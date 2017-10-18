《路透晚报》--10月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2017年10月5日，法国马赛，Fos-Lavera石油设施附近海域黄昏时分停泊的一艘油轮。REUTERS/Jean-Paul Pelissier

[重大数据或新闻]

--英国薪资涨幅虽再度落后通胀，但无碍英国央行升息预期

官方数据显示，英国薪资涨幅再度落后于通胀，但相关数据可能巩固投资人对于英国央行很快将进行10年来首度升息的预期。数据同时显示，6月至8月间的失业率持平于42年低点4.3%，这也是英国央行认为薪资可能很快会加速上涨的原因之一。截至8月的三个月，包括奖金在内的员工总收入同比增长2.2%，截至7月的三个月增幅亦微幅上修至成长2.2%。9月通胀率触及3%，为逾五年来最高水平。

--欧洲央行总裁德拉吉称，低利率为改革提供了机会窗口

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，宽松的货币政策给欧洲区政府实施促增长所需的改革提供了一个机会窗口。德拉吉称，欧洲央行的研究未发现有力证据显示高利率会带来更多改革，低利率往往能促进改革，因为低利率能营造一个更好的宏观经济环境。此外，欧洲央行管委韩伟森对德国商报表示，鉴于民众对经济的看法更为乐观，欧洲央行应该考虑小幅调整购债措施。

--日本央行审议委员樱井真称无需采取过度措施来实现物价目标

日本央行审议委员樱井真反驳了需要进一步放松货币政策的观点，称央行不应当采取不必要的措施来加快实现2%通胀目标的时间。这与另一名审议委员在9月会议上的说法大相迳庭，当时该委员呼吁祭出更为强力的措施，以协助通胀达成央行的2%目标。樱井真表示，现在考虑改变央行购买资产的规模为时过早；不应改变2%的通胀目标，因为其他央行也以此为目标，且该目标助益汇率稳定。

--高通要在中国狙击苹果，漫漫诉讼路不易走

高通想要击中苹果的要害：在中国的iPhone销售。中国是苹果在全球最大的市场之一，苹果的多数旗舰手机都在中国生产。法律专家称，高通从司法途径下手，申请禁止苹果最重要产品iPhone的生产和销售，可能让全球的iPhone供应陷入瘫痪。但许多人认为高通要达到这个目的也不太容易。知识产权律师称，相反高通可能会通过旷日持久的诉讼使苹果受挫，以在双方的专利费纠纷中取得优势。

--华尔街大型银行业绩胜过分析师预期，尽管债券交易业务低迷

华尔街大型银行高盛和摩根士丹利公布的业绩好于分析师预期，一系列产品和服务的获利取得增长，尽管整个行业的债券交易业务都在下滑。高盛私募股权投资业务助力获利胜过预期，摩根士丹利的财富管理业务营收和利润率创纪录。两家银行都公布，投资银行业务营收较上年同期上升，费用收入比也得到较好控制。顶级银行的高管曾经表示，业务多样化能够抵消某一领域出现的暂时性疲弱，控制成本可进一步支撑获利。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小升并创12日连涨，神户制钢续跌

日本股市日经指数周三小涨，连续第12日收高，投资者押注周末选举会带来政治稳定和宽松货币政策的延续。日经指数收涨0.1%，创出21年新高21,363.05点。东证股价指数略收高0.1%，报1,724.64点。神户制钢跌3.1%，在上日上扬后重启跌势。该股自数据造假丑闻曝光后，本月已跌逾39%。

--中国股市：沪综指小幅收涨结束二连跌，十九大开幕观望气氛仍未散

中国股市沪综指收市小涨结束二连跌。分析师指出，中共十九大今日召开，投资者观望气氛仍旧浓厚，在大盘蓝筹股的护盘下，全日股指维持窄幅波动，成交仍维持低位水平。沪综指收报3,381.79点，升9.75点或0.29%，全日波幅仅12个点；今日上海A股成交额为1,940亿元人民币，上日为1,625亿元。沪深300指数收报3,944.16点，涨0.79%。

--香港股市：恒指收盘微涨，地产股涨势抵消资源股下跌

香港股市收盘微涨，部分中资股受中共十九大开幕的提振上涨。恒生指数涨0.1%至28,711.76点，恒生国企指数涨0.5%至11,621.95点。各大板块涨跌互见，地产开发商类股上扬，但被资源类股疲势抵消。

--汇市：美元小涨，等待美联储主席人选及税改进展的消息

美元小幅上涨，投资者等待有关美国总统特朗普可能任命一位立场偏鹰派的人选担任美联储下任主席，以及有关美国税改计划进展的更多消息。0828GMT，美元指数涨0.12%报93.60，延续从周五所及的两周半低点92.749反弹的走势。欧元兑美元在窄幅区间内波动，持平于1.1757。

--欧元债市：意大利公债收益率跌至五周低点，市场关注ECB官员讲话

意大利公债收益率跌至五周低点，领跌欧元区公债收益率，投资者关注欧洲央行官员讲话，以在下周欧洲央行会议前了解欧洲央行官员的最新想法。意大利10年期公债收益率下滑1个基点至五周低点1.988%。政治不确定性降低，在过去一周提振市场对意大利公债的需求。德国公债收益率亦小跌，交投在0.36%。其它欧元区公债收益率盘初变动不大。

--国际油市：油价上涨，受美国库存下滑及中东紧张局势推动

油价上涨，美国原油库存下滑带来提振，市场亦担心中东紧张局势导致供应中断。0804 GMT，布兰特原油期货报58.21美元，较上日收盘涨0.33美元或0.57%。西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶52.05美元，涨0.17美元或0.33%。

--全球金市：金价下滑，因美联储下任主席可能偏鹰派的臆测带动美元走强

金价下滑，因市场臆测美联储下任主席的政策主张可能偏鹰派，这推动美元走强。0800GMT，现货金下跌0.1%至每盎司1,283.16美元。周二曾触及一周低点1,281.31美元。美国12月期金下跌0.1%报每盎司1,285美元。

--金属期市：伦敦期铜近持平，市场聚焦中共十九大

伦敦期铜自本周稍早触及的三年高点下滑，但受到需求稳健增长预期的支撑。市场关注中国中共十九大的政策宣示。0826GMT，LME期铜上涨0.04%，报每吨7,030美元。沪铜下跌0.94%，至每吨54,890元人民币(8,291美元)。(完)