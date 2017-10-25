《路透晚报》--10月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月24日，法国Biarritz海上日落景观。REUTERS/Regis Duvignau

[重大数据或新闻]

--英国第三季经济成长意外加速，巩固升息预期

周三公布的数据显示，英国第三季经济增长意外加速，有望巩固市场对于英国央行将在下个月升息的预期。英国国家统计局称，第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，快于第二季的0.3%。路透所调查分析师的预估为增长0.3%。庞大的服务业是英国第三季经济扩张的主要推动力量。不过制造业也有贡献，受汽车生产反弹推动。

--独家：庞巴迪舍中国就空客，因加拿大政府担心技术和岗位外流

据五位了解情况的消息人士透露，加拿大政府鼓励该国交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)就C系列客机与空中客车(空中巴士/Airbus)结盟，阻碍了与中国投资人进行合作的可能性。据消息人士称，加拿大总理特鲁多的政府把庞巴迪引向空客，是一次深思熟虑后的冒险。这样不仅帮助庞巴迪挽救了一个重要的产品，还可能解决与美国正在发酵中的贸易争端，但却可能破坏为改善中加经贸关系而做出的努力。

--GIP与中投公司等以37亿美元收购再生能源业者艾贵能源

亚洲最大独立再生能源公司艾贵能源(Equis Energy)表示，公司同意以37亿美元卖给Global Infrastructure Partners(GIP)以及包括中国投资有限责任公司(中投公司)在内的投资方。这些买家也将承担13亿美元的债务。

--高盛计划增加私募股权投资，以抵消交易业务下滑--消息

三位知情人士对路透表示，高盛集团正在增加私募股权投资活动，追寻那些规模较小、但成长较快的目标，这是其抵消交易业务下滑的广泛计划的一部分。上述人士表示，高盛的投行部门目前正在考虑近期使用高盛的自身资金，给为数不太多的小型、但前景看好的公司提供融资。这一目标旨在复制高盛过去对优步等科技公司早期投资所取得的成功。

--澳洲第三季通胀意外逊于预期，央行加息或遥不可期

澳洲第三季消费者物价指数(CPI)增幅不及预期，核心通胀几乎连续两年低于目标水准，投资者因此进一步降低对该国央行未来数月加息的预期。澳洲统计局公布，第三季CPI增长0.6%，第二季仅增长0.2%。该数据不及市场预期的增长0.8%，蔬菜、汽油和电信产品价格均下滑。

--LG显示器第三季获利超预期，预计第四季面板出货量上升

韩国LG显示器公布第三季营业利润猛增约80%，超过市场预期，得益于面板价格复苏，且假日季来临手机需求旺盛。该公司7-9月当季营业利润为5,860亿韩元(5.19亿美元)，汤森路透I/B/E/S调查中15位分析师平均预估为5,670亿韩元。该公司还预计，第四季面板需求料将上升。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低中止16连涨，投资者获利了结

日本日经指数周三收低，17个交易日内首次下跌，交投震荡，投资者对创下连涨天数纪录的升势进行获利了结，不过美国公债收益率上升支撑了金融股。日经指数收低0.5%，报21,707.62点。东证股价指数下跌0.3%至1,751.43点。

--中国股市：沪综指收升至近22个月新高，场内观望氛围仍浓成交量能有限 中国股市沪综指收升至近22个月新高，连四日上涨。分析师指出，今日大盘在环保、上海自由港等热点带动下震荡走高，但成交量能未见有效放大。由于19大后政策面将有新的变化，因此场内资金提前布局，或为大盘带来结构性行情。沪综指收报3,396.90点，涨8.65点或0.26%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，今日上海A股成交额为1,598亿元人民币，上日为1,784亿元。沪深300指数收报3,976.95点，涨0.44%。

--香港股市：收盘上涨，受中资企业股价上涨提振

香港股市上涨，受在香港上市的内地企业强劲上涨支撑。中共公布了新一届中央政治局常委名单。恒生指数收盘涨0.5%至28,302.89点，恒生国企指数涨0.8%至11,493.30点，多数类股均上涨。

--汇市：美联储主席人选消息支撑美元，疲弱通胀数据打击澳元

美元兑日圆持于三个月高位附近，有报导称美国共和党参议员倾向于支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席，这给美元以支撑。0830GMT，美元指数涨0.15%，报93.915。美元兑日圆微跌0.04%，报113.865日圆。澳元在主要货币中波动最大，兑美元跌0.8%至0.7713，此前澳洲公布的通胀数据疲弱。

--欧元债市：公债收益率守在一周高位附近，ECB会议前将有德债标售

欧元区公债收益率自一周高位下跌，此后德国将标售10年期公债，此次标售将成为欧洲央行一关键会议前市场人气的指标。德国10年期公债收益率小跌至0.47%，较本周稍早触及的两周高点0.48%仅低1个基点。其他大多数欧元区公债收益率也小跌。德国发债机构将标售30亿欧元10年期公债，市场需求将给出有关投资者对周四货币政策决定预期的信号。

--国际油市：油价小跌，此前沙特承诺终结供应过剩局面

油价小幅下跌，此前全球最大的石油出口国沙特称，决心终结供应过剩局面。0835GMT，布兰特原油期货小跌0.14美元或0.24%，报每桶58.19美元。美国原油期货小跌0.22美元或0.44%，报每桶52.25美元。

--全球金市：金价小跌，受股市及美元上涨的打压

金价小跌，受到股市及美元走强打压，目前市场正在揣测谁将成为下任美联储主席。0837GMT，现货金跌0.25%，报每盎司1,273.09美元。美国12月期金跌0.33%，报每盎司1,274.1美元。

--金属期市：伦敦期铜回落，近期涨势已后继乏力

伦敦期铜上日触及一周高位后，周三回落，市场人士称，近期涨势已后继乏力，走势修正时机已到。0838GMT，LME期铜跌0.48%，报每吨7,001.50美元。沪铜跌1.28%，收报每吨54,590元人民币(8,220.27美元)。(完)