《路透晚报》--10月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2016年12月，香港证交所交易大厅内的交易员们。REUTERS/Bobby Yip

[重大数据或新闻]

--日本9月零售销售增速为三个月来最快，表明消费者支出仍强劲

日本9月零售销售增速为三个月来最快，因消费者增加在服装和日用品方面的支出，这表明由于劳动力市场吃紧，消费者支出依然强劲。9月零售销售较上年同期增长2.2%，虽然增幅不及市场预估中值的增长2.5%，但高于8月修正后的增长1.8%。消费者支出强劲使得未来消费者物价更可能加快上涨。日本央行认为，即便通胀压力逐步上升，该央行仍能维持宽松货币政策不变。

--德国9月零售销售上升，支持消费主导的经济成长

德国9月零售销售较前月增幅略低于预期，较上年同期大增，进一步佐证消费将继续支持今年经济成长。德国联邦统计局公布，9月零售销售较前月实际增长0.5%。该数据较为波动，通常要作修正。路透调查的分析师预计增长0.7%。9月零售销售较上年同期增长4.1%，远高于路透调查分析师预计的增长3.0%。

--美国商务部初裁中国产铝箔在美倾销，将征收反倾销关税

美国商务部表示，初裁中国产铝箔在美国市场存在倾销行为，将征收97%-162%的反倾销关税。美国商务部在公告中称，2016年美国从中国进口的铝箔产品金额为3.89亿美元。美国商务部将于2018年2月23日作出最终裁决。

--汇丰控股第三季税前获利增加逾四倍，受亚洲业务推动

汇丰控股第三季税前获利增加逾四倍，因该银行的亚洲主要业务扩大了市场份额，而且上年同期基期较低。汇丰在给交易所的备案中称，第三季税前获利为46亿美元，高于上年同期的8.43亿美元。第三季获利与分析师预估的47亿美元大致相符。

--荷兰涂料集团阿克苏诺贝尔洽谈收购美国对手艾仕得

荷兰涂料集团阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)表示，目前正在洽谈收购美国对手艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems)，可能组成一家市值300亿美元的巨头。在传出可能进行并购的市场臆测后，阿克苏诺贝尔对外表示，目前正在进行“具有建设性的谈判。”路透周五报导，两家公司正在洽谈，艾仕得股价应声飙涨17%。

--诺华制药将以39亿美元收购法国Advanced Accelerator

全球最大处方药生产商--瑞士诺华制药表示，将以39亿美元现金收购法国Advanced Accelerator Applications (AAA)，以加强该公司在肿瘤药物方面的实力。诺华制药对AAA的收购报价是每普通股41美元和每美国存托股份(ADS)82美元。AAA公司生产用于诊断和治疗的放射性药物，如神经内分泌肿瘤药Lutathera。

--神户制钢预计数据造假丑闻将令2017/18财年经常性获利减少100亿日圆

神户制钢高管表示，受数据造假丑闻影响，将2017/18财年的铝和铜部门经常性获利预估从140亿日圆调降到100亿日圆，2017/18财年的经常性获利减少100亿日圆，而丑闻事件对财务影响包括，铜铝和其它部门的产出削减。该名高管并称，已开始与银行磋商融资问题。

日本最大的钢铁生产商--新日铁住金的社长进藤孝生周一表示，如果收到请求的话该公司愿意向神户制钢提供支持。新日铁住金是神户制钢的股东。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收平盘，苹果供应商的涨势被金融类股跌势抵消

日本股市日经指数周一在震荡交投中大致收平，苹果供应商股票的涨幅，被金融类股的跌势抵消，而且在本周全球主要央行举行会议前，市场弥漫谨慎情绪。日经指数收盘持平于22,011.67点，早盘曾触及21年新高22,086.88点。东证股价指数收盘近持平，报1,770.84点。

--中国股市：沪综指收挫创逾两个半月最大单日跌幅，资金面偏紧叠加卖压加重

中国股市沪综指放量收跌，创逾两个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日早盘股指快速放量下跌，随后大盘震荡略收窄跌幅，个股跌多涨少。由于此前大盘连涨多日获利卖压较重，加之年底资金面偏紧，沪综指3,400点整数关口技术压力加大，导致今日市场风险集中释放，料后市结构性调整行情仍将延续。 沪综指收报3,390.34点，跌26.47点或0.77%；此前最大单日跌幅为2017年8月11日的1.63%，今日上海A股成交额为2,574亿元人民币，上日为2,121亿元。

--香港股市：恒生指数收跌，受中国内地市场下挫拖累

香港股市收跌，与亚洲股市整体走势背离，中国内地股市受资金面疑虑打击下挫，令港股信心受创。恒生指数收跌0.4%，至28,336.19点，恒生国企指数下跌0.7%，至11,563.38点。

--汇市：美元涨势暂歇，关注美联储会议

美元下滑，因投资者选择在美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周会议之前获利了结。市场等待观察强劲数据会否激发美联储更为鹰派的立场。美元上周录得今年以来最大周线涨幅。美元指数跌0.2%至94.70，但距周五触及的三个月高点95.150仍不是很远。

--欧元债市：西班牙公债价格上涨，因加泰分裂分子在民调中落后

西班牙公债收益率下跌，主要股指料将开高，周末调查显示，加泰罗尼亚分裂主义分子在12月的地方选举中可能将丧失多数优势。西班牙政府周五宣布加泰地方选举以解决该国40年来最严重的政治危机后，周日公布的首个调查结果显示，反对加泰罗尼亚从西班牙独立出来的政党小幅领先。欧洲盘初西班牙10年期公债收益率下跌3个基点至1.55%，表现好于欧元区其它公债。

--国际油市：油价持稳，布兰特原油逼近60美元

油市走坚，布兰特原油持守在每桶60美元上方，因石油输出国组织(OPEC)牵头的明年3月到期的减产协议可能将延长；但伊拉克出口增长令油价涨势受限。0852GMT，布兰特原油期货涨0.33美元或0.55%，报每桶60.77美元。布兰特原油已较6月触及的2017年低点上涨逾36%。美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.06美元或0.11%，报每桶53.96美元。

--全球金市：现货金小跌，主要央行会议登场前弥漫审慎气氛

现货金小跌，在三大主要央行政策会议登场前，投资人保持谨慎，同时也关注美联储下任主席人选任命进展。0853GMT，现货金跌0.17%，报每盎司1,270.41美元。美国12月期金小跌0.02%，报每盎司1,271.60美元。

--金属期市：LME期铜接近两周低点，受累于美元走强

伦敦期铜持稳，接近上交易日触及的两周低点，美元走强持续带来阻力。0854GMT，LME期铜小涨0.32%，报每吨6,852.0美元。(完)