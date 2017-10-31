《路透晚报》--10月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年8月11日，广东惠州，新建住宅和水面的渔船之家。REUTERS/Clare Jim

[重大数据或新闻]

--韩中两国同意修复关系，摆脱萨德僵局

韩中两国政府已同意迅速展开行动，让两国关系回归正轨。韩国部署美国萨德反导系统，使韩中两国关系一年来陷入僵局，并导致两国贸易以及韩国企业在华利益受损。

韩国外交部周二发表声明称，“双方都认为，增强韩中交流与合作符合两国共同利益，并同意让所有领域的交流与合作迅速回到正常发展轨道上。”

中国外交部发表声明称，双方认为加强两国交流合作符合双方共同利益，同意推动各个领域交流合作早日回到正常发展轨道。

--日本央行维持政策不变；新任委员暗示希望放松政策

日本央行宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。该行以8:1的投票结果决定维持引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率(殖利率)在零附近的承诺不变。片冈刚士投票反对维持政策不变的决定。

新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，这与外界对他可能这么做的预期相左。但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

--法国第三季GDP同比增速为六年来最快，环比增长0.5%

法国国家统计局公布7-9月当季国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%，符合预期。这意味着较上年同期成长2.2%，为六年来最快增速。除了欧元区贸易伙伴经济增长普遍回升带动以外，低利率及降低企业的工资税负也令法国受益。

第三季消费者支出增长0.5%，上季为增长0.3%；投资增长0.8%，第二季则增1.0%。但贸易导致GDP增幅缩减0.6个百分点。进口增长2.5%，增速超过增长0.7%的出口。

--英国央行预估退欧后金融业将丧失7.5万个工作机会--BBC

英国广播公司(BBC)报导称，英国央行预期2019年英国退出欧盟之后，金融服务业将流失多达7.5万个工作机会。BBC经济主编Kamal Ahmed写道，“就我了解，央行高层把这个数字视为‘合理假设情境’，特别是若英国与欧盟未达成金融服务协议。”

--韩国三星电子为三个骨干业务部门任命新主管

三星电子任命了三个主要业务部门的新一代主管，并宣布首席财务官李尚勋(Lee Sang-hoon)已被推荐担任董事会新任董事长，联席CEO申宗均(J.K. Shin)和尹富根(Yoon Boo-keun)将卸任。

三星在声明中称，现年59岁的Kim Ki-nam被任命为设备解决方案部门(Device Solutions)主管，该部门制造记忆体芯片等元器件；现年56岁的Koh Dong-jin将担任IT和移动通讯部门主管；现年56岁的Kim Hyun-suk将负责领导消费电子部门。这些人事变动立即生效。该公司表示，将维持目前的三人联席CEO管理构架，但未加详述。

--苹果明年发布的iPhone与iPad可能弃用高通芯片--消息人士

据两名了解情况的消息人士，苹果设计了将会弃用高通芯片的iPhone与iPad。这些消息人士表示，这一变化将影响2018年秋季发布的iPhone，但苹果在那之前仍可能改变计划。

其中一名消息人士告诉路透，事情源于供应安排方面的一个变化，高通不再向苹果提供用于测试iPhone设计所采用的高通芯片的一些软件。

[市场摘要]

--日本股市：收平，软银挫跌但被日本央行决议带来的乐观情绪冲淡

日本股市日经指数周二以平盘作收，软银股价下跌，但被日本央行决定维持购买上市交易基金(ETF)政策不变所带来的乐观情绪抵消。日经指数收报22,011.61点，盘中大多数时间都处在平盘下方。该指数10月跳升8.1%，录得两年来的最大单月涨幅。

--中国股市：沪综指缩量反弹，杀跌动能减弱大盘窄幅震荡

中国股市沪综指缩量反弹。分析师指出，今日大盘弱势反弹，股指全天在昨日收盘点位附近震荡整理，尾盘指数小幅上扬，以高端制造为代表的中小盘股走势坚挺。技术上看，目前大盘仍处下跌形态，料沪综指短期仍有下跌调整空间，但幅度已不大。 沪综指收报3,393.34点，涨3.0点或0.09%；今日上海A股成交额为1,996亿元人民币，上日为2,574亿元。

--香港股市：小幅收低，中国PMI数据逊于预期遏制了风险意愿

香港股市下滑，中国10月制造业活动数据逊于预期，遏制了投资者的风险意愿。恒生指数下滑0.3%至28,245.54点，恒生国企指数跌0.5%至11,507.72点。恒指10月累计上涨2.5%，恒生国企指数涨5.5%。

--汇市：美元下滑，俄罗斯干预美国大选的调查令投资者趋于谨慎

美元/日圆周二跌至11日低点，因投资者趋于谨慎。此前有消息称，针对俄罗斯干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)被指控犯有洗钱罪。美元兑日圆一度跌破113日圆，上周五美元还曾涨至三个半月高点。0901GMT，美元兑日圆持稳于113.18，亚洲盘初曾低见112.97，为10月20日以来最低点。欧元兑美元下跌0.1%至1.1637美元。

--欧元债市：意大利10年债收益率料创下2015年7月以来最大月度跌幅

意大利10年期公债收益率料将创下两年多来最大月线跌幅。此前意大利债信评级意外被上调，欧洲央行决定延长购债计划，且意大利通过了新的选举制度。由于德国适逢公共假日，整体市场交投清淡。在通胀及经济成长报告公布之前，多数公债收益率略微走低。

意大利指标10年期公债收益率降至约10个月最低点1.837%。据Tradeweb数据，该收益率本月下降了约33个基点，料创下2015年7月以来最大月线跌幅。

--国际油市：油价受获利了结打压下滑，但市场氛围依旧强劲

油价下滑，因交易员在市场上涨数日后了结获利，加上美国石油出口增长的前景，打压了多头人气。此前正面的市场氛围推动布兰特原油升越每桶60美元。

0850GMT，布兰特原油期货报每桶60.60美元，较上日结算价下跌0.3美元或0.49%，但仍接近本周稍早触及的2015年7月以来高位，比6月时触及的2017年低点上涨了约37%。

美国原油期货报每桶53.99美元，较上日收盘价跌0.16美元，但接近2月以来高位，且较6月所及年内低点涨约28%。

--全球金市：现货金大致持稳，聚焦主要央行会议及经济事件

现货金大致持平，稍早日本央行宣布维持货币政策不变，投资人将注意力转至本周其他主要央行会议及经济事件。0852GMT，现货金近持平，报每盎司1,276.11美元。美国12月期金小跌0.04%，报每盎司1,277.20美元。

--金属期市：伦敦期铜回升，受美元走软支撑

伦敦期铜亚洲尾盘转升，因美元走软。期铜周一由两周低点回升，因美元下滑吸引买家重回铜市。但周二盘初时，美元兑一篮子货币走强，促使亚洲盘涌现获利了结卖压，令期铜跌至平盘下方。0852GMT，LME期铜小跌0.07%，报每吨6,862.50美元。(完)