《路透晚报》--10月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2011年9月，俄罗斯克拉斯诺雅茨克郊外叶尼塞河河畔的针叶林秋景。REUTERS/Ilya Naymushin

[重大数据或新闻]

--英国9月通胀率创五年半高位，加大央行下月升息的可能性

官方数据显示，英国9月通胀率升至逾五年最高水准，这可能加大英国央行下月升息的可能性。英国统计局周二称，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.0%，与路透访问的经济学家的平均预估一致，并创下2012年4月以来的最大同比升幅。英镑兑美元在数据公布后下跌，但很快悉数收复失地。英国9月生产者物价指数(PPI)产出物价较上年同期上升3.3%，符合预估。

--美国不排除最终与朝鲜直接对话的可能性--副国务卿

美国副国务卿沙利文表示，美国并未排除最终与朝鲜直接对话的可能性。几个小时之前，朝鲜警告称核战争可能随时爆发。沙利文在东京与日本官员会谈后表示，“我们的重点是用外交手段解决这个由朝鲜引发的问题；然而若外交手段失败，我们与日本、韩国等盟友必须为最坏的情况做好准备。”

--高盛认为伊朗紧张局势对全球石油供应带来长期威胁

高盛称，尽管与伊拉克的僵持可能令库尔德斯坦地区石油产出面临风险，但对于全球供应而言，美国和伊朗的紧张局势仍然是更大、更长期的威胁。由于伊拉克冲突升级威胁供应，而且美国和伊朗之间出现政治紧张局势，油市再现风险溢价，推高全球油价。

--澳洲央行10月会议记录：不会急于跟随海外央行升息

澳洲央行认为没有必要跟随海外央行升息，指出国内物价压力依然温和，同时家庭债务负担沉重。澳洲央行10月会议记录显示，决策委员会不会急于追随其他央行的紧缩脚步。会议记录显示，澳洲央行还软化了反对澳元走高的措辞，对经济前景的看法谨慎乐观。

--瑞士央行总裁乔丹称将继续致力于宽松货币政策

瑞士央行总裁乔丹对该国广播公司SRF称，继续致力于当前的宽松性货币政策，尽管瑞郎面临的上行压力减弱以及全球经济形势改善。乔丹表示，其它央行在考虑将政策正常化之时，应该逐步推进。

--新加坡9月出口同比意外下滑，电子产品出口近一年来首降

新加坡9月出口意外较上年同期减少，为五个月来首见同比下滑，因电子产品出口近一年来首次下降。新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，9月国内非石油出口同比减少1.1%，为4月减少0.6%以来的首度下降。这与分析师原本预估的增长12.7%形成鲜明对比。9月出口经季节调整后较上月减少11.0%，创2016年6月下降13.0%以来的最大降幅。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨第11日，投资者预计安倍将赢得大选

日本股市日经指数周二实现连续第11个交易日上涨，盘中走势震荡，日圆持稳给出口类汽车商带来支撑，而对执政党联盟将在本月稍后选举中获胜的预期继续支撑人气。日经指数收涨0.4%至21,336.12点，为1996年11月以来最高，连续第11个交易日录得涨幅，为2015年5月以来最长连涨。东证股价指数上升0.2%至1,723.37点。

--中国股市：沪综指续小幅收跌，十九大临近观望氛围浓厚成交明显萎缩

中国股市沪综指继续小幅收跌。分析师指出，继昨日释放部分风险后，今日大盘下跌动能有所减弱，指数全日窄幅震荡，家电板块走势偏强，而资源类股领跌；中共十九大明日就将召开，场内观望氛围浓厚，成交量萎缩明显，料短期大盘走势将保持相对稳健。沪综指收报3,372.04点，跌6.43点或0.19%；今日上海A股成交额为1,625亿元人民币，较上日2,214亿元减近三成。

--香港股市：恒生指数收平，观望中共十九大及中国第三季GDP数据

香港股市收盘持稳，交投偏淡，恒生指数在10年高点附近盘旋，投资人等待本周的中共十九大开幕及中国第三季经济数据。恒生指数收盘持平，报28,697.49点，恒生国企指数跌0.3%，至11,568.31点。

--汇市：美元走坚，市场臆测立场更鹰派的人士或成为下任FED主席

美元指数升至一周高位，受益于美国公债收益率(殖利率)上升。此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储(FED)主席人选。美元指数一度上涨0.25%至93.527，为10月10日以来最高。0821GMT，美元指数涨0.09%报93.395；欧元/美元下跌0.2%至1.1771美元，盘中触及一周低点1.1755；美元兑日圆近持平于112.14。

--欧元债市：公债收益率由升转跌，德国10年期公债收益率跌至五周低点

欧元区公债收益率盘初由一个月低点小幅上升，投资人评估美联储下任主席或许较叶伦更为鹰派的可能影响。盘初，德国10年期公债收益率上升约一个基点至0.38%，其他欧元区债券收益率亦脱离周一低点小幅上升。但随后德国10年期公债收益率转跌至五周低位0.368%，因市场认为欧洲央行削减刺激措施可能将历时较长，这一看法持续支撑欧元区债市，其他欧元区公债收益率也下挫。

--国际油市：风险溢价回归支撑油价，因伊拉克冲突及美国伊朗关系紧张

油市再次出现风险溢价，提振全球指标油价，因伊拉克冲突升级威胁供应，且美国和伊朗关系也出现紧张迹象。0825GMT时布兰特原油期货涨0.42%，报每桶58.06美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.46%报每桶52.11美元。

--全球金市：金价下跌，因美元延续涨势

黄金价格下跌，因美元走强而承压，但围绕中东和朝鲜半岛地缘政治紧张局势的担忧，限制了金价的进一步跌势。0827 GMT，现货金下滑0.31%至每盎司1,290.05美元。美国12月期金下滑0.83%至1,292.20美元。

--金属期市：伦敦期铜由三年高点下滑，受美元走强影响

伦敦期铜由三年高点下滑，美元走强激发获利了结卖盘，但市场对中国经济前景的乐观信心回升，为铜价提供支撑。0830 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.65至每吨7,088美元。上海期交所期铜上扬1.9%至每吨55,120元人民币(8,332美元)，稍早触及2013年2月以来最高位55,910元。(完)