《路透晚报》--10月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--联合国禁止四艘装载朝鲜煤炭的船舶进港，还有四艘待查

联合国安理会禁止了四艘装载朝鲜煤炭的船舶在全球各港口入港，其中一艘还装载有军火。不过美国推迟将其它四艘船舶列入黑名单，等待进一步的调查。据路透周二获得的文件，安理会对朝制裁委员会一致认可了美国的要求，于10月3日将上述“从朝鲜运输违禁物品的船舶”加入黑名单。联合国一位要求匿名的外交官表示，四艘被列入黑名单的船舶以及其它四艘还在接受调查中的船舶，与非法朝鲜煤炭贸易有关。

一名韩国执政党议员称，朝鲜黑客偷走了大量军方机密文件，其中包括韩国和美国在开战时要歼灭朝鲜领导层的行动计划。韩国共同民主党议员Rhee Cheol-hee引述未具名韩国国防部官员称，去年9月黑客从国防部联合数据中心窃取了235GB的军方文件。

--日本8月核心机械订单上升，暗示资本支出升温

日本核心机械订单在8月连续第二个月增加，轻松超越市场预期。资本支出暂露升温迹象，应该可以在本月大选前为首相安倍晋三带来鼓舞。内阁府周三公布的数据显示，8月核心机械订单较前月增加3.4%。这项数据波动性较大，但被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标。8月核心机械订单较上年同期增长4.4%，预期为增长0.8%。

--独家：全球监管机构接近就银行资本要求规定达成一致--消息

银行业和监管机构消息人士表示，全球银行业监管机构接近就资本规定达成最终协议，欧洲和美国将在关键的症结点做出妥协。该规定旨在确保银行业者可承受金融动荡。完成这些监管规定--即巴塞尔III，将标志着全球监管机构致力使银行业者建立更稳定根基长达近10年的努力告一段落。欧洲希望设定的最低标准是70%，美国却希望设为75%。消息人士说，现在看来，协议可能将门槛设定为72.5%。

--特朗普称将制定举措，惩罚把工作外包至海外的企业

美国总统特朗普称他已准备好一套“经济-发展”举措，将惩罚那些把工作岗位跨国外包的企业。在周二刊出的《福布斯》杂志(Forbes)专访中，特朗普说该法案将向企业提供经济激励，奖励把工作留在美国的企业，而对于把工作移至海外的企业则祭出惩罚。“这是胡萝卜与大棒齐出，”特朗普说。“这是为了激励他们留下来，但也许不仅止于此--如果你离开，那么就别轻易地以为你可以把产品卖回美国。”

--美国达拉斯联储总裁称10年期公债收益率偏低不是好兆头

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周二称，希望再次升息前能看到更多通胀上升的迹象，不过长期借贷成本偏低，可能限制利率上升的速度和幅度。“我认为这显示了未来经济增长，”柯普朗在斯坦福大学经济政策研究院称。“我不希望看到我们升息过快，导致收益率曲线倒挂，因为历史显示，收益率曲线倒挂常常是衰退的前兆。”

--俄罗斯或要求美国将驻俄外交人员减至300人或更少--俄新社

俄罗斯新闻社引述俄外交部北美部负责人Georgy Borisenko报导，俄罗斯外交部不排除可能要求美国将驻俄外交人员数量减至300人或更少。莫斯科在7月要求美国将驻俄外交和技术人员数量减少约60%至455人。Borisenko对俄新社说，455人是为了与俄罗斯驻美国的外交人员总数对等，这其中还包括在联合国工作的俄罗斯公民。

--辉瑞考虑出售消费者保健业务，价值约150亿美元

美国药企辉瑞表示，正在考虑出售或剥离旗下消费者保健业务，有可能把该囊括头痛药和唇膏的业务出手，价值约150亿美元，这将改变行业格局。业内专家称，该业务价值可能是营收的四倍，即潜在价值略低于140亿美元，不过两位医疗保健业的银行人士称，辉瑞计划售价至少150亿美元。知情人士说，瑞士食品巨擘雀巢(Nestle)可能是有兴趣的买家之一。另外，还有非处方药制造商及私募股权投资公司也有兴趣。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创21年最高收位，神户制钢连续第二日重挫

日本股市日经指数周三收在21年高位，主要由防御类股领涨，但出口股亦受惠于全球经济成长强劲的利好。日经指数上涨0.3%，至20,881.27点，为1996年12月以来最高收位。东证股价指数涨0.1%，至1,696.81点，为10年来最高收位。神户制钢继上日暴跌22%后，周三重挫18%，该公司周日坦承伪造部分产品数据。

--中国股市：沪综指收升创逾21个月新高，医疗医药板块保持强势

中国股市沪综指小幅收升，创逾21个月新高。分析师指出，今日大盘震荡走高，昨日回调消化部分获利卖压后场内仍存在赚钱效应，对场外资金有一定吸引力。医疗医药板块保持强势，旅游等偏消费个股也有资金青睐，而钢铁、有色、煤炭等周期股走势依旧偏弱。料短线大盘有望继续在震荡中维持偏升走势。沪综指收报3,388.28点，涨5.29点或0.16%。

--香港股市：收盘下跌，因施政报告的地产和税收举措令人失望

香港股市收盘下跌，受地产类股走势大逆转拖累，之前香港特区行政长官林郑月娥发表上任后首份施政报告，其中住房和减税政策令部分投资者失望。恒生指数收盘跌0.4%至28,389.57点；恒生国企指数跌0.1%至11,411.41点。

--汇市：欧元升至两周高位，受加泰罗尼亚独立危机缓解激励

欧元兑美元升至两周高位，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，缓解市场忧虑，另一方面，美元全线走软。0825GMT，美元指数下滑0.21%至93.094，上周曾触及10周高位。欧元兑美元涨0.25%至1.1835美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率下跌，加泰罗尼亚领导人未宣布独立

西班牙公债收益率盘初下跌5个基点，之前加泰罗尼亚地区领导人未正式宣布从西班牙独立出去。据Tradeweb的数据，西班牙10年期公债收益率下跌5个基点至1.64%。10年期西班牙和德国公债收益率之差收窄7个基点至118个基点。

--国际油市：油价因市场收紧迹象小升，但2018年前景更加不确定

油价小升，连续第三日上涨，有迹象显示油市经过多年供应过剩后正在逐渐收紧，不过2018年前景仍不那么确定。0829GMT时，美国原油期货上涨0.09美元或0.18%，至每桶51.01美元。布兰特原油期货上涨0.03美元或0.05%，至56.64美元。

--全球金市：金价在美联储会议记录公布前持稳

金价持稳，美元亦保持稳定。投资者等待美联储上次会议记录，以从中寻找未来利率前景的线索。0831GMT，现货金小涨0.1%至每盎司1,288.80美元。美国12月期金跌0.2%，报每盎司1,291.1美元。

--金属期市：伦敦期铜在四周高位下方盘整，全球经济增长前景带来支撑

伦敦金属小跌，美联储即将公布最近一次会议记录，而中国共产党即将举行十九大，在此之前交易员轧平仓位。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.31%至每吨6,739美元，上日涨1.4%，触及9月11日以来最高位6,760.50美元。(完)