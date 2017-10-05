《路透晚报》--10月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国强劲数据激励亚股上涨，欧股小跌

亚洲股市周四小幅上涨，从美国强劲数据中获得指引，不过假日因素令交投清淡，最近飓风对美国经济的影响不确定，可能令投资者保持谨慎。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几近持平。欧洲股市小跌，德国股指由纪录高位拉回，西班牙股市上日因加泰罗尼亚独立危机而大跌后，亦出现反弹。

--贝恩资本计划在几年内将东芝芯片业务在东京证交所上市

美国私募股权公司贝恩资本周四表示，计划在三年内将东芝6502.T芯片业务在东京证交所上市，从而退出这项投资。此前贝恩资本领衔的财团以180亿美元收购了该项业务。贝恩资本还表示，望能够及早解决与西部数据(WD)WDC.O之间围绕东芝芯片业务的争端。

--澳洲8月零售销售创四年半来最差表现，贸易顺差扩大

澳洲零售商8月录得2013年初以来最差销售表现，因负债累累的消费者捂紧荷包，大幅削减食品、家具和服装支出。澳洲统计局数据显示，澳洲8月零售销售较前月下降0.6%，逊于预期的增加0.3%。7月零售销售亦下修为下降0.2%。7月和8月累计下跌0.8%，创下2010年10月以来最大连续两月跌幅。澳洲8月商品/服务贸易顺差扩大至9.89亿澳元，高于市场预计的8.75亿澳元。

--台湾税改方案股利所得采二择一申报制，下周院会将通过

台湾行政院拍板财政部的税改方案，在股利所得方面，采取股利所得合并或分开计税二择一制，若分开计税则以单一税率26%计税；但若合并计税则给予抵减税额，每一申报户上限为8万台币。此案将于下周行政院会通过，随后再送立法院。

[市场摘要]

--日本股市：收盘持平徘徊在两年高点附近，市场谨慎氛围转浓

日本股市日经指数上日触及两年高点后周四收盘近持平，因在美国本周稍晚公布非农就业等重要经济数据出炉前，投资人转趋审慎。日经指数收盘上涨1.9点或0.01%至20,628.56点，周三一度升至2015年8月以来高点20,689.08点。

--中国及香港股市因假期休市。

--台湾股市：第五日收高并创两周高位，因美股再创高且台币升值

台湾股市第五日收高，创两周高位。分析师称，美股三大指数再创纪录高位，且台币由贬转升，使得台股随亚洲股市上扬，终场指数并站回10,479点月线关卡之上。台湾加权股价指数收涨0.47%，至10,518.27点，前高为9月21日的10,578点；今日成交初值为1,050.63亿台币，上交易日修正后为1,094.20亿。

--汇市：美元强劲上扬后盘整涨幅，关注欧洲央行会议记录

美元指数小涨，投资者在近期上涨后整理仓位，欧洲央行即将公布的会议记录料将成为影响今日走势的重要事件，分析师表示，若会议记录有任何偏向于接受强势欧元的语言可能都会极大推高欧元。0806GMT，美元指数持平报93.463。欧元/美元小涨至1.1768，距离本周稍早所及的六周低点1.1695不远。

--欧元债市：西班牙公债收益率走高，稍晚标债将考验市场胃纳

西班牙公债收益率(殖利率)周四升至3月以来高位，在加泰罗尼亚准备宣布脱离西班牙独立之际，稍晚的西班牙公债标售将考验投资人对西班牙资产的胃纳。西班牙将标售最高52.5亿欧元公债，西班牙10年期公债收益率早盘升3个基点至1.807%，为3月以来最高水准，本周迄今累计涨约19个基点，料将创下3月以来最大单周涨幅。德国10年期公债收益率涨1个基点至0.46%，与欧元区其他多数公债收益率升势相符。

--国际油市：减产延长预期支撑油价持稳，但受美国原油出口创新高牵制

油价持稳，因预期沙特(沙乌地)阿拉伯和俄罗斯将延长减产；不过美国原油出口创新高及利比亚一油田重启生产则拖累市场。0821GMT，布兰特原油期货微升0.27美元，报每桶56.07美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶50.05美元，较上日收盘价上涨0.07美元。

--全球金市：金价在淡静交投中变动不大，等待美国公布就业数据

金价在窄幅区间内波动，因美元在强劲美国服务业数据带动下持坚，市场等待周五将出炉的关键美国非农就业数据。0819GMT，现货金小升0.1至每盎司1,276.02美元。美国12月期金上涨0.1%至每盎司1,278.5美元。

--金属期市：获利了结打压金属价格，锌价从10年高点回落

获利回吐推动基本金属下跌，锌价从10年高点回落，交易员称，最近几个交易日围绕中国供应的担忧一度带动金属价格上扬。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)CMZN3三个月期锌跌0.47%至每吨3,286.5美元。周三盘中曾触及2007年8月以来最高水准每吨3,308.75美元。LME三个月期铜上涨0.55%至每吨6,557美元，期铝跌0.3%至每吨2,159.50美元。(完)