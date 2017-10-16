《路透晚报》--10月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2015年9月，黄昏时分的纽约天际线。REUTERS/Carlo Allegri

[重大数据或新闻]

--加泰罗尼亚领导人未表态独立，呼吁中央政府与之对话

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特致信西班牙首相拉霍伊，但并未澄清他上周是否宣布加泰罗尼亚从西班牙独立，为中央政府掌控并直接统治该地区铺平了道路。拉霍伊让普伊格蒙特必须在周一0800GMT之前阐明立场，并称若普伊格蒙特选择独立，马德里可能收回自治权。拉霍伊要求普伊格蒙特明确回答“是”或“否”，任何含混回答都将被视作确认宣布独立。但普伊格蒙特在信中没有直接回答这个问题，只是说双方应该尽快会面，在未来两个月启动对话。据埃菲社(Efe)，西班牙司法部长称这种答复是无效的。

--明年美联储或将升息三至四次--波士顿联储总裁罗森格伦

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美联储可能需要在12月升息，然后在明年升息三至四次，前提是美国失业率持续下滑且通胀上升。罗森格伦表示，如果通胀率达到美联储的目标，同时失业率从目前的16年低位4.2%降至4%以下，那可能是经济或将过热的讯号。罗森格伦表示，为了让通胀率稳定在2%，行动可能必须要过头一些，利率要高于良好经济下应有的水准。

--伊拉克称已占领基尔库克多数地区，遭库尔德地区政府驳斥

伊拉克国有电视台表示，伊拉克政府部队掌控了基尔库克“大多数地区”，包括基尔库克西方的多座油田，但库尔德斯坦地区政府(KRG)驳斥这种说法。伊拉克发生的冲突导致国际油价周一跳涨。

--NAFTA谈判时间紧迫，料将延长谈判回合时程--消息人士

三名知悉情况的消息人士称，重修北美自由贸易协定(NAFTA)的时间所剩无几，随着气氛趋于紧绷，势将延长剩余谈判回合的时程，以便在年底截止时限内完成谈判。有官员私下表示，如果谈判需要延长，可以一直持续到2月底而不会导致太多问题。听过谈判情况简报的人士称，谈判气氛非常紧张，加拿大和墨西哥国内越来越怀疑，特朗普政府是否真的想达成协议。

--日本执政联盟料赢得大选，即便选民并不希望安倍连任--民调

媒体调查显示，日本首相安倍晋三所在执政联盟有望在周日的大选中获得重大胜利，即便近半数选民不希望他留任。日本每日新闻报导称，根据10月13-15日的调查，安倍领导的日本自民党料赢得下议院465个席位中的281至303席，执政联盟伙伴--公明党料将获得30-33席。这将使该执政联盟保住众议院解散前的三分之二“绝对多数”席位。但每日新闻的调查显示，47%的选民不希望看到安倍留任，37%的选民希望他留任。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨10日触及21年新高，大盘股劲扬

日本股市日经指数周一涨至21年新高，因美元兑日圆持稳；指数权重股软银飙涨，因有消息称T-Mobile和Sprint计划合并。日经指数涨0.5%至21,255.56点，为1996年末以来的最高收位。这是该指数连续第10日上涨，创下2015年5月以来的最长上涨期。科技股等其他大型股也吸引买家兴趣，银行类股也录得涨幅。东证股价指数涨0.6%至1,719.18点。

--中国股市：沪综指放量小幅收跌，中小盘股和次新股领跌挫伤市场人气

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘一度冲击3,400点整数关口，但再次无功而返回落，中小盘股和次新股领跌挫伤市场人气。由于目前市场资金偏紧，且数据显示四季度经济难有明显持续改善，料市场在十九大召开前后将持续震荡行情。

沪综指收报3,378.47点，跌12.05点或0.36%，今日上海A股成交额为2,214亿元人民币，较上日1,809亿元增逾两成。沪深300指数收报3,913.45点，跌0.19%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,918.0点，跌0.28%，成交11,470手。沪股通和深股通分别净买入3.64亿元和净买入12.09亿元。

--香港股市：追随亚股涨势收高，接近10年高位

香港股市收高，接近10年高位，跟随亚洲股市一同上涨，受对中国经济成长亮丽预估的提振。恒生指数涨0.8%，报28,692.80点，恒生国企指数收涨0.7%报11,602.92点。

--汇市：欧元下跌，西班牙加泰罗尼亚决定独立期限逼近

继上周录得一个月以来最大周线涨幅后欧元下滑，因交易商获利了结，不过在下周欧洲央行政策会议之前，市场不敢贸然杀跌。加泰罗尼亚决定独立期限逼近以及奥地利的大选结果均带来一定政治不确定性，投资者选择场边观望。0820GMT，欧元兑美元跌0.3%至1.1787。美元指数上涨0.15%至93.229，在上周下跌后缺乏动能。

--欧元债市：西班牙股债市均遭抛售，加泰罗尼亚决定独立期限逼近

西班牙公债遭抛售，因为在政府给定的期限之前数分钟，加泰罗尼亚领导人并未厘清他对独立的态度。西班牙10年期公债收益率上升2个基点，与10年期德债的利差也走阔2个基点。德国10年期公债收益率持平于0.41%，接近最近几周交投区间0.40-0.50%的底部。

--国际油市：油价跳涨，归因美国或恢复对伊朗制裁及伊拉克冲突的担忧

油市上涨，受到对于美国可能重新制裁伊朗以及伊拉克冲突等政治担忧影响，而美国活跃钻机数下降也支撑该国油价。美国总统特朗普拒绝确认伊朗遵守2015年核协议，即便国际观察员予以确认。0821 GMT，布兰特原油期货报每桶57.78美元，较前一交易日涨0.61美元或1.07%。美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.50美元或0.97%至每桶51.95美元。

--全球金市：金价持稳在1,300美元上方，但美元走强打压市场人气

金价持稳在关键心理位1,300美元上方，受对于伊朗的担忧提振，但美元走强打压市场人气。0827 GMT，现货金持平在每盎司1,304.67美元；美国12月期金涨0.18%至每盎司1,306.9美元。

--金属期市：伦铜突破7,000美元触及三年高位，受益于中国经济表现强劲

伦敦期铜三年来首次突破7,000美元，受益于中国制造业获利改善，表明这个全球最大金属消费国的经济表现强劲。0822 GMT，LME期铜上涨2.59%，报每吨7,060美元，稍早触及2014年8月以来最高水准7,111.50美元。沪铜劲升3.1%至55,090元人民币(8,364美元)，这是2013年2月以来最高点。(完)