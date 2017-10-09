《路透晚报》--10月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--西班牙数十万人在巴塞罗那街头抗议，反对加泰罗尼亚独立

周日，数十万人涌上西班牙加泰罗尼亚地区首府巴塞罗那街头，反对加泰罗尼亚脱离西班牙独立；显示出人们就该地区的独立问题存有巨大分歧。又有两家总部位于加泰罗尼亚地区的企业将在周一举行董事会，决定是否将总部迁出该地区，此事加重了加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特所面临的压力，他将于周二在地区议会上发表讲话，外界希望他届时不要宣布独立。

--德国8月工业生产创2011年7月以来最大月度增幅

周一公布的数据显示，德国8月工业生产好于预期，创出逾六年来的最大月度增幅，进一步显示德国经济第三季料录得强劲增长。德国经济部的数据显示，德国8月工业生产较前月上升2.6%。7月为微降0.1%。8月工业生产创出2011年7月以来最大月度增幅，并且轻松超过路透调查分析师预估的成长0.7%，甚至优于最为乐观的预估值。分析师的估值介于上升0.2-2.0%不等。

--欧元区10月Sentix投资者信心指数升至10年高点，高于预估

调查显示，10月欧元区投资者信心指数上升幅度高于预期，触及10年高点。这是自两周前德国举行大选以来的首个信心指数。Sentix的10月欧元区投资者信心指数从9月的28.2上升至29.7，高于路透调查访问分析师的预估中值28.5。投资人乐观看待欧元区的当前状况，现况分项指数从9月的39.8上升至41.8。

--独家：霍尼韦尔准备分拆非核心业务--消息人士

消息人士透露，霍尼韦尔寻求瘦身，计划分拆非核心资产并创建至少两个上市公司。消息人士周日称，虽然霍尼韦尔未理会股东--对冲基金Third Point分拆航天部门的呼声，但仍将砍掉价值数十亿美元的业务。消息人士并称，霍尼韦尔正在考虑将涡轮增压器业务并入新成立的公司。目前该业务隶属公司的航天部门。消息人士还透露，霍尼韦尔可能最早在本周宣布分拆计划。霍尼韦尔未予置评。

--独家：特朗普提出移民政策原则，要求确保美墨边境墙资金

美国总统特朗普周日敦促确保修筑美国/墨西哥边境墙的资金，并增聘更多移民官员。他承诺与民主党合作保护“追梦人”--即未成年的非法移民。在路透看到的一份文件中，特朗普列出了移民政策“原则”，而民主党人可能不会同意。上个月特朗普终止了童年抵美者暂缓遣返计划(DACA)，民主党人寻求在法律上对其行动进行纠正。

--土耳其央行副总裁称外汇流动性无恙，将跟踪市场动态

土耳其与美国互相减少签证服务，为这两个北约盟国间关系恶化的最新迹象。

土耳其央行副总裁Murat Uysal表示，该央行认为自身的外汇流动性不会有任何问题，其将密切跟踪市场动态。[nB9S1LF03Q]

受美土关系恶化影响，土耳其股市、债市及土耳其里拉均下跌。土耳其主要股指挫跌4%，土耳其航空领跌，跌幅多达11%；土耳其美元债券也全线下跌；土耳其里拉兑美元一度大跌2.6%。

[市场摘要]

--日本股市因假期休市。

--中国股市：沪综指收升，长假期间利好效应有限大盘冲高回落

中国股市沪综指周一收升。分析师指出，受国庆长假期间外围市场走强和定向降准利好消息刺激，今日大盘大幅高开，但投资者高位套现及观望心态依然浓厚，追高意愿明显不足令股指逐级回落缩减大盘升幅，料短线仍有调整空间。沪综指收报3,374.38点，涨25.44点或0.76%。

--香港股市：收跌脱离10年高位，受获利了结打压

香港股市下跌，投资者针对地产和金融股了结获利，因之前中国公布的服务业调查数据令人失望，且朝鲜相关忧虑抑制了风险偏好。港股上周曾触及近10年高位。恒生指数跌0.5%至28,326.59点，恒生国企指数跌0.6%至11,385.38点。

--汇市：美元持稳于10周高点附近，土耳其里拉大跌

美元持稳在10周高点附近，周五公布的强劲非农就业数据给予投资人信心，美联储将在12月及之后的会议上升息。土耳其里拉兑美元大跌，因美国与土耳其关系恶化。0844GMT，美元指数微跌0.08%至93.723。欧元兑美元微涨0.03%，1.1737美元。

--欧元债市：西班牙10年期公债收益率下降，因加泰罗尼亚独立忧虑缓解

西班牙公债收益率跌至一周低位，较可比德债收益率差缩窄，因市场预期加泰罗尼亚本周将较单方面宣布独立的计划作出让步。西班牙10年期公债收益率盘初下滑8个基点至1.64%，创一周来最低。西班牙公债收益率下滑带动葡萄牙及意大利公债收益率走低，其他欧元区公债收益率日内大多小跌。

--国际油市：美国原油油价小涨，因美国活跃钻机数下降且预期沙特维持限产

美国原油油价小幅上涨，止住上周五2%的跌势，因美国活跃钻机数下降，且市场预期沙特阿拉伯将继续控制产出以支撑价格。0833GMT时，美国原油期货报每桶49.36美元，较上个交易日收盘价上涨0.07美元或0.14%。布兰特原油期货跌0.14美元或0.25%，至每桶55.48美元。

--全球金市：金价触及一周高位，有关朝鲜的担忧再起

金价攀升至逾一周以来的最高位，因市场对朝鲜核武野心的担忧再起，这激发对黄金的避险需求，从而打压美元。0837GMT，现货金涨0.48%，报每盎司1,281.42美元。美国12月期金涨0.73%，报每盎司1,284.20美元。

--金属期市：上海期锌触及九年半高点，受供应担忧提振

上海期锌大涨4%，触及近10年高点，因供应担忧提振价格，以及市场预期全球最大金属消费市场中国的流动性改善。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)期锌上涨1%至每吨3,269美元；LME期铜小涨0.07%至每吨6,671美元。(完)