《路透晚报》--10月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月17日，法国Orvault秋季红叶掩映下的教堂尖顶。REUTERS/Stephane Mahe

[重大数据或新闻]

--西班牙副首相：若中央获准接管加泰罗尼亚，地区领导人权力尽失

西班牙副首相萨恩斯(Soraya Saenz de Santamaria)周一表示，一旦议会参议院批准启动第155条款，允许中央政府直接接管加泰罗尼亚地区，那么加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)将丧失所有权力，并将停止收到薪水。萨恩斯在接受电台采访时称，在参议院批准对加泰罗尼亚地区的接管后，马德里当局可能暂时任命一位代表来管理该地区。参议院预计将在周五投票通过相关举措。

--来宝集团同意把油液业务售予维多，预警第三季亏损12亿美元

陷入困境的来宝集团同意把油液业务出售给维多公司，获得约5.8亿美元的现金收益，这是其减债策略的一部分。来宝警告称，截至9月的三个月，总净亏损为11至12.5亿美元，指因非现金亏损以及基本交易的结果。总部位于香港的来宝集团2015年2月陷入危机，当时研究机构Iceberg Research质疑其帐户，来宝后来又因大宗商品价格下跌而遭受挫折。

--英国10月家庭财务状况指数升至6月以来最高--IHS Markit

调查显示，英国家庭对财务状况的担忧为6月来最轻，尽管英国央行未来可能加息，且家庭仰赖借款来弥补薪资收入的减少。金融数据公司IHS Markit公布，10月家庭财务状况指数从9月的42.8升至43.8，为6月以来最高，说明该指数自第三季创下的2014年以来低点反弹。

--日本东芝计算出售芯片业务相关税赋后，本财年料亏近10亿美元

处境艰难的日本电子业巨头东芝表示，计算出售芯片业务相关税赋之后，预计本财年将净亏近10亿美元。4月时东芝将芯片业务分拆出来，为出售铺路。东芝称，分拆时的税赋是以要转让业务当时的资产和负债为基础计算的。东芝称，由于税赋的影响，预计截止3月财年将亏损1,100亿日圆(9.7亿美元)，而不是此前预估的获利2,300亿日圆。该公司维持财年营收及其他获利预估不变。

--美国参议院共和党领袖及白宫致力于年底前提出税改议案

美国参议院共和党领袖和白宫预算主管表示，希望在年底前就共和党的税改方案采取行动；同时他们对为大幅减税买单的选项持开放态度。白宫官员表示，特朗普与共和党众议员周日举行一场电话会议，当中讨论了税改问题。特朗普亦料将在周二前往国会山，与共和党参议员共进午餐讨论政策，其中税改计划是首要议题。

--澳新银行与监管当局在最后一刻就利率操纵案达成和解

澳新银行(澳盛银行,ANZ)在最后一刻与澳洲证券和投资委员会(ASIC)达成协议，就涉嫌操纵银行票据掉期利率一案相关法律诉讼达成和解。该行称，将在两天内发表更为详尽的声明，待协议取得更多进展。该协议有可能令澳新银行面临来自股东的集体诉讼，同时也将澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)和澳洲国民银行拉入聚光灯下。这些银行也面临类似指控，指称他们操纵了用于为金融产品定价的指标利率。

[市场摘要]

--日本股市：安倍胜选提振日经指数上涨1.1%，日股录得第15日连涨

日本股市日经指数周一触及21年高位，连续第15个交易日录得涨幅，日本首相安倍晋三执政联盟周日大选大获全胜后日圆下滑，从而提振股市。日经指数收高1.1%，至21,696.65点。

--中国股市：沪综指续小幅收升，政策利好预期提振十九大概念股走强

中国股市沪综指继续小幅收升。分析师指出，今日大盘蓝筹股整体走稳，场内题材股重新活跃；基于对十九大后的政策利好预期，十九大相关概念股表现较好。预计大盘将保持震荡上升格局，不排除沪综指再次挑战3,400点大关。沪综指收报3,380.70点，涨2.05点或0.06%；今日上海A股成交额为1,641亿元人民币，上日为1,547亿元。沪深300指数收报3,930.80点，涨0.10%。

--香港股市：收盘下跌，地产及金融股疲软不振

香港股市下跌，由银行及地产股领跌，因担心中国经济成长放缓；中国政府出台的房地产调控正损及地产销售。恒生指数收盘下跌0.6%至28,305.88点；国企指数亦下跌0.6%至11,491.07点。

--汇市：美元/日圆触及三个月高位，因安倍赢得日本大选

美元兑日圆触及三个月高点。投资者押注，日本执政党大选获胜将使得超宽松“安倍经济学”政策持续，而该政策一直令日圆承受下行压力。0820GMT，美元指数涨0.22%报93.905。美元兑日圆涨0.22%至113.75日圆。

--欧元债市：公债收益率下跌，安倍赢得日本大选巩固该国超宽松货币政策

欧元区借贷成本下降，因日本首相安倍晋三领导的执政联盟在提前大选中获胜，为日本继续实施超宽松货币政策打开绿灯。指标德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.43%，自约一周高点0.46%回落。西班牙债券表现略微落后。

--国际油市：油价小涨，因供应收紧的同时需求强劲

油价上涨，受中东供应忧虑影响。亚洲需求持续上升的同时，美国市场的供应显示出更多收紧迹象。0822 GMT，布兰特原油期货涨0.06美元或0.1%，报每桶57.81美元。美国原油期货涨0.3美元或0.58%，报每桶52.14美元。

--全球金市：现货金触及逾两周低位，因日本大选结果推升美元兑日圆

黄金价格跌至逾两周最低位，因美元兑日圆攀升到三个月高位。日本执政党在周日选举中大胜，为日本维持更长时间的超宽松货币政策打开大门。0825GMT，现货金跌0.44%，报每盎司1,275.11美元。美国12月期金跌0.3%，报每盎司1,276.7美元。

--金属期市：伦铜小涨，受助于中国经济增长期望

伦敦期铜与其他金属一道攀升，此前中国当局确认该国经济有望实现官方增长目标，即便是楼市降温。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.46%至每吨6,984美元。沪铜跌0.57%，收报每吨54,390元人民币。(完)