

上海期铝和期铜攀升至近五年高点，因对中国削减煤炭和铝产能的预期推动投资者买入。伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝均升至两年半新高，伦敦期锌略低于10年高点。

沪铝一度触及每吨16,330元人民币(2,436美元)的五年高点，收盘涨幅缩小至5%报16,215元人民币。沪铜收涨1.08%至每吨51,310元人民币，稍早曾升至四年多来的高点。0838GMT，伦敦期铝涨0.05%至每吨2,031美元，稍早触及2,043美元创2014年11月以来最高；伦敦期铜涨0.25%至每吨6,496美元，此前一度触及6,515美元，为2014年12月以来新高。(完)