《路透晚报》--10月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国8月工业订单反弹且增幅高于预期，因外部需求强劲

德国8月工业订单反弹，增幅高于预期，因外部需求强劲，表明未来几个月该行业将为德国整体经济增长做出贡献。德国经济部数据显示，德国8月工业订单较前月增长3.6%，7月工业订单上修为下降0.4%。8月工业订单增幅创12月以来的最大月度升幅，并远远高于路透调查预估的增长0.7%，甚至高于最乐观的预估。

--西班牙加泰罗尼亚议会周一将召开会议

加泰罗尼亚外交事务主管Raul Romeva周五称，该地区议会将于周一举行会议，而无视遏制主张独立者的司法程序。Raul Romeva对英国广播公司(BBC)称，加泰罗尼亚地区议会将就是否独立作出决定。这将加剧支持加泰罗尼亚独立人士与西班牙中央政府之间的僵局。受此消息影响，西班牙公债收益率应声上扬。

--Halifax：英国截至9月三个月房价环比增幅创2月以来最大

英国主要房屋贷款机构Halifax数据显示，英国9月房价重拾动能，买家将英国央行升息的可能性抛诸脑后。9月房价较上月上涨0.8%，高于路透调查中所有分析师的预估值，截至9月的三个月房价较上年同期上涨4.0%，市场平均预估为3.6%。截至9月的三个月房价环比上涨1.4%，为2月以来最大涨幅。

--英国第二季生产率同比降速齐平2013年以来最快纪录

官方数据显示，在英国公投退欧之后的12个月，经济生产率同比下降速度齐平2013年以来最快纪录。英国国家统计局(ONS)称，2017年第二季每小时产出同比下降0.3%，上次降幅超过该水平是在2013年第三季。第二季单位劳动成本较上年同期上升1.6%，为逾一年来最小增幅，上季为上升2.4%。

--台湾9月CPI年增率创五个月新低，物价温和料央行按兵不动

台湾主计总处公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.50%，低于市场预期的0.90%，并创五个月新低，前低为4月的年增0.10%。分析师指出，由于物价表现温和，央行没有升息的理由，预估第四季仍将维持利率不变，预估最快明年第四季才会升息，除非台湾景气明显好转及物价大幅上升。

--美国9月非农就业岗位料仅增9万个，短期内增幅受风灾抑制

美国9月非农就业岗位增幅可能进一步放缓，因飓风哈维和伊尔玛使一些被迫离开家园的劳工暂时失业，也阻碍了聘雇活动，这将是飓风肆虐影响美国第三季经济活动的最新迹象。路透调查走访的分析师预计，美国劳工部定于周五公布的就业报告料显示，9月非农就业岗位增加90,000个。8月时为增加156,000个。这个9月预估增幅将是今年次低，且远低于前12个月的月均增幅175,000个。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及两年高位，周线连四周上涨

日本股市日经指数周五涨至两年新高，连续四周周线收高，受日圆走软和美股涨至纪录高位的影响。日经指数收高0.3%，报20,690.71点，此前曾测试2015年8月以来的最高位。该指数周线上涨1.6%。

--中国股市因假期休市。

--香港股市：收于近10年最高，内地汽车和银行股助益大盘

香港指标股指收于近10年来最高，内地汽车和银行股助益大盘。恒生指数收高0.3%，报28,458.04点，为2007年底以来最高收位。大盘指数周线累计上涨3.3%，为12周以来最大涨幅。恒生国企指数涨0.5%，收报11,459.09点，为2015年中以来最高收位。该指数周线累计涨5%，为六周来最大涨幅。

--台湾股市：连六日收高续创两周高位，量能须放大才能突破高档套牢区

台湾股市第六日收高，续创两周高位。分析师称，美国股市续当领头羊，引领台股随亚洲股市持续上攻，指数再度回升至10,500点之上的套牢压力区。台湾加权股价指数收涨0.14%，至10,532.81点，前高为9月21日的10,578点；今日成交初值为1,072.82亿台币，上交易日修正后为1,065.37亿。

--汇市：美元有望连续第四周收高，因投资者削减空仓

美元上扬，有望连续第五周收高，因投资者愈发认为利率市场价格低估了美国未来数月升息的可能性，从而削减部分美元空仓。0829GMT，美元指数小升0.12%至94.071；盘中曾一度升至94.112，为8月中旬以来最高。

--欧元债市：西班牙公债再度下跌，加泰罗尼亚议会坚持召开会议

西班牙公债表现落后其他欧元区公债，因加泰罗尼亚自治区外交官员表示，加泰罗尼亚议会周一将召开会议，无视西班牙宪法法院下令暂停开会的裁决。西班牙10年期公债收益率上涨7个基点，至1.76%，其他南欧国家公债收益率上涨2-4个基点，评级较高欧债收益率上涨2-3个基点。德国10年期公债收益率上升3个基点至0.485%。

--国际油市：交投谨慎，又有热带风暴逼近墨西哥湾

国际原油市场交投谨慎，交易员关注正在向墨西哥湾前进的热带风暴，此外中国依旧因假期休市。不过石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯领衔的减产协议有望延长，这支撑油价。0828GMT时，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶50.72美元，较前一日收盘价跌0.07美元。布兰特原油涨0.17美元至每桶57.17美元。

--全球金市：金价触及两个月低位，美元在美国就业数据公布前上涨

金价在区间走势中触及近两个月最低位，因美元升至逾七周高位。今日稍晚美国将公布重要的非农就业报告。0827GMT，现货金大致持平，报每盎司1,268.79美元，稍早跌至8月9日以来最低位。美国12月期金下跌0.17%，至每盎司1,271美元。

--金属期市：美元强势下伦铜守住涨幅，亚洲市场因假期原因交投清淡

伦敦期铜守住隔夜的涨势，亚洲市场因假期原因交投清淡。不过美元强劲抑制了铜价。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.27%，报每吨6,718.美元。(完)