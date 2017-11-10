《路透晚报》--11月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2015年3月，美元和欧元纸币。REUTERS/Stoyan Nenov

[重大数据或新闻]

--特朗普抵达越南出席APEC会议，将提出亚太地区新愿景

美国总统特朗普周五抵达越南，出席在这里举行的亚太经合组织(APEC)领导人峰会。白宫称，特朗普将在本次会议上提出他对于创建一个“自由、开放的印度洋-太平洋区域”的设想，可能触及安全和贸易问题。

特朗普在APEC峰会的一场会议上就贸易发出强烈信号，指称美国将不再忍受长期贸易滥用行为，将坚持公平对等的贸易政策。他表示，美国准备与印度洋-太平洋(Indo-Pacific)地区的任何国家签订双边协议，但必须建立在“相互尊重和互惠互利”的基础上。

--澳洲央行调降通胀预估，预计通胀将在较长时间保持在较低水准

澳洲央行调降核心通胀预估，目前预计核心通胀不会在2019年初以前迈入2-3%目标区间门槛，这是央行很长时间内不会升息的明确信号。

澳洲央行周五在长达72页的货币政策声明中表示，尽管年初以来就业大幅增长，但预计失业率的改善不大。澳洲央行警告称，若澳元进一步升值，则将影响其通胀和经济增长预估。

--欧洲央行管委连恩称一旦通胀明确升向目标，ECB或可果断收紧政策

爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)对德国股市日报称，一旦通胀升向目标的趋势明确，欧洲央行可以更加果断地收紧货币政策，放弃其逐步收紧政策的方式。“如果获得足够的信号，我们可以积极推进，”德国股市日报周四援引连恩报导。

“不是非要等到通胀达到我们的目标，然后我们才会讨论改变政策，”连恩在接受采访时说，“但通胀必须明显在朝目标前进，目前的情况并非如此。”

--韩国企划财政部称出口和消费反弹，带动经济持续复苏

韩国企划财政部周五称，民间消费正在展现明显的复苏迹象，而强劲的出口将会继续推动韩国经济成长。该部在月度经济评估中称，今年一直抑制经济扩张的内需如今正在反弹，9月零售销售较前月增长3.1%。并称半导体和电子部件出货推动出口复苏，并将在未来数月继续支撑经济增长。

报告指出，美国联邦储备委员会预期中的升息，以及朝鲜相关风险是经济面临的不确定性。

--法国第三季净增近3万个新就业岗位，增速慢于第二季

法国国家统计局表示，法国第三季度新增就业近3万个，增长幅度为0.2%。据统计局对截至10月底的三个月的初步估计，第三季创造就业的速度较上一季度放缓。第二季新增8.15万个就业，增长0.4%。

--消息：日本东芝正考虑53亿美元的注资方案

知情人士周五表示，竭力筹措现金以避免被摘牌命运的东芝公司，正在考虑约6,000亿日圆(53亿美元)的注资方案，以第三方配售新股为主。

消息人士称，东芝已收到国内外若干家券商的计划书，打算通过公开发行或第三方配售进行筹资，考虑的选项以向海外投资者配股为主。并称东芝希望在年底之前敲定注资计划，因为计划需要获得股东批准，这取决于发行价和股权稀释范围。

--独家：凯雷考虑出售奥森多医疗或予以上市

熟知事况消息人士表示，私募股权投资公司--凯雷投资集团正考虑将奥森多医疗公司(Ortho-Clinical Diagnostics)出售或是首次公开上市(IPO)。这是美国的一家体外诊断供应商，包含债务在内的估值可能超过70亿美元。

消息人士称，凯雷已经聘请多家投资银行运作出售奥森多医疗的程序。他们并补充称，若得到的收购报价达不到估值预期，凯雷也有可能让奥森多医疗进行IPO。

[市场摘要]

--日本股市：科技股颓势拖累日经指数收跌，东芝增资消息重创股价

日本股市日经指数周五收跌，科技股尾随美国同业跌势，东芝股价重挫，因有报导称东芝将发行新股筹资，引发股权稀释疑虑。日经指数收低0.8%，至22,681.42点；但本周仍录得0.6%涨幅，本周稍早曾升至26年高位23,382.15点。东证股价指数跌0.7%至1,800.44点。

--中国股市：沪综指续收升至逾22个月新高，中小盘股活跃市场情绪乐观

中国股市沪综指续收升至逾22个月新高，连五日上涨。分析师指出，今日大盘延续震荡先抑后扬，午后在保险板块推动下由绿转红，中小盘股走势活跃市场情绪乐观。

目前的强势震荡有利于新的主流热点板块的形成和未来行情的展开，预计未来几个交易日仍会维持这种格局。沪综指收报3,432.67点，涨4.88点或0.14%；沪深300指数.CSI300收报4,111.91点，涨0.88%。

--香港股市：收盘近持平，本周恒指上涨1.8%

香港股市收盘大体持平，但本周涨势强劲，恒生指数触及10年高点，因从中国内地流入的资金加快。恒生指数收跌0.1%，至29,120.92点；恒生国企指数持平于11,745.81点。

--汇市：美元料录四周来最大单周跌幅，美国税改实施有推迟之虞

美元微幅上涨，隔夜美国公债收益率大涨，促使一些投资者买入近期遭严重抛售的美元。但美元料录得四周来最大周线跌幅，因投资者对重要的美国税改案可能推迟至2019年感到失望。0858GMT，美元指数涨0.14%至94.575。

--欧元债市：德国10年期公债收益率涨至逾一周最高位0.40%

德国公债收益率周五涨至逾一周最高水位，欧元区公债连续第二日全线遭遇抛售。指标德国10年期公债收益率上涨2个基点，10月27日以来首次涨至0.40%。多数其他高评级的欧元区公债收益率日内都上涨1-2个基点。

--国际油市：市场供需态势趋紧支撑油价持稳，但分析师预计未来料有波动

油市几无变动，因减产行动继续的同时需求强劲，造成油市收紧；但美国产量上升的前景抑制了油价涨势。0757 GMT，布兰特原油报每桶63.78美元，较前一日收盘价下跌0.15美元；美国原油报每桶57.07美元，跌0.10美元。

--全球金市：金价在三周高点附近持稳，受美国税改担忧支撑

金价接近上日触及的三周高点，有望实现一个月来首次周线上涨，受美国税改不确定性支撑。0758 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,283.61美元，周线涨幅料超过1%。周四金价触及10月20日以来最高水平1,288.34美元。美国12月期金跌0.26%至1,284.1美元。

--金属期市：伦铜持于一个月低位上方，美元全线走软提振基本金属

伦敦金属交易所(LME)期铜持于一个月低位上方，美元全线走软提振了基本金属，但期铜本周料仍将录得跌幅。0805 GMT，LME期铜上涨0.42%，至每吨6,836.50美元。上日伦铜小跌，曾触及10月11日以来低点6,761.50美元。上海期交所期铜收高0.1%，报每吨53,580元人民币(8,070.98美元)。(完)