《路透晚报》--10月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月24日，美国加州炎热的黄昏时分，一家人在Cardiff海滩玩耍纳凉。REUTERS/Mike Blake

[重大数据或新闻]

--欧洲央行料缩减购债，迈出结束宽松政策的第一步

欧洲央行周四几乎肯定会缩减购债刺激计划，为逐步退出实行数年之久的宽松货币政策迈出迄今为止最大的一步。这样做之所以可行，是因为欧元区经济复苏目前早已进入了第五个年头。与此同时其他主要央行，譬如美国和英国的央行，也正在准备升息。然而，欧洲央行仍在为低通胀苦恼。因此，预计央行会在削减购债规模的同时将购债计划的时间进一步拉长。欧洲央行将于1145GMT公布利率决定，随后央行总裁德拉吉将于1230GMT召开新闻发布会。

--日本神户制钢所部分铜产品的JIS认证已被撤销

神户制钢所表示，受数据造假事件的影响，公司旗下位于东京附近的Hatano厂部分铜产品的日本工业标准(JIS)认证已被撤销。神户制钢社长川崎博也将于周四0600 GMT在东京举行新闻发布会，就此事详述细节，并提供关于数据造假丑闻的最新情况。

--德国11月GfK消费者信心连续第二个月下滑，经济成长动力减弱

调查显示，德国11月消费者信心连续第二个月下降，进一步表明由消费者拉动的德国经济成长正在失去动力。GfK表示，11月消费者信心指数从10月的10.8降至10.7。路透调查预估为10.8。

--瑞典与挪威央行均维持利率不变

瑞典央行维持指标利率在负0.50%不变，并重申在2018年中期之前不会升息。该央行表示，克朗不过快升值这点很重要。瑞典央行担心，过于迅速地收紧政策会推升克朗，并逆转最近几个月通胀上升的脆弱势头。

挪威央行维持指标利率在0.50%不变。该央行在声明中称，自9月以来，挪威经济的前景和各方面风险状况似乎并未发生很大改变。

--德意志银行第三季净利增长且超预期，尽管市场具挑战性

德意志银行公布，第三季净利增至6.49亿欧元(7.68亿美元)，尽管投资银行业务营收下降且市场具挑战性。路透调查的分析师原本预估该行第三季净利为2.81亿欧元。该行去年同期录得净利2.78亿欧元。该行债券交易部门第三季营收减少36%，因在市场波动较低的情况下客户交易活动减少。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小涨受企业业绩提振，但神户制钢下跌

日本股市日经指数周四收盘小幅上涨，受业绩强劲的个股提振。但神户制钢所下跌，该公司称旗下位于东京附近的Hatano厂部分铜产品的日本工业标准(JIS)认证已被撤销。日经指数收盘涨0.2%至21,739.78点，东证股价指数小升0.1%至1,753.90点。神户制钢跌1.5%。

--中国股市：沪综指续收创近22个月新高，贵州茅台业绩超预期提振市场信心

中国股市沪综指续收创近22个月新高，并为连五日上涨。分析师指出，今日早盘大盘在指标股带动下再度冲击3,400点整数关口，上涨并未引起其他板块的抛压，说明市场对此次冲关认可度较高，全日走势相对稳健，未出现大幅震荡现象。贵州茅台为首的蓝筹股业绩增长稳定，对市场信心提振较强。沪综指收报3,407.57点，涨10.67点或0.31%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，今日上海A股成交额为2,383亿元人民币，上日为1,598亿元。沪深300指数收报3,993.58点，涨0.42%。

--香港股市：追随美股收跌，关注欧洲央行会议

香港股市下跌，追随隔夜美股从纪录高位回撤的态势。欧洲央行即将举行会议之际，存在全球金融市场流动性收紧的担忧。恒生指数和恒生国企指数均下跌0.4%，分别收报28,202.38点和11,446.21点。

--欧元持于一周高位附近，等待欧洲央行政策决议

欧元持于一周高位附近，等待欧洲央行稍晚决议。预计欧洲央行决策者将概述缩减购债计划，分析师预期如果没有任何鹰派意外，则欧元涨势将暂歇。0824GMT，美元指数略跌0.04%，报93.673。欧元兑美元微涨0.03%至1.1816美元。

--欧元债市：南欧公债表现稍逊，政治事件成欧洲央行会议的背景

南欧公债表现稍逊于其他欧债，因意大利和西班牙政治事件成为周四欧洲央行关键会议的背景。预计欧洲央行决策者将削减刺激计划规模。多数欧债收益率基本持平，但意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率上涨1-2个基点。德国10年期政府公债收益率报0.47%，日内下滑1个基点，不过仍接近周三所及的三周高点0.49%。

--国际油市：油价小跌，受累于美国原油库存和产量均增加

原油价格小跌，因美国原油库存意外增加，且美国上周石油产量和出口增长。0826GMT，布兰特原油期货跌0.14美元或0.24%，报每桶58.30美元。美国原油期货跌0.14美元或0.27%，报每桶52.04美元。

--全球金市：美元走软之际金价上扬，市场等待欧洲央行政策决定

在美元走软和欧元走强背景下，金价上涨，市场预期欧洲央行将在随后的会议上缩减货币刺激举措。0828GMT，现货金小涨0.05%，报每盎司1,277.66美元。美国12月期金小跌0.04%，报每盎司1,278.50美元。

--金属期市：期铝触及五年多高位，受益于中国产量减少

伦敦期铝跳涨至五年多高位，因中国冬季限产引发对铝及其原材料供应将不断减少的预期。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)期铝涨0.37%，报每吨2,194美元，此前曾触及2012年3月以来的最高位2,211美元。沪铝涨1.04%，收报每吨16,490元人民币。(完)