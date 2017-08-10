《路透晚报》--8月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国总统特朗普的顾问表示，美国将对朝鲜采取“适当举措”

美国总统特朗普的一名顾问表示，美国政府将采取“任何适当的措施”保护美国不受朝鲜的威胁。“特朗普已明确表态：他将采取任何适当措施保护美国和美国公民，”特朗普的副助理Sebastian Gorka对BBC电台表示。

此前朝鲜称美国总统特朗普的“火与怒”警告是“一堆废话”，并介绍了将对美国在太平洋领地关岛进行导弹打击的计划细节，称将向距离关岛30-40公里(18-25英里)的区域发射四枚中程导。

日本共同社援引日本防卫大臣小野寺五典的言论报导称，日本可合法拦截朝鲜向关岛发射的导弹。

--英国6月工业生产意外升温但前景混沌，全球商贸逆差意外扩大

英国6月工业生产上升0.5%，意外升温，因石油生产商延后正常季节性维护，但汽车生产下滑以及建筑业活动大减，对前景而言并非吉兆。英国6月全球商品贸易逆差意外扩大至127亿英镑，出口量创一年来最大按月跌幅，但第二季整体出口量同比上升5.0%。国家统计局指出，根据周四公布的数据，先前的GDP估值应不会有重大修正。

--日本6月核心机械订单意外下降，与最近经济复苏迹象相矛盾

日本6月核心机械订单意外连续第三个月下降，凸显企业不愿扩大支出，与最近经济复苏势头增强的迹象相矛盾。4-6月核心订单连续第二季下降，为2012年首次季度连降。这令人对决策者的乐观看法产生质疑，决策者预计企业信心好转将推高资本支出。内阁府公布的数据显示，6月核心机械订单较前月减少1.9%。市场预期中值为增加3.7%。

日本央行公布的数据显示，日本7月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上涨2.6%。路透调查分析师给出的预估中值为按年上升2.4%。

--消息人士称中国铝箔生产商将对美国反补贴初裁进行抗辩

两名知悉情况的消息人士称，中国最大的几家铝箔生产商准备就美国将对中国铝箔征收高额关税的初步裁定进行抗辩。鲁丰铝业是中国对美国最大的铝箔出口商。一名匿名鲁丰高管称，鲁丰正与其它11家企业一道对美国的裁定提出抗辩。这是美国总统特朗普上台以来的首宗此类案件。中国有色金属工业协会(CNIA)一名官员称，CNIA将带头向美国国际贸易委员会(ITC)提起申诉。

--新西兰央行总裁认为没有理由降息，希望新西兰元下跌

新西兰央行总裁惠勒称，他认为目前没有理由降息，因为通胀料会逐渐回到目标位。惠勒称，他希望本币下跌，并表示央行有能力干预。从历史来看，新西兰央行通常极不愿干预市场来影响汇率走势。新西兰央行稍早维持指标利率在纪录低位1.75%不变，并重申其中性立场，同时承认新西兰部分国内经济数据趋弱。

新西兰央行助理总裁麦克德莫特称，央行对于新西兰元汇率的不安比在5月时“程度略微增加”。“我认为可以说，市场应该意识到我们对近期走势的不安，”麦克德莫特告诉路透，他指的是最近新西兰元的升值。“我们并未对汇率感到更为安心，实际上，反而愈发不安。”

--东芝财报获审计方签字认可，或可避免立即退市

东芝获得审计方对其财报签字认可，或可躲过立即退市的命运；但由于该公司出售芯片业务的谈判没有进展，未来怎样还未可知。东芝表示，普华永道Aarata对该公司截至3月财年的财报给予“保留意见”。但消息人士曾称，普华永道Aarata将在周四稍晚提交的一份年报中，对东芝的内部控制给予“否定意见”。自2015年爆发会计丑闻以来，东芝一直很难重新赢得股东的信任。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收低，投资者密切关注朝鲜局势

日本股市震荡微跌，在日本长周末到来前，投资者对朝鲜紧张局势保持密切关注。日经指数收跌8.97点或0.1%至19,729.74点，回吐早盘涨幅。东证股价指数收跌0.65点至1,617.25点；JPX-日经400指数跌8.16点或0.1%至14,367.56点。

--中国股市：沪综指连二日收低，热点匮乏周期股跌幅居前拖累大盘

中国股市沪综指连二日收低。分析师指出，今天市场出现较大幅度调整，股指盘中出现快速下跌，一度探至60日均线(3,236点)附近，午后跌幅有所缩窄。盘面看，热点匮乏个股普跌，周期股跌幅居前对股指拖累明显。目前沪综指3,300点附近仍存在较强压力，大盘尚需反复震荡整理。沪综指收报3,261.75点，跌13.82点或0.42%；今日上海A股成交额为2,516亿元人民币，上日2,376亿元。沪深300指数收报3,715.92点，跌0.41%。

--香港股市：获利了结等因素导致恒指收跌1.1%，万达酒店发展大涨20%

香港股市下跌逾1%，追随该地区股市的跌势，因朝鲜局势持续紧张，且投资者在港股近来上涨后锁定利润。恒生指数收跌1.1%，报27,444.00点；恒生国企指数跌1.7%，报10,782.20点。

--汇市：美元小幅上涨，低收益率货币瑞郎和日圆仍受支撑

美元指数上涨，投资者整固头寸，在围绕美国与朝鲜(北韩)紧张局势的担忧加剧之际，低收益率货币瑞郎和日圆受到支撑。“继周三大幅波动后，市场正在寻找方向，地缘政治疑虑将在未来数日主导投资者的思维，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Maria Reichel说。美元指数涨0.2%至93.73，8月2日曾触及15个月低点92.548。欧元兑美元小跌0.3%，至1.1726美元。

--欧元债市：德国公债收益率守在六周低点附近，因朝鲜公布攻击计划

德国公债收益率守在六周低点附近，因朝鲜公布向美国领土关岛附近发射飞弹的计划。德国10年期公债收益率日内小涨至0.44%，略高于周三所及低位0.42%。美国10年期公债收益率和10年期英债也略高于周三的六周低位。

--国际油市：油价小幅上涨，因美国原油库存降幅高于预期

原油期货上涨，此前官方数据显示美国上周原油库存降幅大于预期，但分析师称由于交投淡静，市场显然已陷入区间波动。0826GMT，布兰特原油上涨0.39美元或0.74%，报每桶53.09美元，稍早曾微幅下跌。该合约周三收高1.1%，中止此前两日连跌。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.26美元或0.52%，报每桶49.82美元，稍早为下跌。该合约上日涨0.8%。

--全球金市：现货金触及两个月高位，朝鲜紧张情势支撑避险需求

现货金在稍早触及的两个月高点附近盘旋，朝鲜半岛情势紧绷，持续支撑避险需求。0829GMT，现货金小涨0.1%至1,278.51美元。美国12月期金上升0.4%至每盎司1,284.40美元。

--金属期市：伦敦金属期货涨势暂停，因朝鲜局势令人担忧

伦敦期铜和期铝停留在逾两年高位附近，投资者担忧美国和朝鲜的紧张关系发酵，引发金融市场的获利了结。中国期铝周四稍早扩大涨幅，触及2012年以来的高点，投资者预期中国削减产量将使供应减少而大举买进。上海期货交易所期铝收在每吨16,085元人民币，稍早曾升至2012年5月以来高位16,460元。伦敦金属交易所(LME)期铝徘徊在每吨2,000美元上方的逾两年高点附近。0830GMT，伦铜报每吨6,450美元，下滑0.1%。沪铜下滑0.6%。LME期铅上扬近1.1%。(完)