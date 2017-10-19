《路透晚报》--10月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2016年1月，巴黎，埃菲尔铁塔黄昏剪影。REUTERS/Charles Platiau

[重大数据或新闻]

--加泰罗尼亚扬言议会可能表决独立议题，政府拟暂停自治权

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周四表示，若中央政府未与加泰罗尼亚召开会谈，地方议会可能就正式宣告自西班牙独立进行表决。西班牙首相办公室称，政府周六将启动宪法第155条，暂停加泰罗尼亚地区的政治自治。受最新情势发展影响，西班牙股债市下跌。

--英国9月零售销售意外大降，拖累第三季表现创2013年以来最弱

英国9月零售销售意外大幅放缓，拖累季度增速降至2013年以来最低，这表明在英国央行接近进行10年来首次升息之际，消费者需求仍存不确定性。英国9月零售销售较前月减少0.8%，逆转8月跳涨之势，低于路透调查中所有分析师的预估。第三季零售销售较上年同期增长1.5%，为2013年第二季以来最低增幅。

--新西兰第一党宣布支持工党组建政府

新西兰第一党党魁彼得斯(Winston Peters)宣布支持工党组建政府。这将使工党党魁阿德恩(Jacinda Ardern)成为新西兰第三位女总理。新西兰9月23日的大选没有任一政党获得多数席位。受该消息影响，新西兰元挫跌至四个半月低点。

--丰田汽车等业者称，神户制钢所铝制零部件安全无虞

多家日本汽车制造商证实，神户制钢所生产的铝制零部件符合安全标准，缓解了神户制钢所资料造假恐危及产品安全的疑虑。丰田汽车、本田汽车以及马自达表示，旗下汽车所使用、由神户制钢所直接供应的铝生产的车盖及其他外部零件安全无虞。这带动神户制钢所股价今日收涨6.65%。

--日本9月出口增速放缓，但增长趋势未变

官方公布的数据显示，日本9月出口增速三个月来首次放缓，表明海外需求可能暂时放慢。日本9月出口较上年同期增加14.1%，低于分析师预估的增加14.9%，且不及8月所创的近四年最高增幅18.1%。经济分析师预期日本出口将开始加快脚步增长，因年底购物旺季来临前商品需求上升，且疲弱日圆增加出口竞争力，进而应能支持经济增长。

--韩国央行维持利率不变，上调经济增长展望

韩国央行维持利率不变，但上调了增长展望，并对经济前景持乐观看法，这增加了未来数月升息的可能性。央行政策委员李一衡投票反对维持利率不变，这是自2011年9月以来首次有反对票。央行将今年经济增长的预估从之前的2.8%上调至3%，同时还将通胀率预估从1.9%上修至2%。央行总裁李柱烈称，得益于出口强劲且民间消费复苏，今明两年韩国经济料将步入更强劲的增长轨道。

[市场摘要]

--日本股市：连续13日收涨，持续时间为1988年以来最长

日本股市日经指数周四连续第13个交易日收涨，触及21年新高，并创下自1988年以来最长连续上涨，因全球股市涨势和日圆走软激励投资人。日经指数收涨0.4%，报21,448.52点；盘中最高触及21,503.85，为1996年以来最高。

--中国股市：沪综指收跌至逾半个月新低，经济数据不及预期周期股领跌

中国股市沪综指收跌至逾半个月新低。分析师指出，今日经济数据不及市场预期，大盘震荡下跌，投资者情绪仍谨慎，场内交投相对低迷。盘中防御类个股和绩优蓝筹股走势偏强，医疗健康、保险，白酒、交通物流等板块上涨，而周期股依然疲弱。沪综指收报3,370.17点，跌11.62点或0.34%，此前收盘低点为2017年9月29日的3,348.94点。

--香港股市：恒指收挫1.9%创两个月最大单日跌幅，受累于地产股下滑

香港股市创下逾两个月来最大单日跌幅，投资者卖出地产股，数据显示中国经济第三季增速稍稍放缓，亦打击市场人气，投资者对汽车及电信等近期涨多板块了结获利。恒生指数收跌1.9%，为8月中旬以来最大单日降幅，收报28,159.09点。

--汇市：欧元削减涨幅，关注加泰罗尼亚局势

加泰罗尼亚局势最新发展，令欧元/美元由三日高点1.1822回落。0831GMT，美元指数小涨0.14%报93.496。欧元兑美元微跌0.06%至1.1780。英国公布疲软零售销售数据后，英镑/美元触及一周低位1.3126。

--欧元债市：西班牙债券收益率由跌转升，受加泰罗尼亚情势影响

西班牙公债收益率上升，加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特未理会最后通牒，表示如果马德里不与加泰罗尼亚进行磋商，那么加泰罗尼亚地区议会可能会对正式宣布独立进行表决。西班牙10年期公债收益率扳回早盘跌幅，最新报价为当日涨近2个基点，至1.65%。德国10年期公债收益率跌至日低0.37%。

--国际油市：油价下跌，尽管美国市场趋紧且预计OPEC将延长减产

油价转而下跌，尽管石油输出国组织(OPEC)料将延长减产，中东紧张局势且飓风导致美国产量下降。0824 GMT，布兰特原油期货报每桶57.43美元，跌0.72美元或1.24%。美国原油期货报每桶51.36美元，下跌1.35%。

--全球金市：金价触及逾一周低位，因美元走坚

金价触及逾一周最低，因美元在美国公债收益率上升的提振下持坚。投资者关注美联储下任主席的人选问题。0827GMT，现货金小涨0.17%至每盎司1,283.80美元，盘中触及10月9日以来最低的1,276.22美元。美国12月期金略涨0.15%，至每盎司1,285.20美元。

--金属期市：伦铜小跌，稍早中国发布一系列符合预期的宏观经济数据

伦敦期铜小跌，之前中国公布一系列符合预期的经济数据，暗示经济增速有所放缓。0830GMT，LME期铜小跌0.27%，报每吨6,971美元。沪铜收低0.5%，至每吨54,620元人民币。(完)