《路透晚报》--10月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国8月出口增幅创12个月来最高，未受欧元升值影响

德国8月贸易活动加快步伐，出口增长快于进口，使贸易顺差扩大，并进一步增添了第三季经济表现强劲的迹象。周二公布的数据显示，德国8月经季节调整后的出口较前月增长3.1%，进口增长1.2%。该数据暗示德国第三季经济将稳健增长，尽管上月大选后下一届政府的组建还存在不确定性。

--英国8月制造业产出优于预期，商品贸易逆差触及纪录高位

英国制造业在7月和8月录得2017年迄今最为强劲的两个月表现，预示英国央行仍然可能不久后升息，但商品贸易逆差却触及纪录高位。英国国家统计局公布，8月制造业产出较上月上升0.4%，增幅与7月相同。另外数据显示，英国8月对全球贸易逆差扩大至142.45亿英镑的纪录高位，因英国对化学品、机械和纺织品的进口增加。

--英国9月消费者支出增长，主要因食品和服装价格上涨

调查显示，英国消费者9月支出增速为2017年迄今最快，不包括4月复活节旺季购物支出的激增。但9月消费者支出的增长，在很大程度上是反映了脱欧公投后食品和服装价格的上涨。英国零售业联盟(BRC)公布，9月同店零售销售同比增长1.9%，高于8月1.6%的增幅。BRC表示，9月整体销售增速从8月的2.4%略微放缓至2.3%，但依然强于今年至今多数月份。BRC的数据还显示，截至9月的三个月，食品同店销售增长2.5%，而非食品销售仅增长0.5%。

--日本神户制钢承认窜改产品数据以达客户要求规格，股价跳水

日本第三大钢铁生产商--神户制钢此前披露曾窜改数据，以使其产品符合客户所要求的规格。神户制钢周日表示，自2016年9月至2017年8月出货的铝与铜产品中，大约有4%标示不实，伪装为符合客户要求规格。神户制钢表示，这种违规行为牵涉数十名员工，而且可能持续了10年。投资者抛售日本神户制钢股票。

--日本央行誓言维持量化宽松政策，并上调部分地区经济评估

日本央行上调了对该国四个地区经济的评估，得益于强劲的出口、消费者支出以及建筑业活动。这个积极迹象暗示日本整体经济将继续保持健康增长。央行总裁黑田东彦重申了央行保持大规模刺激政策的决心，直到通胀率持续保持在2%的目标水平上方。他还是说由于产出缺口和通胀预期的好转，通胀率可能逐渐加快朝2%的水平上升。

--OPEC秘书长呼吁美国页岩油生产商帮助抑制全球石油供应

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二呼吁美国页岩油生产商帮助抑制全球石油供应，并警告称明年或许有必要采取非常规措施，在中长期内维持市场的平衡。巴尔金都表示，“我们敦促在北美页岩油产区的朋友们，以严肃的态度分担减产的责任，这正是从当前供应推动的特殊周期中体验到的一个教训 。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高逼近21年高位，但神户制钢重挫

日本股市结束三天周末小长假，日经指数周二上涨接近21年高位，因美国经济将持续改善的预期支撑市场人气，但神户制钢股价重挫，此前该公司表示曾经数据造假。日经指数收盘上涨0.6%至20,823.51点，盘中触及两年新高20,823.66点，并进一步逼近21年高位。

--中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升，大盘整体震荡医疗股领涨

中国股市沪综指先抑后扬小幅收升。分析师指出，今日大盘整理下探至3,360点一线，午后震荡回升。受政策利好刺激，医疗板块相对强势，但受期货市场价格暴跌拖累，资源类股票表现则比较疲弱，料近期大盘整体走势仍以震荡为主。沪综指收报3,382.99点，涨8.61点或0.26%。

--香港股市：收高，受电信及地产类股提振

香港股市收高，摆脱美股温和下跌的影响，受电信及地产类股强劲上涨提振。恒生指数涨0.6%，收报28,490.83点；恒生国企指数涨0.3%至11,418.76点。

--欧元反弹升至一周高位，受欧洲央行官员鹰派评论激励

欧元升至一周高位，隔夜欧洲央行一名官员的鹰派评论，促使投资人加码仓位，强化看好欧元区经济展望维持强劲的押注。0827GMT，美元指数跌0.28%至93.416。欧元兑美元涨近0.4%至1.1782美元美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率守在一周低点上方，市场静待政局新动态

西班牙公债收益率持于一周低点上方，因投资者等待加泰罗尼亚独立派领导人的讲话。他可能在此次讲话中要求加泰罗尼亚地方政府宣布独立。西班牙10年期公债收益率最高上涨3个基点，欧洲早盘略微超过1.70%，德国10年期公债收益率持平于0.45%。

--国际油市：原油价格上涨，OPEC称市场正恢复平衡

原油价格上涨，因OPEC称有明显迹象显示市场正恢复平衡，同时在飓风纳特(Nate)过后美国生产仍旧停摆。0830GMT时，美国原油期货报每桶49.75美元，较上日收盘上涨0.17美元或0.34%。布兰特原油期货上涨0.21美元或0.36%，报每桶56.00美元。

--全球金市：黄金价格触及逾一周高位，但美国升息前景遏制上涨动能

黄金价格小涨至逾一周高位，地缘政治紧张局势和美元走软提供支撑，但对于美联储今年再次升息的预期遏制了金价的上涨动能。0832GMT，现货金升0.37%至每盎司1,288.96美元。美国12月期金涨0.49%至每盎司1,291.3美元。

--金属期市：伦铜因美元走贬而小涨，沪镍上涨1%

伦敦期铜继隔夜表现迟滞后周二小涨，因美元走贬；沪铜则下滑。0900GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.23%至每吨6,681美元。LME三个月期镍回落0.82%报每吨10,925美元。(完)