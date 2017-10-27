《路透晚报》--10月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2015年 10月，波兰华沙，一名女子在秋季的Vistula河边骑行。REUTERS/Kacper Pempel

[重大数据或新闻]

--因股东强烈反对，科莱恩和亨斯迈放弃200亿美元并购交易

瑞士特种化学品生产公司科莱恩(Clariant)和亨斯迈(Huntsman)已经同意放弃他们此前达成的200亿美元合并交易，向股东压力低头。因有越来越多的股东加入维权投资者White Tale的阵营，反对两家公司合并。“鉴于维权投资者White Tale Holdings继续增持科莱恩股票并且其反对此宗并购交易，再加上现在又有一些其他股东也反对交易，我们认为在科莱恩能否赢得三分之二的股东批准该交易方面，存在极大不确定性。”两家公司在联合声明中表示。

--瑞银第三季净利为9.46亿瑞郎，同比增长14%

全球最大私人银行--瑞银集团称，第三季净利同比增长14%，但由于政治和货币政策的不确定性，对2017年剩余时间的展望保持谨慎。瑞银集团第三季净利9.46亿瑞郎(9.477亿美元)，这低于路透调查的六名分析师的预估中值10.4亿瑞郎，但高于10月6日公布的瑞银自身预估的8.97亿瑞郎。

--大众公布超预期的第三季获利后，进一步调高全年获利展望

德国大众汽车上调今年获利预估，之前公布的第三季集团获利超过预期，得益于核心汽车部门的成本削减。大众称，集团第三季不计特殊项目的息税前获利(EBIT)跳增15%至43.1亿欧元(50.1亿美元)。这不仅远高于上年同期的37.5亿欧元，亦超过路透调查中银行和券商给出的最高预估值41.7亿欧元。大众1-9月的营收同比上涨6.8%至1,709亿欧元。

--西班牙参议院召开会议，料将授权中央政府接管加泰罗尼亚

西班牙政府周五准备对加泰罗尼亚实施直接治理，这一前所未见的举动可能引发与分离主义人士之间的冲突，他们呼吁加泰罗尼亚议会宣布独立。西班牙参议院将在0800GMT召开会议，考虑政府援用宪法155条款，在地方政府违反条款时，由中央政府接管。但实际如何运作，以及加泰罗尼亚是否会接受直接管辖，仍存在极大不确定性。一些拥独派人士已扬言发动公民不服从运动。

--澳洲法院判决副总理没有议员资格，联合政府痛失多数优势

澳洲高等法院周五裁决，副总理乔伊斯(Barnaby Joyce)没有资格留在议会，这项震撼性的决定令澳洲政府失去在国会的一席多数优势，并将进行补选。受此裁决影响，澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)所领导的中右翼联盟变成少数政府。法院宣布裁决后，澳元兑美元一度下跌0.0025美元。

--斯巴鲁称，内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序

日本汽车制造商斯巴鲁表示，该公司对内销车辆没有遵守正确的检查程序。斯巴鲁在一份声明中称，新车的最终检测是由无证照技师进行的。斯巴鲁称，可能会召回受影响的车辆，并称会在周一向国土交通省报告此事件的调查结果。斯巴鲁称，预计汽车召回的总成本略高于50亿日圆。斯巴鲁周五股价收低2.6%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.2%创21年新高，银行股和科技股领涨

日本股市日经指数周五收盘涨逾1%至21年新高，银行类股和科技类股领涨，得益于美债收益率仍维持高位及美国科技企业公布强劲业绩提振。日经指数收涨1.2%至22,008.54点，创1996年中以来最高收位。该指数本周周线上涨2.6%，为连续第七周上涨，为近一年来最长时间的周线上涨。

--中国股市：沪综指续收创近22个月新高，大盘维持3,400点上方震荡整固

中国股市沪综指续收创近22个月新高，并为连六日上涨。分析师指出，今日大盘通过强势震荡以巩固突破3,400点的有效性。盘中一度上攻至3,421点附近，银行、保险板块成为助涨主力，但钢铁、煤炭等资源类板块全面调整。随着后期成交量有望缓慢放大，市场格局有望出现权重股搭台，题材股唱戏的局面。沪综指收报3,416.81点，涨9.24点或0.27%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，该指数全周累计上涨1.13%；今日上海A股成交额为2,121亿元人民币，上日为2,383亿元。沪深300指数收报4,021.97点，涨0.71%。

--香港股市：收高，美股涨势带来提振

香港股市收涨，此前一连串美国科技巨头发布喜人财报提振美股，欧洲央行亦延长刺激计划。香港恒生指数涨0.8%至28,438.85点，恒生国企指数涨1.7%至11,643.57点。恒指本周累计下滑0.2%，恒生国企指数则上涨0.7%。

--汇市：欧元连跌第二日，投资人扩大押注欧美货币政策分歧

欧元连续第二日下滑，本周料录得年内最大周线跌幅，受公债收益率下跌拖累。此前欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月底，并保留进一步延长的可能性。0825GMT，美元指数涨0.23%，报94.830。欧元兑美元跌0.13%至1.1635美元。

--欧元债市：西班牙公债投资者保持平静，等待议会就直接管辖加泰投票

西班牙公债较指标德国公债利差持于近一个月低位，等待西班牙议会就直接管辖加泰罗尼亚进行投票。西班牙10年期公债收益率下跌3个基点至1.53%，德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.43%。西班牙与德国公债的利差维持在约110个基点，为近一个月来最窄。

--国际油市：油价持稳，布兰特原油逼近60美元

油价持稳，布兰特原油徘徊在60美元附近，因沙特王储表态支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议。。0828GMT，布兰特原油期货小跌0.07美元或0.12%，报每桶59.37美元。美国原油期货微跌0.02美元或0.04%，报每桶52.62美元。

--全球金市：金价几无变动，稍早曾触及近三周点

金价在窄幅区间内波动，稍早时曾触及近三周低点，因在欧洲央行延长其购债计划后，美元兑欧元上涨。0828GMT，现货金小涨0.05%，报每盎司1,266.81美元。美国12月期金小跌0.04%，报每盎司1,267.50美元。

--金属期市：镍价下跌，因中国冬季钢铁减产临近且美元回弹

中国期镍跟随钢铁价格下跌，美元反弹也带来压力。0830GMT，LME期镍跌2%，报每吨11,515美元。LME期铜跌1.13%，报每吨6,907美元。主力沪镍收报每吨92,540元人民币，下跌3.2%。(完)