《路透晚报》--10月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年9月28日，上海，外滩景区的游客。REUTERS/Aly Song

[重大数据或新闻]

--欧元区10月民间部门增长放缓，但仍维持强劲--PMI

周二公布的一项调查显示，欧元区10月民间部门增速大大慢于预期，但仍保持强劲，即便企业涨价力度创下逾六年最大。10月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值从9月的56.7降至55.9，仍远高于50荣枯分界线。

--德国10月民间部门订单激增，暗示第四季经济表现强劲--PMI

调查显示，德国民间部门10月新订单增速创六年半最快，意味着这个欧洲最大经济体第四季开局强劲。不过Markit德国10月综合PMI略为下滑，10月初值从前月的57.7降至56.9。“尽管10月综合PMI初值略微下跌，但基本面依然强劲，经济强劲增长动能将持续至年底收官阶段，”IHS Markit首席经济学家Phil Smith称。

--新西兰新政府将评估和改革央行法案，可能将“就业”加入政策目标

新西兰候任总理阿德恩表示，她领导的新一届工党政府计划对央行法案进行评估和改革，可能在原有的“通胀”之外再加入“就业”作为央行政策的两个目标。工党希望央行在制定政策时不要仅着眼于通胀，还有要有一个全面的就业目标，与美国和澳洲的做法相一致。

--日本10月制造业PMI初值下降，显示最终需求有所降温

一项民间调查初值显示，日本10月制造业活动扩张速度较前月放缓，因产出和新订单增速减缓，凸显出最终需求有所降温。10月经季节调整的Markit/日经日本制造业PMI初值降至52.5，9月终值为52.9。该指数连续第14个月高于50的荣枯分水岭。

--韩国将收紧多套住宅业主的抵押贷款规定，以遏制过度举债

韩国政府表示，将针对拥有多套住房的业主采取新的抵押贷款限制措施，以制止过度举债。家庭债务不断增加，令人担忧可能导致经济面临冲击。从2018年开始，针对申请第二套房抵押贷款的借款人的贷款限制将会收紧，贷款机构在评估他们申请新贷款时的信用状况时，需要把借款人现有债务的本金余额纳入考虑。

--欧盟监管机构搜查戴姆勒和大众办公室，扩大反垄断调查

欧盟和德国反垄断官员周一搜查了戴姆勒和大众办公室，扩大对其涉嫌垄断的调查。戴姆勒和大众发言人表示，调查人员周一搜查了戴姆勒办公室，并检查了大众沃尔夫斯堡总部以及奥迪在英戈尔施塔特办公室的文件。欧盟执委会拒绝提供有关其调查的详细信息，仅表示其已“关注到多家德国车企或许违反了欧盟的反垄断规定，即禁止企业结成垄断联盟和从事限制性商业行为”。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨16天，受对大型股的买兴支撑

日本股市日经指数周二连续第16天上涨，创最长连涨纪录，受对大型股的买兴支撑，但安川电机挫跌，因投资者对该公司不佳的财测感到失望。日经指数上涨0.5%，报21,805.17点，该指数盘中有部分时间在平盘下方游走。

--中国股市：沪综指连三日收升，指标股走势稳健券商股领涨

中国股市沪综指连三日收升。分析师指出，今日大盘全日窄幅震荡，个股跌多涨少，受三季报密集公布影响，部分业绩不及预期的个股走软拖累大盘。不过指标股的稳健走势令指数表现平稳，券商股领涨，料后市仍将维持较低的成交量水平，大盘指数以震荡为主。沪综指收报3,388.25点，涨7.55点或0.22%；今日上海A股成交额为1,784亿元人民币，上日为1,641亿元。沪深300指数收报3,959.40点，涨0.73%。

--香港股市：恒指下跌，市场显出流动性趋紧迹象

香港股市下跌，有迹象显示市场流动性趋紧，一些分析师将此归于美国料将在年底前再度升息。恒生指数下跌0.5%，收报28,154.97点。恒生国企指数下跌0.7%至11,405.55点。今日港股几乎所有类股都下滑。

--汇市：新西兰元跌至五个月低位，受工党政府新政策影响

新西兰元成为G10主要货币中波动最为剧烈的一个，跌至五个月低位，此前即将上任的工党政府概述了其偏左倾政策。0842GMT，美元指数跌0.14%报93.804。新西兰元跌0.4%至0.6937美元。新西兰新政府重申了对于减少移民、上调最低薪资以及禁止外国人购买当地住房的承诺，投资者认为这些政策对外来投资及移民不利。

--欧元债市：德债收益率逼近两周高位，数据料巩固对ECB削减QE的预期

欧洲指标公债收益率逼近两周高位，接下来即将公布的经济数据有望进一步令投资者相信，欧洲央行正在策划对其超宽松货币政策做出改变。德国10年期公债收益率上升1个基点至0.45%，略低于周一所及两周高位0.46%，大大高于10月17日所及五周低位0.35%。所有其他欧元区债券收益率日内都上涨了1-2个基点。

--国际油市：油价小跌，尽管伊拉克石油出口下滑且美国石油库存料续减

油价由涨转跌，尽管石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克的石油出口下降，且美国商业石油库存料继续减少。0829 GMT，布兰特原油期货跌0.2美元或0.35%，报每桶57.17美元。美国原油期货跌0.10美元或0.19%，报每桶51.80美元。

--全球金市：金价基本持平，市场等待美联储主席人选决定

金价横幅波动，投资者为下任美联储主席提前出炉的可能性做准备。0831GMT，现货金跌0.28%，报每盎司1,278.08美元。美国12月期金跌0.1%，报每盎司1,279.6美元。

--金属期市：新的买盘推高沪铜，美元走软促使投资者买进LME期铜

中国期铜受到新一波买盘推升，上涨逾2%。交易员表示，美元走软促使投资者买进伦敦金属交易所(LME)期铜。0833GMT，LME期铜涨1.21%，报每吨7,089美元。沪铜涨1.65%，收报每吨55,480元人民币。(完)