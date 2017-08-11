《路透晚报》--8月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--如果朝鲜主动对美国发起攻击，中方将保持中立--环球时报

中国官方报纸环球时报周五报导称，如果朝鲜主动发射威胁美国领土的导弹，并招来报复，中方将保持中立。这似乎是对朝鲜计划以导弹打击美国太平洋领地关岛发出警告。社评还称，“我们还应明确，如果美韩同盟发动军事打击，试图颠覆朝鲜政权，改变朝鲜半岛的政治版图，中国将坚决出手阻止。”

在该报导刊发之前，美国总统特朗普提高了抨击朝鲜的声调，称他之前曾警告朝鲜，对美国的任何威胁都将“招致世上前所未见的火与怒”，这些言辞可能还不够强硬。

--美国白宫拟于9月发布税改框架文件--消息人士

据三名知情的消息人士，美国白宫计划在9月初至9月中旬发布一份简短文件，勾勒税法改革框架。消息人士称，发布框架性文件时不会同时提交立法案，但可能会成为起草税改议案的出发点。该项文件将列明特朗普政府、参议院和众议院已经达成一致的方面，还可能包含与民主党进行讨论的内容。企业游说组织和独立分析师称，税改立法就算能得以推进，也不太可能在2018年初之前获批。

--澳洲央行总裁洛威称，利率将继续持稳低位一段时间

澳洲央行总裁洛威表示，央行计划继续将利率维持于纪录低位一段时间，在民间家庭企图减少债务负担之际，紧缩动作“仍很遥远”，而且也将是缓步渐进。洛威在墨尔本答覆国会经济委员会质询时表示，市场反映下次央行动作将是升息的看法是合理的。期货市场行情显示，预计利率将持稳至2018年初，升息机率100%的时机要到明年圣诞节。

--IEA月报：石油需求增长强劲将帮助油市恢复平衡

国际能源署(IEA)表示，尽管北美的石油产量在增长，而且石油输出国组织(OPEC)对于减产的执行情况也不太好，但今年全球石油需求的增长将快于预期，这将帮助减轻供应过剩。IEA将2017年全球石油需求增长预估上调至150万桶/日，此前报告为140万桶/日。IEA表示预测2018年全球石油需求将增长140万桶/日。

--新加坡第二季经济增长大幅上修，远强于预期

新加坡第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)终值环比年率大幅上修至成长2.2%，受助于服务业和制造业扩张。政府上月公布的初值为增长0.4%，分析师预计终值仅会上修至0.5%。

新加坡金管局副局长Jacqueline Loh表示，新加坡当前的货币政策立场仍是适宜的。金管局在4月的政策会议上维持货币政策不变，称在较长时期内采取“中性”政策立场是合适的。金管局下一次将做出政策决议的时间是10月。

--沙特能源部长称不排除进一步减产但沙特不会单独行动--报纸

沙特报纸Al Sharq Al Awsat报导称，沙特能源部长法力赫称不排除进一步减产的可能性，但强调沙特不会采取单边行动。该报援引法力赫称，继续减产仍在考虑之中，但如需进一步行动，无论是延长或调整减产幅度，都应及时进行研究并由所有产油国达成一致。

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市。

--中国股市：沪综指收跌1.6%至逾三周新低，避险情绪上升周期股整体大跌

沪综指周五收跌1.6%至逾三周新低，为连三日下跌。分析师指出，隔夜外盘普跌，投资者避险情绪上升，今天大盘低开后持续走弱。前期强势板块钢铁、有色等周期股大跌，技术形态走坏，部分资金选择套现离场，后市或面临进一步调整压力。

沪综指收报3,208.54点，跌53.21点或1.63%；此前收盘低点为2017年7月18日的3,178.57点；此前最大单日跌幅为2016年12月12日的2.47%，本周该指数累计下跌1.64%，今日上海A股成交额为2,667亿元人民币，上日2,516亿元。沪深300指数收报3,647.35点，跌1.85%。

--香港股市：收挫2%并创年内最差单周表现，受朝鲜半岛紧张局势拖累

香港股市下跌2%，受互联网相关类股下挫的打压，此外市场还担心美国与朝鲜之间紧张态势的升温。恒生指数收跌2.0%至26,883.51点；恒生国企指数下挫1.9%至10,572.97点。本周恒生指数累计下跌2.5%，创下今年以来最差单周表现。

--汇市：朝鲜局势推动日圆兑美元逼近八周高点

美元兑日圆跌至八周低点附近，因美国和朝鲜之间的紧张局势升级。在欧洲和美国夏季假期市况淡静之际，朝鲜局势占据汇市主导。日圆在亚洲市场上涨约0.2%，欧洲盘初回落至109.17，日内基本持平，但兑欧元仍上涨0.2%至128.28。美元指数上涨0.1%至93.490。

--欧元债市：德债需求大增，因特朗普升高对朝鲜言语攻势

市场对德国公债的需求加大，因美国总统特朗普对朝鲜发出新一轮严厉警告。美国和亚洲股市下跌，投资者买入包括德债在内的避险资产。德国10年期公债收益率自6月29日以来首次跌穿0.40%，较7月高位下跌近20个基点。意大利和德国公债息差触及逾三周最阔，达到162个基点。

--国际油市：布兰特原油跌至两周低位，因供应过剩忧虑挥之不去

原油价格下跌近1%，触及两周低位，因为尽管美国原油库存降幅超过预期，但挥之不去的供应过剩忧虑仍令油价承压。此外，投资者还密切关注美国和朝鲜间紧张局势升级给市场带来的广泛影响。0836GMT，布兰特原油期货报每桶51.46美元，较上日收盘价下跌0.44美元或0.8%，美国原油期货跌0.42美元或0.86%，报每桶48.17美元。

--全球金市：金价持稳在两个月高位附近，朝鲜半岛局势激发避险买盘

金价在触及逾两个月高位后持稳，有望录得周线涨幅，因美国与朝鲜之间的紧张局势升温激发避险买盘。0839GMT，现货金上涨0.2%报每盎司1,288.54美元，周线料上涨逾2%。美国12月期金上涨0.33%至1,294.4美元。

--金属期市：沪铜收跌近2%，受美朝紧张局势打压

中国基本金属下跌，受美朝紧张关系的不确定性打压。“地缘政治风险上升再次成为大宗商品市场的主导因素，”澳新银行在报告中称。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.98%至每吨6,360美元。上海期货交易所主力期铜合约下跌近2%，至每吨49,970元人民币。上海期铅跌幅也较大，下挫2.3%。(完)