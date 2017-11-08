《路透晚报》--11月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月23日，美国南加州Solana海滩黄昏时分纳凉的民众。REUTERS/Mike Blake

[重大数据或新闻]

--白宫官员称，特朗普将要求中国切断与朝鲜的金融联系

一名白宫官员周三表示，美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面时，将要求中国切断与朝鲜的金融联系，并遵守联合国制裁规定。特朗普周三下午从韩国抵达北京，将在北京待两晚。该官员在空军一号上对记者表示，特朗普还没有决定在访问结束时是否宣布朝鲜是一个支持恐怖主义的国家。该官员并称，特朗普认为如果与朝鲜进行谈判，必须要求其降低威胁、停止挑衅并采取行动实现无核化，如果没有无核化，将无法达成协议。

另外， 美国商务部长罗斯在北京表示，美国总统特朗普与中国国家主席习近平本周在北京的会面将重点讨论两国之间的贸易不平衡问题。

--专访：IMF总裁拉加德称保护主义若不再只是纸上谈兵，亚洲恐遭殃

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，保护主义情绪目前仅止于口头说说程度，但若真突破此一分际，将会伤害实施自由开放市场的亚洲经济体。

对于部分投资人担心主要央行货币政策路线分化可能影响亚洲资本流动，拉加德不以为然，她强调决策官员拥有避免市场动荡所需的沟通工具及管道。拉加德表示，尚未见到大规模的资本流出亚洲，这归功于央行谨慎的策略和他们对于政策变化的清晰沟通。

--日本央行审议委员称，维持央行“强有力的”货币宽松政策十分重要

日本央行审议委员布野幸利周三在宫崎市对商界领袖强调称，有必要继续实施日本央行目前的宽松计划，因为尽管物价保持稳定上涨的势头，但距离实现2%通胀目标仍很远。他表示，“央行继续坚定推行强有力的货币宽松政策，坚持量化质化宽松(QQE)和收益率曲线控制，这很重要，”并称有必要关注企业定价行为的变化，以及消费者通胀预期可能延迟上升。

--韩国央行委员称政策调整将缓步进行，将国内复苏情况纳入考量

韩国央行货币政策委员会委员Hahm Joon-ho周三表示，货币政策收紧的速度将是缓步的，并强调将把韩国经济成长及通胀情况纳入考量。他表示，家庭及企业应为利率上调做好准备。在央行七名委员会成员之中，Hahm Joon-ho众所周知持中性政策立场。

分析师认为韩国央行可能将在11月30日会议上进行六年多来的首次升息，由于市场对记忆体芯片需求旺盛，韩国出口意外强劲。但通胀弱于预期对这一观点构成挑战。

--德国政府智库预警国内经济有过热之虞

德国政府智库指出，国内经济有过热之虞；此前德国央行对欧洲央行施压，要求该行扩张性的货币政策迅速落幕。德国商报(Handelsblatt)提早见到的五人“智库”年度报告指出，国内经济正缓步迈向“蓬勃发展的阶段”；其预计今明两年国内经济将强劲扩张。该智库在经济政策上为德国政府提供建言。“有明显迹象显示，经济产能过度利用，”这份预定周三出炉的报告指出。德国商报称，智库预计德国今年经济增速为2%，2018年经济增长2.2%。

--坏帐新规计划饱受抨击，欧洲央行态度放软期化解冲突

欧洲央行日前提出清理欧元区银行坏帐的计划后，引发与欧洲议会及意大利当局的冲突，欧洲央行周二试图化解冲突，不排除与其他机构合作，并且针对个别银行情况作不同处理。央行总裁德拉吉表态寻求和解，呼吁监管机构及各国当局“共同努力。”

消息人士曾告知路透，欧央行将会重新考虑对遗留不良贷款的解决方式，部分也是因为意大利方面的反对。

--泰国央行维持指标利率不变，称经济增长前景转佳

泰国央行周三再度维持指标利率在1.50%不变，称在当前家庭债务高企的背景下货币政策仍然支持该国的经济复苏。泰国央行货币政策委员会在声明中称，泰国经济增速预计会快于之前的评估，受出口增长和国内需求改善的推动。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数早盘因获利了结下滑，金融股承压

日本股市日经指数周三早盘下滑，跌落上日所及的近26年高点，因投资者获利了结，拖累金融及矿业股走低。日经指数下滑0.3%，至22,872.59点，周二曾创下1992年1月以来最高的22,953.18点。东证股价指数跌0.2%至1,810.08点。

--中国股市：沪综指冲高回落微收升，进出口数据提振信心但短线抛压加大

中国股市沪综指冲高回落微收升。分析师指出，今天公布的进出口数据优于市场预期，对市场信心有所提振，大盘在券商股带领下盘中一度创出阶段性新高，但短线抛压随之涌现。沪综指收报3,415.46点，涨1.89点或0.06%；沪深300指数收报4,048.01点，跌0.15%。

--香港股市：从10年高位回落，因投资者对科技股进行获利了结

香港股市从10年高位回落，投资者对科技股涨势进行获利了结，不过腾讯旗下中国最大网上文学平台--阅文集团首日挂牌获热烈追捧，支撑市场整体人气。恒生指数跌0.3%，至28,907.60点；恒生国企指数跌0.6%，至11,576.13点。恒指盘中一度上涨0.5%至2007年12月以来最高位。

--汇市：美元普跌，因报导称美国或推迟企业减税

美元全线下跌，因媒体报导暗示美国企业减税的实施可能推迟，这是讨论中的美国税改计划的核心内容之一。美国华盛顿邮报周二援引未具名消息人士报导称，参议院共和党领导人考虑将下调公司税这一重要计划推迟一年实施，以符合参议院规定。0854GMT，美元指数跌0.10%至94.820。

--国际油市：油价因中国原油进口下降而走低，整体市场仍有良好支撑

油价下跌，因中国原油进口量下滑至年内最低水平，但交易商称，油市整体仍受到石油输出国组织(OPEC)减产的良好的支撑。0815 GMT，指标布兰特原油期货跌0.08美元或0.13%，报每桶63.61美元。美国原油期货较上日结算价下跌0.18美元或0.31%至每桶57.02美元。

--全球金市：金价微升，因美国减税可能推迟实施的报导打压美元下跌

金价小幅上扬，因媒体报导称美国税改计划当中的削减企业税可能推迟实施，打压美元下跌。0816 GMT，现货金上涨0.31%，报每盎司1,279.38美元。金价上日跌约0.5%。美国12月期金上涨0.31%报每盎司1,279.8美元。

--金属期市：镍铜引领中国基本金属全线下跌，受伦敦市场拖累

期镍和期铜引领中国基本金属全线下跌，受隔夜伦敦金属市场大幅下挫的拖累。澳新银行称，投资者针对过去一个月镍市约20%的涨幅进行获利了结，数据显示镍价升高刺激印尼加大镍矿石出口，这引发了卖盘。0818 GMT，伦敦期镍跌0.55%至每吨12,585美元。上海主力期镍收跌1.47%至每吨101,130元人民币。(完)