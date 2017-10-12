《路透晚报》--10月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--神户制钢CEO称数据造假可能波及海外市场，政府责成调查

日本神户制钢首席执行长川崎博也表示，该公司篡改数据可能不仅限于日本，现在日本政府责令该公司上报该事件是如何发生的，并解决安全顾虑。这一事件在全球供应链造成恐慌。川崎博也对记者表示，这一造假丑闻让神户制钢的信誉降为“零”。经济产业省责令该公司两周内上报安全检查结果，在一个月内给出篡改数据的原因和防范措施。一名政府高官称，神户制钢的管理人员也参与了对使用在飞机、火车以及汽车上的钢铁产品的数据造假。不过川崎博也表示他目前的首要任务是与客户进行安全核查。

--日本9月趸售物价同比涨幅创九年高位，银行放款余额升幅略放缓

日本9月趸售(批发)物价同比涨幅创近九年高位，因汽油、金属和农产品价格上涨；但这种涨势未必可给始终低迷的通胀带来提振。日本央行发布的数据显示，9月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上涨3.0%，为连续第九个月上扬。另外一项数据显示，9月日本银行放款同比增长3.0%。略低于8月增长3.2%的同比增幅，但仍表明信贷增长情况良好。

--独家：谷歌关联公司Waymo向优步求偿和解金10亿美元--消息

消息人士告诉路透，谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶汽车技术研发分支Waymo要求优步赔偿至少10亿美元，并公开道歉，作为商业机密侵权诉讼和解的条件。消息人士称，Waymo还要求任命一个独立监督员，以确保优步未来不使用Waymo的技术。据消息人士称，优步称这些条件根本没有可能。Waymo要求的确切赔偿金额，以及开出这些条件的时间，尚不得而知。

--IEA月报：2018年全球油市料呈供需平衡，尽管产量上升

国际能源署(IEA)发布月报指出，明年全球原油供给及需求将大致平衡，石油消费增长协助减轻已持续三年的燃料库存过剩，而且也应该会大致抵销掉石油产量的大幅上升。IEA指出，仍预期2017年全球原油需求增加160万桶/日，2018年增幅放缓至140万桶/日。“展望2018年，我们预计四季之中，有三季将大致平衡，同样是基于假设石油输出国组织(OPEC)产量不变，以及天候状况正常，”IEA称。

--法国9月HICP终值较上年同期上涨1.1%，较前月跌0.2%

据法国国家统计局公布的消费者物价调和指数(HICP)终值数据，法国9月消费物价较前月下跌0.2%，与初值一致，较上年同期上升1.1%，亦符合初值。法国国家统计局表示，能源与食品价格上涨，推动HICP同比上升。而包括机票在内的服务成本则下降。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及21年高点，受美股创纪录新高提振

日本股市日经指数周四触及逾20年来的最高位，因美股创纪录新高，以及媒体预测执政党有望在本月晚些时候的大选中胜出。日经指数收涨0.4%，报20,954.72点，盘中一度升至1996年12月以来的最高水准20,994.40点。

--中国股市：沪综指收跌终结四连升，观望情绪上升投资者等待基本面明朗

中国股市沪综指收市小跌，终跌此前四连升。分析师指出，近日A股板块轮动较为迅速，再加上中国9月宏观经济数据即将公布和十九大会议的临近，场内观望情绪上升，大盘呈现窄幅波动走势，成交有所缩减。沪综指收报3,386.1点，跌2.18点或0.06%。

--香港股市：在金融股引领下收高，追随全球股市涨势

香港股市追随全球股市收高，金融股引领涨势，受内地同业升势带动，并帮助缓和了能源股跌势的影响。恒生指数涨0.2%至28,459.03点，恒生国企指数上扬0.8%至11,500.34点。

--汇市：欧元连续第五日上涨来到两周高点，受强劲数据提振

欧元升至两周高点，此前公布的一连串数据表现强劲，令市场越发认为欧洲央行将会在本月稍晚的政策会议宣布缩减庞大刺激政策的计划。0825GMT，美元指数微跌0.08%报92.938，此前一度触及9月26日以来最低位92.827。欧元兑美元涨0.04%至1.1862。

--欧元债市：意大利公债收益率创三周来最低，此前政府赢得信任投票

意大利借贷成本降至近三周来最低，此前该国政府在高度争议的选举人法相关的两项信任投票中赢得胜利，可能对反建制的五星运动不利。意大利10年期公债收益率跌4个基点，至9月25日以来最低位2.13%左右。南欧公债市场表现持续优于欧元区其他地区公债，葡萄牙10年期公债收益率处于2015年12月以来最低水准。西班牙10年期公债收益率跌3个基点，至1.60%。

--国际油市：油价下跌，受美国原油库存上升拖累

油价下跌，因美国原油库存上升，尽管石油输出国组织(OPEC)采取减产举措。0827GMT时，美国原油期货报每桶50.88美元，较上日结算价下跌0.42美元或0.82%。布兰特原油期货报每桶56.55美元，下跌0.39美元或0.68%。

--全球金市：金价触及两周高点，因美元疲软

金价在美元疲软的背景下升至两周以来最高水准，之前美联储公布的9月会议记录显现出对低通胀的担忧。0829GMT，现货金涨0.39%，报每盎司1,296.70美元。美国12月期金攀升0.78%，报每盎1,299美元。

--金属期市：伦敦期铜小升至逾一个月高点，受中国需求支撑

伦敦期铜小升至逾一个月高位，受中国的强劲需求以及美元走软支撑。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.51%至每吨6,834.50美元，守住了上日的温和涨幅，期铜稍早曾触及9月8日以来的最高位6,850美元，而且正在升向9月5日触及的三年高点6,970美元。(完)